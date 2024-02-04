https://ukraina.ru/20240204/1053077790.html

Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - 04.02.2024 Украина.ру

Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Офиса главы государства

2024-02-04T17:00

2024-02-04T17:00

2024-02-04T17:01

владимир зеленский

указ

киев

запорожская область

новости

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"Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в указе.Ранее Зеленский уволил Юрия Малашко с должности главы подконтрольной Киеву Запорожской администрации.До этого Иван Федоров был мэром Мелитополя.Ранее в воскресенье в Офисе Зеленского сообщали, что он посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

https://ukraina.ru/20240204/1053076880.html

киев

запорожская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, указ, киев, запорожская область, новости