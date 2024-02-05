Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в Лисичанске - 05.02.2024 Украина.ру
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Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в Лисичанске
Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в Лисичанске - 05.02.2024 Украина.ру
Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в Лисичанске
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", призвала США "опомниться и очнуться"
2024-02-05T09:06
2024-02-05T09:30
лисичанск
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Она напомнила "прекрасные слова" из Декларации независимости США, документа, положившего "начало существованию Америки как государства".В минувшую субботу Вооруженные силы Украины в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены. В республике 4 февраля объявлен траур.
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лисичанск, маргарита симоньян, новости, сша, всу
Лисичанск, Маргарита Симоньян, Новости, США, ВСУ

Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в Лисичанске

09:06 05.02.2024 (обновлено: 09:30 05.02.2024)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", призвала США "опомниться и очнуться"
Она напомнила "прекрасные слова" из Декларации независимости США, документа, положившего "начало существованию Америки как государства".
"И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными, и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая христианская когда-то, Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то <...> отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И все, чего они хотят - это жить так, как они хотят. Как хотели соплеменники Мартина Лютера Кинга, как хотела Гарриет Бичер-Стоу, какой жизни она, будучи белой, хотела для черных. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись", - призвала Симоньян.
В минувшую субботу Вооруженные силы Украины в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске.
Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены. В республике 4 февраля объявлен траур.
- РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Вчера, 17:45
Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МКККОмбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ в ООН и Международный комитет Красного Креста, передает 4 февраля РИА Новости
 
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