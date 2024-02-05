https://ukraina.ru/20240205/1053084800.html

"Россия нам не враг": британский политик призвал Запад к мирным переговорам по Украине

"Россия нам не враг": британский политик призвал Запад к мирным переговорам по Украине - 05.02.2024 Украина.ру

"Россия нам не враг": британский политик призвал Запад к мирным переговорам по Украине

Великобритании не стоит рассматривать Россию в качестве врага, заявил британский политик, лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News

2024-02-05T09:54

2024-02-05T09:54

2024-02-05T09:54

новости

запад

зарубежье

великобритания

россия

конфликт

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eb119ea51295cbf7c00a2385035d3361.jpg.webp

Конфликт на Украине можно завершить путём мирных переговоров, добавил политик. Он также призвал Запад не обострять конфликт."Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения", — отметил Куртен.Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ukraina.ru/20240129/1052958270.html

запад

великобритания

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, зарубежье, великобритания, россия, конфликт, переговоры