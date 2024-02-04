Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, утверждает 4 февраля Офис главы государства
"Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино <…> Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в материале на сайте ОП.
На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.