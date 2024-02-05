Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты - 05.02.2024 Украина.ру
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Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты
Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты - 05.02.2024 Украина.ру
Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты
Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, так как Западу это не нужно. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 5 февраля на своей странице в соцсетях
2024-02-05T10:38
2024-02-05T10:38
новости
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"В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров.В соответствии с результатами опроса национального банка Украины, за последние два года в стране удвоилось количество бедных граждан. Более 26% опрошенных украинцев заявило, что вынуждено экономить на питании. Процент тех, кто экономит на продуктах в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился почти на 7%. По данным опроса ещё 25% украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать.
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новости, украина, запад, нищета, бедность
Новости, Украина, Запад, нищета, бедность

Западу не нужна. Азаров предрек Украине несколько десятилетий нищеты

10:38 05.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРаздача еды малоимущим на Украине, голод
Раздача еды малоимущим на Украине, голод - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия, так как Западу это не нужно. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 5 февраля на своей странице в соцсетях
"В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно. Для них Украина – серая зона и "бесплатный" человеческий ресурс в борьбе с Россией", - написал Азаров.
В соответствии с результатами опроса национального банка Украины, за последние два года в стране удвоилось количество бедных граждан. Более 26% опрошенных украинцев заявило, что вынуждено экономить на питании. Процент тех, кто экономит на продуктах в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился почти на 7%. По данным опроса ещё 25% украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать.
бездомный на улице - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября 2023, 20:06
На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос НацбанкаНа Украине увеличилось вдвое количество бедных граждан. На питании вынуждены экономить более 26% граждан, следует из опроса национального банка Украины
 
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