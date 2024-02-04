https://ukraina.ru/20240204/1053076880.html

Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП

Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП - 04.02.2024 Украина.ру

Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, утверждает 4 февраля Офис главы государства

2024-02-04T16:38

2024-02-04T16:38

2024-02-04T16:38

запорожье

владимир зеленский

офис

новости

украина

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"Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино <…> Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в материале на сайте ОП.На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

https://ukraina.ru/20240129/1052956111.html

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запорожье, владимир зеленский, офис, новости, украина