https://ukraina.ru/20240205/1053097894.html
Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат - 05.02.2024 Украина.ру
Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко журналистам украинского издания "УНИАН"
2024-02-05T15:44
2024-02-05T15:44
2024-02-05T15:44
новости
украина
верховная рада
мобилизация
призывники
призыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049974342_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7c8b9e65857aea9900f3b14bc3666c0a.jpg
В ближайшее время будет созван Согласительный совет, на котором будет ясны финальные позиции фракций по законопроекту.Фракция "Слуга народа" насчитывает 235 депутатов - большинство голосов Согласительного совета. "Поэтому все законопроекты, которые предлагает "Слуга народа", попадают в повестку дня", добавил он.Первая редакция законопроекта была изменена, но в нём остаются позиции, которые вызывают дискуссии. В частности, речь идёт об электронных повестках. "Мне кажется, что среди народных депутатов будут дискуссии и по нормам в отношении лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью", предположил Корниенко.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.
https://ukraina.ru/20240205/1053088592.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049974342_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_186eab54412881b60f99fd9f7f604dbe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, мобилизация, призывники, призыв
Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко журналистам украинского издания "УНИАН"
"На этой неделе высока вероятность, что парламент в зале рассмотрит в первом чтении этот законопроект (о мобилизации. - Ред.)", - заявил Корниенко.
В ближайшее время будет созван Согласительный совет, на котором будет ясны финальные позиции фракций по законопроекту.
Фракция "Слуга народа" насчитывает 235 депутатов - большинство голосов Согласительного совета. "Поэтому все законопроекты, которые предлагает "Слуга народа", попадают в повестку дня", добавил он.
Первая редакция законопроекта была изменена, но в нём остаются позиции, которые вызывают дискуссии. В частности, речь идёт об электронных повестках. "Мне кажется, что среди народных депутатов будут дискуссии и по нормам в отношении лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью", предположил Корниенко.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.
В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.