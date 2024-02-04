https://ukraina.ru/20240204/1053078030.html
Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - 04.02.2024 Украина.ру
Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ в ООН и Международный комитет Красного Креста, передает 4 февраля РИА Новости
2024-02-04T17:45
2024-02-04T17:45
2024-02-04T17:45
лисичанск
новости
всу
оон
омбудсмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050080878_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_f6bf3c26be97c6fadab63a57320b5228.jpg
"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - отметила Сердюкова.По ее словам, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске.Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
https://ukraina.ru/20240204/1053073254.html
лисичанск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050080878_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_232a1b9209640d320128a1b8978998e8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лисичанск, новости, всу, оон, омбудсмен
Лисичанск, Новости, ВСУ, ООН, омбудсмен
Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ в ООН и Международный комитет Красного Креста, передает 4 февраля РИА Новости
"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - отметила Сердюкова.
По ее словам, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
"Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и т.д.) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК, и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур", - пояснила Сердюкова.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске.
Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.