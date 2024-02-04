Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
17:00 04.02.2024 (обновлено: 17:01 04.02.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Офиса главы государства
"Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - сказано в указе.
Ранее Зеленский уволил Юрия Малашко с должности главы подконтрольной Киеву Запорожской администрации.
До этого Иван Федоров был мэром Мелитополя.
Ранее в воскресенье в Офисе Зеленского сообщали, что он посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.