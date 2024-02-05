Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев - 05.02.2024 Украина.ру
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Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев - 05.02.2024 Украина.ру
Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
В скором времени Украина получит истребителей F-16 с ракетами дальностью до 500 километров. Об этом 5 февраля заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал Сергей Наев
2024-02-05T16:19
2024-02-05T16:19
новости
сергей наев
f-16
украина
ракеты
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Наев отметил роль переданного западного оружия для ВСУ. Он выделил американские РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, а также ЗРК средней дальности NASAMS (Норвегия), IRIS-T (ФРГ) и Patriot (США)."В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя", — процитировало агентство УНИАН слова генерала.При этом Наев не уточнил тип ракет, которые могут быть переданы ВСУ.В конце января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила, что Украина может получить F-16 уже в этом году.
https://ukraina.ru/20240119/1052777779.html
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новости, сергей наев, f-16, украина, ракеты
Новости, Сергей Наев, F-16, Украина, ракеты

Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев

16:19 05.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В скором времени Украина получит истребителей F-16 с ракетами дальностью до 500 километров. Об этом 5 февраля заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал Сергей Наев
Наев отметил роль переданного западного оружия для ВСУ. Он выделил американские РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, а также ЗРК средней дальности NASAMS (Норвегия), IRIS-T (ФРГ) и Patriot (США).
"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя", — процитировало агентство УНИАН слова генерала.
При этом Наев не уточнил тип ракет, которые могут быть переданы ВСУ.
В конце января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила, что Украина может получить F-16 уже в этом году.
Военные учения Рэпид трайдент-2018 на Украине - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 06:30
Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16К лету можно ожидать появление на Украине не только наемников, но и воинских подразделений НАТО. Если истребители F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия не будет их бомбить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
НовостиСергей НаевF-16Украинаракеты
 
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