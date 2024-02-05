Соратник Зеленского пытался переправить 14 кг взрывчатки в РФ, его задержали в Грузии
13:43 05.02.2024 (обновлено: 13:46 05.02.2024)
© Фото : Служба государственной безопасности Грузииукраинская взрывчатка в Грузии
© Фото : Служба государственной безопасности Грузии
Служба госбезопасности Грузии изъяла у гражданина Украины большое количество взрывчатки и шесть взрывных устройств, спрятанных в двух аккумуляторах для электромобилей. Об этом говорится в сообщении опубликованном 5 февраля на официальном сайте грузинского ведомства
В Грузию взрывные устройства были ввезены из города Одесса на Украине. Маршрут передвижения автомобиля с запретным товаром проходил через Румынию, Болгарию и Турцию. Микроавтобус с взрывчаткой 19 января прибыл в контрольно-пропускной пункт "Сарпи", отмечается в сообщении.
Следствие установило, что взрывные устройства содержат пластиковую взрывчатку С-4 военного производства, которая может быть приведена в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнерах также находилось 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Во всех шести отдельных коробках взрывного устройства было установлено столько же электронных таймеров срабатывания, в которых время срабатывания уже было запрограммировано.
"Первоначальное изучение изъятых устройств показало, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Запуск подобного устройства в местах массового скопления людей нанес бы значительный ущерб инфраструктуре и привел бы к массовым жертвам", - подчеркнули в Службе госбезопасности Грузии.
По распоряжению заказчика один из контейнеров с тремя взрывными устройствами позже попытались вывезти через грузинско-российскую границу. В этот момент злоумышленников остановили грузинские силовики. Второй контейнер со взрывными устройствами был оставлен в частном доме в Тбилиси.
По данным грузинской стороны, к контрабанде взрывных устройств причастны семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.
Согласно материалом дела, организатором преступной схемы является гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского района Одесской области от партии "Слуга народа" на выборах 2020 года Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми.
В ходе расследования должно быть установлено, предназначались ли три взрывных устройства, оставленных в Тбилиси для последующей отправки в Россию, или они должны были остаться в Грузии. СБ Грузии подчеркивает, что факты и обстоятельства расследуемого дела "дают основания сомневаться" в том, что взрывные устройства могли быть использованы для последующего обвинения Грузии в планировании и реализации террористических актов, которые замышляло преступное сообщество.
В ходе расследования должно быть установлено, предназначались ли три взрывных устройства, оставленных в Тбилиси для последующей отправки в Россию, или они должны были остаться в Грузии. СБ Грузии подчеркивает, что факты и обстоятельства расследуемого дела "дают основания сомневаться" в том, что взрывные устройства могли быть использованы для последующего обвинения Грузии в планировании и реализации террористических актов, которые замышляло преступное сообщество.
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