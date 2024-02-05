https://ukraina.ru/20240205/1053084800.html
"Россия нам не враг": британский политик призвал Запад к мирным переговорам по Украине
"Россия нам не враг": британский политик призвал Запад к мирным переговорам по Украине - 05.02.2024 Украина.ру
"Россия нам не враг": британский политик призвал Запад к мирным переговорам по Украине
Великобритании не стоит рассматривать Россию в качестве врага, заявил британский политик, лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News
2024-02-05T09:54
2024-02-05T09:54
2024-02-05T09:54
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Конфликт на Украине можно завершить путём мирных переговоров, добавил политик. Он также призвал Запад не обострять конфликт."Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения", — отметил Куртен.Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, зарубежье, великобритания, россия, конфликт, переговоры
Новости, Запад, Зарубежье, Великобритания, Россия, конфликт, переговоры
"Россия нам не враг": британский политик призвал Запад к мирным переговорам по Украине
Великобритании не стоит рассматривать Россию в качестве врага, заявил британский политик, лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News
"Россия не наш враг. […] Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — отметил он.
Конфликт на Украине можно завершить путём мирных переговоров, добавил политик. Он также призвал Запад не обострять конфликт.
"Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения", — отметил Куртен.
Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".
Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.