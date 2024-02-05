Соратник Зеленского пытался переправить 14 кг взрывчатки в РФ, его задержали в Грузии - 05.02.2024 Украина.ру
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Соратник Зеленского пытался переправить 14 кг взрывчатки в РФ, его задержали в Грузии
Соратник Зеленского пытался переправить 14 кг взрывчатки в РФ, его задержали в Грузии - 05.02.2024 Украина.ру
Соратник Зеленского пытался переправить 14 кг взрывчатки в РФ, его задержали в Грузии
Служба госбезопасности Грузии изъяла у гражданина Украины большое количество взрывчатки и шесть взрывных устройств, спрятанных в двух аккумуляторах для электромобилей. Об этом говорится в сообщении опубликованном 5 февраля на официальном сайте грузинского ведомства
2024-02-05T13:43
2024-02-05T13:46
новости
грузия
теракт
россия
украина
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В Грузию взрывные устройства были ввезены из города Одесса на Украине. Маршрут передвижения автомобиля с запретным товаром проходил через Румынию, Болгарию и Турцию. Микроавтобус с взрывчаткой 19 января прибыл в контрольно-пропускной пункт "Сарпи", отмечается в сообщении.Следствие установило, что взрывные устройства содержат пластиковую взрывчатку С-4 военного производства, которая может быть приведена в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнерах также находилось 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Во всех шести отдельных коробках взрывного устройства было установлено столько же электронных таймеров срабатывания, в которых время срабатывания уже было запрограммировано."Первоначальное изучение изъятых устройств показало, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Запуск подобного устройства в местах массового скопления людей нанес бы значительный ущерб инфраструктуре и привел бы к массовым жертвам", - подчеркнули в Службе госбезопасности Грузии.По распоряжению заказчика один из контейнеров с тремя взрывными устройствами позже попытались вывезти через грузинско-российскую границу. В этот момент злоумышленников остановили грузинские силовики. Второй контейнер со взрывными устройствами был оставлен в частном доме в Тбилиси. По данным грузинской стороны, к контрабанде взрывных устройств причастны семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. Согласно материалом дела, организатором преступной схемы является гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского района Одесской области от партии "Слуга народа" на выборах 2020 года Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми.В ходе расследования должно быть установлено, предназначались ли три взрывных устройства, оставленных в Тбилиси для последующей отправки в Россию, или они должны были остаться в Грузии. СБ Грузии подчеркивает, что факты и обстоятельства расследуемого дела "дают основания сомневаться" в том, что взрывные устройства могли быть использованы для последующего обвинения Грузии в планировании и реализации террористических актов, которые замышляло преступное сообщество.
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новости, грузия, теракт, россия, украина, граница
Новости, Грузия, теракт, Россия, Украина, граница

Соратник Зеленского пытался переправить 14 кг взрывчатки в РФ, его задержали в Грузии

13:43 05.02.2024 (обновлено: 13:46 05.02.2024)
 
© Фото : Служба государственной безопасности Грузииукраинская взрывчатка в Грузии
украинская взрывчатка в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Служба государственной безопасности Грузии
Читать в
Служба госбезопасности Грузии изъяла у гражданина Украины большое количество взрывчатки и шесть взрывных устройств, спрятанных в двух аккумуляторах для электромобилей. Об этом говорится в сообщении опубликованном 5 февраля на официальном сайте грузинского ведомства
В Грузию взрывные устройства были ввезены из города Одесса на Украине. Маршрут передвижения автомобиля с запретным товаром проходил через Румынию, Болгарию и Турцию. Микроавтобус с взрывчаткой 19 января прибыл в контрольно-пропускной пункт "Сарпи", отмечается в сообщении.
Следствие установило, что взрывные устройства содержат пластиковую взрывчатку С-4 военного производства, которая может быть приведена в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнерах также находилось 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Во всех шести отдельных коробках взрывного устройства было установлено столько же электронных таймеров срабатывания, в которых время срабатывания уже было запрограммировано.
"Первоначальное изучение изъятых устройств показало, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Запуск подобного устройства в местах массового скопления людей нанес бы значительный ущерб инфраструктуре и привел бы к массовым жертвам", - подчеркнули в Службе госбезопасности Грузии.
По распоряжению заказчика один из контейнеров с тремя взрывными устройствами позже попытались вывезти через грузинско-российскую границу. В этот момент злоумышленников остановили грузинские силовики. Второй контейнер со взрывными устройствами был оставлен в частном доме в Тбилиси.
По данным грузинской стороны, к контрабанде взрывных устройств причастны семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.
Согласно материалом дела, организатором преступной схемы является гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского района Одесской области от партии "Слуга народа" на выборах 2020 года Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми.

В ходе расследования должно быть установлено, предназначались ли три взрывных устройства, оставленных в Тбилиси для последующей отправки в Россию, или они должны были остаться в Грузии. СБ Грузии подчеркивает, что факты и обстоятельства расследуемого дела "дают основания сомневаться" в том, что взрывные устройства могли быть использованы для последующего обвинения Грузии в планировании и реализации террористических актов, которые замышляло преступное сообщество.
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