Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев

Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16

К лету можно ожидать появление на Украине не только наемников, но и воинских подразделений НАТО. Если истребители F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия не будет их бомбить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев