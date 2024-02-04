https://ukraina.ru/20240204/1053077139.html

Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля

Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля - 04.02.2024 Украина.ру

Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля

Писатель и адвокат многих одиозных личностей, таких как Жириновский и Лимонов, Сергей Беляк в декабре посетил Донецк. Украина.ру, 04.02.2024

2024-02-04T16:48

2024-02-04T16:48

2024-02-04T16:48

сергей беляк

владимир жириновский

лимонов

видео

донецк

днр

запорожье

спецоперация

захар прилепин

адвокат

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Писатель и адвокат многих одиозных личностей, таких как Жириновский и Лимонов, Сергей Беляк в декабре посетил Донецк. Почему побывать в Донбассе важно для каждого русского, что говорят украинские пленные, как изменилась Россия, а также как бы оценили клиенты адвоката день сегодняшний? Ответы на эти вопросы в нашем интервью: 00:35 – 8 лет до СВО.06:04 – Насколько важно побывать в Донбассе?08:47 – Общение с пленными ВСУ-шниками.17:32 – Как Лимонов и Жириновский оценили сегодняшние события?23:57 – Лимоновцы в новых регионах России.28:44 – Книга о Донбассе.30:11 – Как сильно обновилась Россия?34:16 – Новые регионы РФ.40:09 – Духовные изменения в стране. * В интервью упоминается общественная организация "Национал-большевистская партия", которая признана экстремистской и запрещена в России.

донецк

днр

запорожье

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