https://ukraina.ru/20240205/1053102691.html

Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин

Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин - 05.02.2024 Украина.ру

Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин

Военные действия рано или поздно закончатся и этот день Россия должна встретить подготовленной. Об этом 5 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью Марине Ким для канала "Соловьев Live"

2024-02-05T17:15

2024-02-05T17:15

2024-02-05T17:15

новости

марат хуснуллин

северодонецк

восстановление

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Как подготовиться к мирной жизни Хуснуллин рассказал на примере Северодонецкой агломерации. По его словам, раньше города и поселения этой агломерации рассматривались по отдельности — Северодонцецк отдельно, Рубежное отдельно, Попасное отдельно."Сейчас мы уже понимаем, что с учётом разрушенной инфраструктуры нам 100% не надо будет всё восстанавливать, что мы какие-то будем делать первоочередные зоны восстановления, первоочередные рабочие места", - рассказал Хуснуллин о стратегии восстановления региона.В декабре 2023 года Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Мариуполя выполняется и что уже в 90 процентов домов подается тепло.

https://ukraina.ru/20231211/1051900054.html

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новости, марат хуснуллин, северодонецк, восстановление