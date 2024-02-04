Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - 04.02.2024 Украина.ру
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Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - 04.02.2024 Украина.ру
Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ в ООН и Международный комитет Красного Креста, передает 4 февраля РИА Новости
2024-02-04T17:45
2024-02-04T17:45
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"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - отметила Сердюкова.По ее словам, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске.Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
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лисичанск, новости, всу, оон, омбудсмен
Лисичанск, Новости, ВСУ, ООН, омбудсмен

Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

17:45 04.02.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ в ООН и Международный комитет Красного Креста, передает 4 февраля РИА Новости
"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - отметила Сердюкова.
По ее словам, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
"Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и т.д.) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК, и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур", - пояснила Сердюкова.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске.
Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
11:44
Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в ЛисичанскеКрым разделяет боль жителей Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), где в результате очередного террористического акта украинских войск погибли десятки людей. Об этом сообщил 4 февраля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
 
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17:45Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
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