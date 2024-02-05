Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал 5 февраля в своем телеграм-канале слухи об грядущем увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и призвал власти Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу
По словам Кличко, все украинское общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента Владимира Зеленского сменить Залужного.
Мэр Киева полагает, что во многом благодаря именно Залужному украинцы поверили в вооруженные силы своей страны.
"Но, к сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного", - отметил Кличко.
По словам политика, власти в Киеве должны заниматься не политическими интригами и внутренней борьбой, а сосредоточиться на победе Украины.
"Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено", - заявил Виталий Кличко.
"Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено", - заявил Виталий Кличко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.