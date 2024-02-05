https://ukraina.ru/20240205/1053099078.html

Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть

Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть - 05.02.2024 Украина.ру

Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть

После взятия на юге Авдеевки украинского укрепа "Царская охота" и прорыва украинской обороны на северо-востоке бои завязались уже непосредственно в городе. Между двумя наступающими навстречу друг другу с юго-запада и с северо-востока российскими подразделениями осталось пять улиц

2024-02-05T16:52

2024-02-05T16:52

2024-02-05T16:52

эксклюзив

авдеевка

сво

спецоперация

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О том, что сейчас происходит в этом северном пригороде Донецка, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин."На юге Авдеевки наши закрепились на улицах Чернышевского и Соборной. На днях на северо-востоке города мы взяли песчаный карьер, который в народе когда-то получил название "Голубые озера". Не путать с настоящими Голубыми озерами около Северского Донца в Краматорском районе.Частично "Голубые озера" находятся в городе, частично за его пределами. Это искусственное озеро. Оно получилось на месте добычи кварцевого песка. До 2014 года это было любимым местом отдыха дончан. Туда выезжали на выходные целыми семьями. Его еще "Донецкими Мальдивами" называли. Зона отдыха была хорошо оборудована: там были пляж, горки для детей, шашлычные и кафе, большая стоянка для машин. Но после минометного обстрела летом 2014 там больше уже старались не отдыхать.Именно с песчаного карьера по Киевскому району Донецка и Ясиноватой била украинская артиллерия. Теперь, слава Богу, не будет", - сообщил Матюшин.Авдеевка - относительно большой районный центр, но если в длину он достаточно протяженный, то в ширину - не очень. Поэтому целью идущих навстречу друг российских штурмовых групп является перерезание города пополам - "по ширине". Для этого осталось пройти еще пять улиц."Задача, как вы понимаете, несмотря на небольшое расстояние, в условиях боевых действий - трудная. Если она получится, то южная группировка фактически попадет в котел и будет отрезана от снабжения, которое идет по линии Очеретино-Орловка-Ласточкино – Индустриальный проспект (улица в самом городе) или по линии Карловка-Орловка-Ласточкино- Индустриальный проспект.Если под нашим контролем в результате разрезания Авдеевки окажется Индустриальный проспект, то это будет приговором южной группировке авдеевского гарнизона ВСУ: снабжения больше не будет. У украинцев будет выбор только между сдачей в плен и гибелью.На севере они будут контролировать только Коксохим, превращенный в крепость, и новый город", - рассказал Матюшин.На севере Авдеевки в районе Новокалиново и Красногоровки российское наступление затормозилось. Там поля. Поэтому скрытно передвигаться невозможно. "Степное на севере пока серая зона. Там действует знаменитая украинская 47-я бригада, которую перебросили с запорожского направления. Это у них "Абрамсы" и все оставшиеся "Брэдли". Почему у них? Потому что эта техника заправляется одним топливом – G-8.В общем, в этом районе сейчас – позиционный тупик. Собрать ударный кулак нельзя: беспилотники все видят. ВСУ мочат нас из артиллерии, мы – ВСУ. Вот и все боевые действия.Последние не могут использовать "Абрамсы" в качестве наступательных единиц. Они весят 80 тонн, а сейчас распутица. Поэтому "Абрамсы" используются ВСУ пока в качестве артиллерии: выехал из укрытия, выстрелил и спрятался.Ситуация в Авдеевке напоминает ситуацию в Сталинграде, когда было понятно, что город падет, но Гитлер отказывался отводить войска. Вот так и Зеленский отказывается отдавать приказ о выводе ВСУ из города. Ну что ж, их ждут тогда плен или смерть", - констатировал Матюшин.

https://ukraina.ru/20240129/1052963814.html

https://ukraina.ru/20240123/1052828066.html

авдеевка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, сво, спецоперация