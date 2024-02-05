Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин - 05.02.2024 Украина.ру
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Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин - 05.02.2024 Украина.ру
Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
Военные действия рано или поздно закончатся и этот день Россия должна встретить подготовленной. Об этом 5 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью Марине Ким для канала "Соловьев Live"
2024-02-05T17:15
2024-02-05T17:15
новости
марат хуснуллин
северодонецк
восстановление
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Как подготовиться к мирной жизни Хуснуллин рассказал на примере Северодонецкой агломерации. По его словам, раньше города и поселения этой агломерации рассматривались по отдельности — Северодонцецк отдельно, Рубежное отдельно, Попасное отдельно."Сейчас мы уже понимаем, что с учётом разрушенной инфраструктуры нам 100% не надо будет всё восстанавливать, что мы какие-то будем делать первоочередные зоны восстановления, первоочередные рабочие места", - рассказал Хуснуллин о стратегии восстановления региона.В декабре 2023 года Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Мариуполя выполняется и что уже в 90 процентов домов подается тепло.
https://ukraina.ru/20231211/1051900054.html
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новости, марат хуснуллин, северодонецк, восстановление
Новости, Марат Хуснуллин, Северодонецк, восстановление

Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин

17:15 05.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкБрифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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Военные действия рано или поздно закончатся и этот день Россия должна встретить подготовленной. Об этом 5 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью Марине Ким для канала "Соловьев Live"
Как подготовиться к мирной жизни Хуснуллин рассказал на примере Северодонецкой агломерации. По его словам, раньше города и поселения этой агломерации рассматривались по отдельности — Северодонцецк отдельно, Рубежное отдельно, Попасное отдельно.
"Сейчас мы уже понимаем, что с учётом разрушенной инфраструктуры нам 100% не надо будет всё восстанавливать, что мы какие-то будем делать первоочередные зоны восстановления, первоочередные рабочие места", - рассказал Хуснуллин о стратегии восстановления региона.
В декабре 2023 года Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Мариуполя выполняется и что уже в 90 процентов домов подается тепло.
11 декабря 2023, 09:42
Хуснуллин: началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 годПлан по восстановлению Мариуполя выполняется, составляется план на следующий год, уже в 90 процентов домов подаётся тепло, сообщил 11 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём телеграмм-канале
 
НовостиМарат ХуснуллинСеверодонецквосстановление
 
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