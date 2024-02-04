https://ukraina.ru/20240204/1053078030.html

Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - 04.02.2024 Украина.ру

Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ в ООН и Международный комитет Красного Креста, передает 4 февраля РИА Новости

2024-02-04T17:45

2024-02-04T17:45

2024-02-04T17:45

лисичанск

новости

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омбудсмен

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"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - отметила Сердюкова.По ее словам, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске.Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.

https://ukraina.ru/20240204/1053073254.html

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лисичанск, новости, всу, оон, омбудсмен