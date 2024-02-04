Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП - 04.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240204/1053076880.html
Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП - 04.02.2024 Украина.ру
Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, утверждает 4 февраля Офис главы государства
2024-02-04T16:38
2024-02-04T16:38
запорожье
владимир зеленский
офис
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051710727_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_bdcec21386f77170b0eadcc98dd641b4.jpg
"Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино &lt;…&gt; Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в материале на сайте ОП.На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
https://ukraina.ru/20240129/1052956111.html
запорожье
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051710727_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_720129bd66517fc21f3e419317cba93d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожье, владимир зеленский, офис, новости, украина
Запорожье, Владимир Зеленский, офис, Новости, Украина

Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП

16:38 04.02.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, утверждает 4 февраля Офис главы государства
"Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино <…> Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в материале на сайте ОП.
На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
29 января, 10:45
ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - РоговВ городе Запорожье, на территории подконтрольной киевским властям, нанесен удар по базе ремонта военной техники ВСУ. Об этом 29 января сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
 
ЗапорожьеВладимир ЗеленскийофисНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
17:13Штурм Киева. Год 1919-й
17:00Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:48Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля
16:38Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
15:50Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
15:11Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
15:02Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях
14:32Польша готовится к разделу Украины - Рогов
13:54Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
13:16Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
12:59Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
12:55Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро
12:19ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
11:44Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске
11:01В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
10:43Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
10:10Россия проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску - Захарова
09:58Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
09:56"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны
Лента новостейМолния