Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в Лисичанске

"И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными, и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая христианская когда-то, Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то <...> отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И все, чего они хотят - это жить так, как они хотят. Как хотели соплеменники Мартина Лютера Кинга, как хотела Гарриет Бичер-Стоу, какой жизни она, будучи белой, хотела для черных. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись", - призвала Симоньян.