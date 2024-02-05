https://ukraina.ru/20240205/1053095955.html

Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко

Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко - 05.02.2024 Украина.ру

Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал 5 февраля в своем телеграм-канале слухи об грядущем увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и призвал власти Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу

2024-02-05T14:55

2024-02-05T14:55

2024-02-05T14:55

новости

виталий кличко

украина

валерий залужный

владимир зеленский

украинская власть

борьба

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По словам Кличко, все украинское общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента Владимира Зеленского сменить Залужного.Мэр Киева полагает, что во многом благодаря именно Залужному украинцы поверили в вооруженные силы своей страны.По словам политика, власти в Киеве должны заниматься не политическими интригами и внутренней борьбой, а сосредоточиться на победе Украины."Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено", - заявил Виталий Кличко.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.

https://ukraina.ru/20240205/1053082437.html

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новости, виталий кличко, украина, валерий залужный, владимир зеленский, украинская власть, борьба