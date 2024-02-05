https://ukraina.ru/20240205/1053097894.html

Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат

Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат - 05.02.2024 Украина.ру

Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко журналистам украинского издания "УНИАН"

2024-02-05T15:44

2024-02-05T15:44

2024-02-05T15:44

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В ближайшее время будет созван Согласительный совет, на котором будет ясны финальные позиции фракций по законопроекту.Фракция "Слуга народа" насчитывает 235 депутатов - большинство голосов Согласительного совета. "Поэтому все законопроекты, которые предлагает "Слуга народа", попадают в повестку дня", добавил он.Первая редакция законопроекта была изменена, но в нём остаются позиции, которые вызывают дискуссии. В частности, речь идёт об электронных повестках. "Мне кажется, что среди народных депутатов будут дискуссии и по нормам в отношении лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью", предположил Корниенко.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.

https://ukraina.ru/20240205/1053088592.html

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