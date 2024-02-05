Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
В скором времени Украина получит истребителей F-16 с ракетами дальностью до 500 километров. Об этом 5 февраля заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал Сергей Наев
Наев отметил роль переданного западного оружия для ВСУ. Он выделил американские РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, а также ЗРК средней дальности NASAMS (Норвегия), IRIS-T (ФРГ) и Patriot (США).
"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя", — процитировало агентство УНИАН слова генерала.
При этом Наев не уточнил тип ракет, которые могут быть переданы ВСУ.
В конце января помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила, что Украина может получить F-16 уже в этом году.
19 января, 06:30Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16К лету можно ожидать появление на Украине не только наемников, но и воинских подразделений НАТО. Если истребители F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия не будет их бомбить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев