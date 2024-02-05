https://ukraina.ru/20240205/1053097061.html

Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет

Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет - 05.02.2024 Украина.ру

Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет

Власти США пытаются изыскать средства в бюджете для финансирования Украины. Новый законопроект представил Сенат. Речь идет о чуть более 118 млрд долларов, из которых 60 млрд – Украине, хотя на самом деле – гораздо меньше

2024-02-05T16:46

2024-02-05T16:46

2024-02-05T16:47

эксклюзив

украина

бюджет

сша

финансирование

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олег царев

татьяна поп

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Кроме украинского кейса, в нем представлена помощь Израилю, Тайваню, а также средства на обеспечение безопасности собственной границы. Спикер Палаты представителей Джонсон объявил законопроект "мертвым", а значит, торги между демократами и республиканцами продолжатся. Тем временем, даже несмотря на помощь от ЕС в 50 млрд евро, украинский бюджет никак не сходится. А планируемая дополнительная мобилизация – дело дорогое и потребует еще больше расходов. В условиях дефицита снова возникла тема конфискации замороженных российских активов, о чем на Западе говорят давно, но не решаются идти на откровенное нарушение международных норм. Чем же будут закрывать брешь в украинском бюджете и за чей счет продолжится война – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Дмитрий Спивак:Сенат США представил законопроект, который, в случае принятия, позволит разблокировать военную помощь Украине. Его планируют поставить на голосование в Сенате уже на этой неделе (предположительно в среду, 7 февраля). Двухпартийное соглашение включает в себя 20 миллиардов на укрепление мексиканской границы. Ещё порядка 100 миллиардов идут на нужды Украины, Израиля и Тайваня. Байден поддержал законопроект и призвал республиканцев Палаты представителей за него проголосовать.А вот спикер Палаты представителей Джонсон объявил законопроект "мертвым", дав понять, что Палата за него не проголосует. Говорит, что этот законопроект хуже, чем ожидала Палата. Сам документ не предполагает полного перекрытия границы (как требуют многие республиканцы). Он повышает полномочия пограничных и миграционных органов. А также облегчает иммиграцию в США, к примеру, афганцев, которые помогали американцам в Афганистане.Политический обозреватель Иван Яковина (признан иноагентом в РФ):Американские сенаторы обеих партий представили согласованный законопроект об усилении южной границы и наведении порядка в иммиграционной сфере.Этот же законопроект предусматривает выделение $65 млрд. Украине в качестве военной и экономической помощи.Дональд Трамп уже заявил, что выступает категорически против законопроекта и потребовал от своих сторонников в Конгрессе голосовать против.Дело в том, что хаос на "дырявой границе" - очень выгодная с предвыборной точки зрения тема. Она позволяет бить "слабого и беспомощного" Байдена наотмашь. Если сейчас навести порядок на границе, то к ноябрьским выборам президента эта тема уйдет, а Байден запишет себе в актив разрешение тяжелейшего кризиса. Трамп не хочет давать ему такой победы, поэтому и призывает своих людей голосовать против. Многие так и проголосуют. Однако! Многие конгрессмены (особенно из южных штатов) оказались в крайне неудобной ситуации. С одной стороны, они очень боятся Трампа и не хотят идти против его воли. Но с другой стороны, их избиратели требуют навести порядок на границе СЕЙЧАС, а не когда-нибудь в перспективе. Голосуя против этого законопроекта, они предлагают своим избирателям мучаться неопределенно долгое время ради победы Трампа на выборах. Простой народ мучаться не желает и вообще не слишком рад такому размену. Тем более что в этом законопроекте ради выделения помощи Украине демократы пошли на беспрецедентные уступки республиканцам по миграционным вопросам. Законопроект получился действительно очень жестким в отношении нелегальной миграции. Теперь демократы говорят республиканцам: "Если мы сейчас его не принимаем, то в будущем даже не надейтесь на наше сотрудничество в этой теме. Сейчас или никогда". Республиканцы в Конгрессе это понимают, и очень хотят его принять. Но боятся гнева Трампа, который обещает мстить ренегатам, которые проголосуют "за".Но те же конгрессмены понимают, что дальше демократы будут годами петь их избирателям, что они-то были согласны на максимально жестокие меры, а вот республиканцы – отказались принять законопроект, чем обрекли своих избирателей в приграничных регионах США на многие годы нарастающего хаоса и упадка.В общем, сейчас увидим, что преобладает в Республиканской партии – страх перед Трампом или здравый смысл и уважение к интересам избирателей.Я подозреваю, что все-таки победит страх перед Трампом, так как он уже давно превратил Республиканскую партию в тоталитарную секту имени себя.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Соглашение о деньгах для Украины снова зависло в КонгрессеСенат США опубликовал соглашение стоимостью $118,28 млрд, которое демократы считают компромиссным — оно включает в себя вопросы Украины, Израиля и Тайваня.Вопрос решён? Как бы не так.▪️ На Украину предполагается отдать $60,06 млрд, из которых $48,43 млрд — военная часть. При этом почти $20 млрд Вашингтон оставит у себя на пополнение складов, а $14 млрд пойдут на закупку американского же оружия. Для прямого вливания в украинский бюджет выделяются лишь $7,85 млрд, и ещё $1,58 млрд — "на развитие экономики". Особо оговорено, что пенсии украинским старикам из бюджетных траншей выплачивать нельзя.Получит Киев, по проекту демократов, ещё и некую часть из единого пакета гуманитарной помощи для Украины, Газы и Западного Берега реки Иордан стоимостью $10 млрд. Кроме того, $2,33 млрд выделены на поддержку мигрантов с Украины и из других стран.На обеспечение безопасности Израиля выделяются $14,1 млрд. Ещё $4,83 млрд — на поддержку операции в Красном море. Наконец, на безопасность американской границы должны пойти $20,23 млрд.▪️ А дальше... Дальше возникает тупик — по меньшей мере, до конца февраля. Голосование в контролируемом демократами Сенате назначено на среду, 7 февраля, и там голоса скорее всего найдутся. Но затем будет голосование в Палате представителей США, где перевес — у республиканцев.Спикер палаты Джонсон уже заявлял о намерении внести отдельный законопроект только об Израиле, а после обнародования сенатского документа выступил с новым заявлением — о том, что он "даже хуже, чем думали" — и поэтому никакого голосования не будет. Эту позицию подтвердили несколько других республиканцев в Палате представителей.▪️ Тут в дело вступает процедурный момент. Палата если и будет голосовать за проект, сулящий миллиарды Украине, то только один день, 9 февраля. После чего возникнет перерыв до 27 февраля, после которого более актуальным станет вопрос финансирования самих США — ведь временный, в очередной раз пролонгированный федеральный бюджет истекает 1 марта.Так или иначе, к таким "процедурам" не стоит относиться слишком серьезно. "Борьба нанайских мальчиков" в Вашингтоне небезуспешно вынуждает впрягаться в ярмо украинского финансирования Европу. У неё денег меньше, но Шольц и Урсула стараются. Так что на пропитание и патроны Киеву Запад денег точно найдёт.Политик Олег Царев:Помимо дефицита бюджета Украины в $30 млрд, который лишь частично будет восполнен согласованной на этой неделе помощью ЕС, перед Киевом встает вопрос финансирования дополнительной мобилизации, которая необходима для продолжения войны и под которую пытаются протащить новый закон.Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подсчитала стоимость мобилизации 400-500 тысяч человек. Вышло следующее: на обмундирование, питание, обучение и денежное довольствие — 322 млрд гривен (т.е в среднем 32,2 млрд в месяц , если запустить процесс с марта), а на закупку и модернизацию военной техники — еще 400 млрд (эта сумма была озвучена Минобороны). Эта колоссальная сумма — почти четверть всех расходов бюджета в 2024 году. А ведь Пидласа еще скромно посчитала. Если увеличить число военных на передовой на полмиллиона, то с учетом жалованья и надбавок мобилизация обойдется примерно в 1,3 триллиона гривен. По сегодняшнему курсу около $35 млрд. Если предположить, что мобилизация будет проходить постепенно и общее пополнение на 500.000 человек будет достигнуто лишь к концу года, итоговая сумма уменьшится примерно до $25 млрд.Таким образом с учетом мобилизации общий дефицит бюджета Украины достигнет $55 млрд. За счет чего его планируют погашать?Я уже писал, что даже от более радикального, чем предлагает Пидласа, повышения военного сбора в бюджете прибавится менее 10 млрд гривен в год. Что касается налога на роскошь, то это идея, конечно, популярна, но попытки реализовать не были успешны. При Януковиче в 2010 уже продумывали такой налог, собираясь распространять его на покупки яхт, самолетов, вертолетов, новых авто стоимостью выше €50 тыс., а также на владение квартирами площадью свыше 300 кв.м и земельными участки несельхозназначения свыше 500 соток. Предполагалось, что это принесет доход в 350 миллионов гривен в год или 0,15% от тогдашней доходной части бюджета. Но даже если увеличить налог в 5 раз, все равно выходит мизерная сумма. Другими словами, с украинских налогов значимой суммы не собрать.Да, у Украины рекордные золотовалютные резервы, составляющие на начало года $40,5 млрд. $13,7-19,8 млрд в пересчете с евро даст ЕС (сумма зависит от того распределит он согласованные на 4 года €50 млрд равномерно, или в первый год даст больше). Какая-то часть из $8,3 млрд помощи Германии и $4,4 млрд Британии будет не оружием, а деньгами. На США надежды мало.Таким образом очевидно, что при продолжении войны Киев сможет компенсировать дефицит бюджета, но лишь в течение этого года и ценой практически полного опустошения ЗВР. Причем в следующем году золотовалютных резервов у Украины уже не будет, а запланированная помощь ЕС в на следующий год €12,5 млрд (это менее $14 млрд) не сможет перекрыть и меньшой части дефицита бюджета. Кроме того, если в этом году мобилизовать еще пол миллиона украинцев, то на 2025 год мобилизационный ресурс будет уже истощен.Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Украина сможет продолжать войну в 2025 году только в том случае, если ее начнут финансировать за счет замороженных на Западе золотовалютных резервов России. Не за счет прибыли от них (ее не хватит), а за счет самих резервов.Общественный деятель Татьяна Поп:Financial Times опубликовала пособие по дележу шкуры неубитого медведя от G7. Вслед за Киевом, уже мечтавшем о "репарационных облигациях", идею подхватила Большая семерка. По данным издания, они планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, а замороженные российские активы использовать для их обеспечения. При этом сообщается, что G7 потребует от России погасить этот квазидолг, а если та откажется (а она, естественно, откажется), активы будут конфискованы.Посмотрим, конечно, будет ли это воплощено в жизнь и в каком виде, но с темой поиска денег для киевского режима Запад чем дальше, тем больше напоминает застенчивого воришку Альхена из "12 стульев". Помните вот это: "Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза".Согласитесь, по описанию очень похоже на Борреля или Шольца. Не украсть российские деньги они не могут, но и просто украсть стесняются. Боятся последствий, которые практически неизбежны – ответные меры России в отношении западных активов, недоверие к западной финансовой системе со стороны Глобального юга и прочее. А потому придумывают схемы, которые сам по себе выставляют авторов жуликами и аферистами. Между тем с прямым подаянием для Украины все также не клеится. Палата представителей США представила законопроект о помощи Израилю на 17 млрд долларов в отрыве от киевского кейса. Так сказать, определились, кто для них "самый влиятельный еврей мира", и это точно не Зеленский.

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https://ukraina.ru/20240205/1053098028.html

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