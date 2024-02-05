Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть - 05.02.2024 Украина.ру
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Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть - 05.02.2024 Украина.ру
Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
После взятия на юге Авдеевки украинского укрепа "Царская охота" и прорыва украинской обороны на северо-востоке бои завязались уже непосредственно в городе. Между двумя наступающими навстречу друг другу с юго-запада и с северо-востока российскими подразделениями осталось пять улиц
2024-02-05T16:52
2024-02-05T16:52
эксклюзив
авдеевка
сво
спецоперация
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О том, что сейчас происходит в этом северном пригороде Донецка, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин."На юге Авдеевки наши закрепились на улицах Чернышевского и Соборной. На днях на северо-востоке города мы взяли песчаный карьер, который в народе когда-то получил название "Голубые озера". Не путать с настоящими Голубыми озерами около Северского Донца в Краматорском районе.Частично "Голубые озера" находятся в городе, частично за его пределами. Это искусственное озеро. Оно получилось на месте добычи кварцевого песка. До 2014 года это было любимым местом отдыха дончан. Туда выезжали на выходные целыми семьями. Его еще "Донецкими Мальдивами" называли. Зона отдыха была хорошо оборудована: там были пляж, горки для детей, шашлычные и кафе, большая стоянка для машин. Но после минометного обстрела летом 2014 там больше уже старались не отдыхать.Именно с песчаного карьера по Киевскому району Донецка и Ясиноватой била украинская артиллерия. Теперь, слава Богу, не будет", - сообщил Матюшин.Авдеевка - относительно большой районный центр, но если в длину он достаточно протяженный, то в ширину - не очень. Поэтому целью идущих навстречу друг российских штурмовых групп является перерезание города пополам - "по ширине". Для этого осталось пройти еще пять улиц."Задача, как вы понимаете, несмотря на небольшое расстояние, в условиях боевых действий - трудная. Если она получится, то южная группировка фактически попадет в котел и будет отрезана от снабжения, которое идет по линии Очеретино-Орловка-Ласточкино – Индустриальный проспект (улица в самом городе) или по линии Карловка-Орловка-Ласточкино- Индустриальный проспект.Если под нашим контролем в результате разрезания Авдеевки окажется Индустриальный проспект, то это будет приговором южной группировке авдеевского гарнизона ВСУ: снабжения больше не будет. У украинцев будет выбор только между сдачей в плен и гибелью.На севере они будут контролировать только Коксохим, превращенный в крепость, и новый город", - рассказал Матюшин.На севере Авдеевки в районе Новокалиново и Красногоровки российское наступление затормозилось. Там поля. Поэтому скрытно передвигаться невозможно. "Степное на севере пока серая зона. Там действует знаменитая украинская 47-я бригада, которую перебросили с запорожского направления. Это у них "Абрамсы" и все оставшиеся "Брэдли". Почему у них? Потому что эта техника заправляется одним топливом – G-8.В общем, в этом районе сейчас – позиционный тупик. Собрать ударный кулак нельзя: беспилотники все видят. ВСУ мочат нас из артиллерии, мы – ВСУ. Вот и все боевые действия.Последние не могут использовать "Абрамсы" в качестве наступательных единиц. Они весят 80 тонн, а сейчас распутица. Поэтому "Абрамсы" используются ВСУ пока в качестве артиллерии: выехал из укрытия, выстрелил и спрятался.Ситуация в Авдеевке напоминает ситуацию в Сталинграде, когда было понятно, что город падет, но Гитлер отказывался отводить войска. Вот так и Зеленский отказывается отдавать приказ о выводе ВСУ из города. Ну что ж, их ждут тогда плен или смерть", - констатировал Матюшин.
https://ukraina.ru/20240129/1052963814.html
https://ukraina.ru/20240123/1052828066.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, авдеевка, сво, спецоперация
Эксклюзив, Авдеевка, СВО, Спецоперация

Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть

16:52 05.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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После взятия на юге Авдеевки украинского укрепа "Царская охота" и прорыва украинской обороны на северо-востоке бои завязались уже непосредственно в городе. Между двумя наступающими навстречу друг другу с юго-запада и с северо-востока российскими подразделениями осталось пять улиц
О том, что сейчас происходит в этом северном пригороде Донецка, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
"На юге Авдеевки наши закрепились на улицах Чернышевского и Соборной. На днях на северо-востоке города мы взяли песчаный карьер, который в народе когда-то получил название "Голубые озера". Не путать с настоящими Голубыми озерами около Северского Донца в Краматорском районе.
Частично "Голубые озера" находятся в городе, частично за его пределами. Это искусственное озеро. Оно получилось на месте добычи кварцевого песка. До 2014 года это было любимым местом отдыха дончан. Туда выезжали на выходные целыми семьями. Его еще "Донецкими Мальдивами" называли. Зона отдыха была хорошо оборудована: там были пляж, горки для детей, шашлычные и кафе, большая стоянка для машин. Но после минометного обстрела летом 2014 там больше уже старались не отдыхать.
Именно с песчаного карьера по Киевскому району Донецка и Ясиноватой била украинская артиллерия. Теперь, слава Богу, не будет", - сообщил Матюшин.
Авдеевка - относительно большой районный центр, но если в длину он достаточно протяженный, то в ширину - не очень. Поэтому целью идущих навстречу друг российских штурмовых групп является перерезание города пополам - "по ширине".
Для этого осталось пройти еще пять улиц.
29 января, 16:24
Авдеевский фронт. ВСУ пытаются обратно отбить укреп "Царская охота" с помощью "Брэдли" и дронов-камикадзеРоссийская армия после прорыва украинской обороны на юге Авдеевки продолжает наступление уже внутри города. Враг огрызается контратаками. Но наши стоят насмерть
"Задача, как вы понимаете, несмотря на небольшое расстояние, в условиях боевых действий - трудная. Если она получится, то южная группировка фактически попадет в котел и будет отрезана от снабжения, которое идет по линии Очеретино-Орловка-Ласточкино – Индустриальный проспект (улица в самом городе) или по линии Карловка-Орловка-Ласточкино- Индустриальный проспект.
Если под нашим контролем в результате разрезания Авдеевки окажется Индустриальный проспект, то это будет приговором южной группировке авдеевского гарнизона ВСУ: снабжения больше не будет. У украинцев будет выбор только между сдачей в плен и гибелью.
На севере они будут контролировать только Коксохим, превращенный в крепость, и новый город", - рассказал Матюшин.
На севере Авдеевки в районе Новокалиново и Красногоровки российское наступление затормозилось. Там поля. Поэтому скрытно передвигаться невозможно.
"Степное на севере пока серая зона. Там действует знаменитая украинская 47-я бригада, которую перебросили с запорожского направления. Это у них "Абрамсы" и все оставшиеся "Брэдли". Почему у них? Потому что эта техника заправляется одним топливом – G-8.
В общем, в этом районе сейчас – позиционный тупик. Собрать ударный кулак нельзя: беспилотники все видят. ВСУ мочат нас из артиллерии, мы – ВСУ. Вот и все боевые действия.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 04:03
Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с югаБои начались непосредственно на улицах Авдеевки. Донецкие подразделения штурмуют укрепрайон, созданный в части ПВО
Последние не могут использовать "Абрамсы" в качестве наступательных единиц. Они весят 80 тонн, а сейчас распутица. Поэтому "Абрамсы" используются ВСУ пока в качестве артиллерии: выехал из укрытия, выстрелил и спрятался.
Ситуация в Авдеевке напоминает ситуацию в Сталинграде, когда было понятно, что город падет, но Гитлер отказывался отводить войска. Вот так и Зеленский отказывается отдавать приказ о выводе ВСУ из города. Ну что ж, их ждут тогда плен или смерть", - констатировал Матюшин.
 
ЭксклюзивАвдеевкаСВОСпецоперация
 
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