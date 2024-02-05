https://ukraina.ru/20240205/1053085290.html

Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты

Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты - 05.02.2024 Украина.ру

Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты

Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, так как Западу это не нужно. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 5 февраля на своей странице в соцсетях

2024-02-05T10:38

2024-02-05T10:38

2024-02-05T10:38

новости

украина

запад

нищета

бедность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/43/1034014399_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_8d56850163aa7fd6ec4f3854a68382c6.jpg.webp

"В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров.В соответствии с результатами опроса национального банка Украины, за последние два года в стране удвоилось количество бедных граждан. Более 26% опрошенных украинцев заявило, что вынуждено экономить на питании. Процент тех, кто экономит на продуктах в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился почти на 7%. По данным опроса ещё 25% украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать.

https://ukraina.ru/20231115/1051060863.html

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, нищета, бедность