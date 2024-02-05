Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично - 05.02.2024 Украина.ру
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Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично
Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично - 05.02.2024 Украина.ру
Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично
Бывший госсекретарь США Майк Помпео, вошедший в совет директоров одного из крупнейших украинских мобильных операторов "Киевстар", недавно посетил команду компании в Киеве, сообщает компания VEON, владеющая мобильным оператором
2024-02-05T12:52
2024-02-05T12:52
майк помпео
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новости
киев
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"На прошлой неделе он лично посетил Киев, чтобы присутствовать на первом в этом году заседании совета директоров "Киевстар" вместе с более крупной делегацией VEON. Обращаясь к сотрудникам "Киевстар"... Помпео... подтвердил свою поддержку работы "Киевстар" и устойчивость команды в преодолении недавней крупной кибератаки и восстановлении критически важных услуг для Украины", - говорится в материале.Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично была разрушена IT-инфраструктура оператора.Глава компании заявлял, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи было разрушено в результате кибератаки. Осенью прошлого года сообщалось, что Помпео займет место независимого неисполнительного директора совета директоров. На прошлой неделе Помпео приехал в Киев (через день после посещения города заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и первым зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофером Смитом). Он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, они обсудили вопросы американской поддержки. Помпео возглавлял Госдеп США в 2018–2021 годах, до этого он был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Помпео в 2020 году посещал Украину в должности госсекретаря США с рабочим визитом. Он встречался с Владимиром Зеленским, который благодарил его за твердую позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины. Он посещал Украину и после отставки — в апреле 2023 года. Зеленский сообщал о встрече, по подробности не раскрывал."Киевстар" — крупнейший телекоммуникационный оператор Украины. Мобильная сеть компании охватывает все города страны, а также более 28 тысяч сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий.VEON - компания со штаб-квартирой в Амстердаме, является материнской компанией и 100% владельцем "Киевстар".
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майк помпео, сша, новости, киев, компания, связь
Майк Помпео, США, Новости, Киев, компания, связь

Помпео проверял "Киевстар" после хакерской атаки лично

12:52 05.02.2024
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПомпео
Помпео
© пресс-служба президента Украины
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Бывший госсекретарь США Майк Помпео, вошедший в совет директоров одного из крупнейших украинских мобильных операторов "Киевстар", недавно посетил команду компании в Киеве, сообщает компания VEON, владеющая мобильным оператором
"На прошлой неделе он лично посетил Киев, чтобы присутствовать на первом в этом году заседании совета директоров "Киевстар" вместе с более крупной делегацией VEON. Обращаясь к сотрудникам "Киевстар"... Помпео... подтвердил свою поддержку работы "Киевстар" и устойчивость команды в преодолении недавней крупной кибератаки и восстановлении критически важных услуг для Украины", - говорится в материале.
Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично была разрушена IT-инфраструктура оператора.
Глава компании заявлял, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи было разрушено в результате кибератаки.
Осенью прошлого года сообщалось, что Помпео займет место независимого неисполнительного директора совета директоров.
На прошлой неделе Помпео приехал в Киев (через день после посещения города заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и первым зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофером Смитом). Он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, они обсудили вопросы американской поддержки.
Помпео возглавлял Госдеп США в 2018–2021 годах, до этого он был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Помпео в 2020 году посещал Украину в должности госсекретаря США с рабочим визитом. Он встречался с Владимиром Зеленским, который благодарил его за твердую позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины. Он посещал Украину и после отставки — в апреле 2023 года. Зеленский сообщал о встрече, по подробности не раскрывал.
"Киевстар" — крупнейший телекоммуникационный оператор Украины. Мобильная сеть компании охватывает все города страны, а также более 28 тысяч сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий.
VEON - компания со штаб-квартирой в Амстердаме, является материнской компанией и 100% владельцем "Киевстар".
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 12:42
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн Телекоммуникационная компания VEON, владелец "Киевстара", подсчитала предварительные убытки от декабрьской хакерской атаки, говорится на официальном сайте Veon
 
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