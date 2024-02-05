https://ukraina.ru/20240205/1053091543.html

Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично

Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично - 05.02.2024 Украина.ру

Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, вошедший в совет директоров одного из крупнейших украинских мобильных операторов "Киевстар", недавно посетил команду компании в Киеве, сообщает компания VEON, владеющая мобильным оператором

2024-02-05T12:52

2024-02-05T12:52

2024-02-05T12:52

майк помпео

сша

новости

киев

компания

связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102653/38/1026533806_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_5cff0a74ca50a9cbd1aff294b0978bca.jpg

"На прошлой неделе он лично посетил Киев, чтобы присутствовать на первом в этом году заседании совета директоров "Киевстар" вместе с более крупной делегацией VEON. Обращаясь к сотрудникам "Киевстар"... Помпео... подтвердил свою поддержку работы "Киевстар" и устойчивость команды в преодолении недавней крупной кибератаки и восстановлении критически важных услуг для Украины", - говорится в материале.Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично была разрушена IT-инфраструктура оператора.Глава компании заявлял, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи было разрушено в результате кибератаки. Осенью прошлого года сообщалось, что Помпео займет место независимого неисполнительного директора совета директоров. На прошлой неделе Помпео приехал в Киев (через день после посещения города заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и первым зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофером Смитом). Он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, они обсудили вопросы американской поддержки. Помпео возглавлял Госдеп США в 2018–2021 годах, до этого он был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Помпео в 2020 году посещал Украину в должности госсекретаря США с рабочим визитом. Он встречался с Владимиром Зеленским, который благодарил его за твердую позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины. Он посещал Украину и после отставки — в апреле 2023 года. Зеленский сообщал о встрече, по подробности не раскрывал."Киевстар" — крупнейший телекоммуникационный оператор Украины. Мобильная сеть компании охватывает все города страны, а также более 28 тысяч сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий.VEON - компания со штаб-квартирой в Амстердаме, является материнской компанией и 100% владельцем "Киевстар".

https://ukraina.ru/20240118/1052760016.html

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

майк помпео, сша, новости, киев, компания, связь