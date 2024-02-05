Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко - 05.02.2024 Украина.ру
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Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко - 05.02.2024 Украина.ру
Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал 5 февраля в своем телеграм-канале слухи об грядущем увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и призвал власти Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу
2024-02-05T14:55
2024-02-05T14:55
новости
виталий кличко
украина
валерий залужный
владимир зеленский
украинская власть
борьба
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По словам Кличко, все украинское общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента Владимира Зеленского сменить Залужного.Мэр Киева полагает, что во многом благодаря именно Залужному украинцы поверили в вооруженные силы своей страны.По словам политика, власти в Киеве должны заниматься не политическими интригами и внутренней борьбой, а сосредоточиться на победе Украины."Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено", - заявил Виталий Кличко.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.
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новости, виталий кличко, украина, валерий залужный, владимир зеленский, украинская власть, борьба
Новости, Виталий Кличко, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, украинская власть, борьба

Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко

14:55 05.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал 5 февраля в своем телеграм-канале слухи об грядущем увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и призвал власти Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу
По словам Кличко, все украинское общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента Владимира Зеленского сменить Залужного.
Мэр Киева полагает, что во многом благодаря именно Залужному украинцы поверили в вооруженные силы своей страны.

"Но, к сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного", - отметил Кличко.

По словам политика, власти в Киеве должны заниматься не политическими интригами и внутренней борьбой, а сосредоточиться на победе Украины.

"Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено", - заявил Виталий Кличко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.
08:24
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного
 
НовостиВиталий КличкоУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир Зеленскийукраинская властьборьба
 
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