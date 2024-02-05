Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, так как Западу это не нужно. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 5 февраля на своей странице в соцсетях
"В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров.
В соответствии с результатами опроса национального банка Украины, за последние два года в стране удвоилось количество бедных граждан. Более 26% опрошенных украинцев заявило, что вынуждено экономить на питании. Процент тех, кто экономит на продуктах в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился почти на 7%. По данным опроса ещё 25% украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать.