Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля
Писатель и адвокат многих одиозных личностей, таких как Жириновский и Лимонов, Сергей Беляк в декабре посетил Донецк.
Почему побывать в Донбассе важно для каждого русского, что говорят украинские пленные, как изменилась Россия, а также как бы оценили клиенты адвоката день сегодняшний? Ответы на эти вопросы в нашем интервью:
00:35 – 8 лет до СВО.
06:04 – Насколько важно побывать в Донбассе?
08:47 – Общение с пленными ВСУ-шниками.
17:32 – Как Лимонов и Жириновский оценили сегодняшние события?
23:57 – Лимоновцы в новых регионах России.
28:44 – Книга о Донбассе.
30:11 – Как сильно обновилась Россия?
34:16 – Новые регионы РФ.
40:09 – Духовные изменения в стране.
* В интервью упоминается общественная организация "Национал-большевистская партия", которая признана экстремистской и запрещена в России.
00:35 – 8 лет до СВО.
06:04 – Насколько важно побывать в Донбассе?
08:47 – Общение с пленными ВСУ-шниками.
17:32 – Как Лимонов и Жириновский оценили сегодняшние события?
23:57 – Лимоновцы в новых регионах России.
28:44 – Книга о Донбассе.
30:11 – Как сильно обновилась Россия?
34:16 – Новые регионы РФ.
40:09 – Духовные изменения в стране.
* В интервью упоминается общественная организация "Национал-большевистская партия", которая признана экстремистской и запрещена в России.