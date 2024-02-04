Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - 04.02.2024 Украина.ру
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Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - 04.02.2024 Украина.ру
Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Офиса главы государства
2024-02-04T17:00
2024-02-04T17:01
владимир зеленский
указ
киев
запорожская область
новости
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"Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в указе.Ранее Зеленский уволил Юрия Малашко с должности главы подконтрольной Киеву Запорожской администрации.До этого Иван Федоров был мэром Мелитополя.Ранее в воскресенье в Офисе Зеленского сообщали, что он посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
https://ukraina.ru/20240204/1053076880.html
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владимир зеленский, указ, киев, запорожская область, новости
Владимир Зеленский, указ, Киев, Запорожская область, Новости

Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

17:00 04.02.2024 (обновлено: 17:01 04.02.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Офиса главы государства
"Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в указе.
Ранее Зеленский уволил Юрия Малашко с должности главы подконтрольной Киеву Запорожской администрации.
До этого Иван Федоров был мэром Мелитополя.
Ранее в воскресенье в Офисе Зеленского сообщали, что он посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Владимир Зеленский
16:38
Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОППрезидент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, утверждает 4 февраля Офис главы государства
 
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