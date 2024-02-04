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Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж - 04.02.2024 Украина.ру
Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
Бесстрашные медики ДНР неоднократно проявляли личный героизм с самого начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году, не оставили они свою работу и после... Украина.ру, 04.02.2024
2024-02-04T15:11
2024-02-04T15:11
2024-02-04T15:11
днр
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Бесстрашные медики ДНР неоднократно проявляли личный героизм с самого начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году, не оставили они свою работу и после начала спецоперации в 2022 году. Однако долгое время им не хватало средств индивидуальной защиты – бронежилетов и касок. О том, как эта проблема была решена, смотрите в нашем сюжете.
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днр, обстрелы, горловка, украина, всу, россия, сво, видео, видео
ДНР, обстрелы, Горловка, Украина, ВСУ, Россия, СВО, Видео
Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
Бесстрашные медики ДНР неоднократно проявляли личный героизм с самого начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году, не оставили они свою работу и после начала спецоперации в 2022 году.
Однако долгое время им не хватало средств индивидуальной защиты – бронежилетов и касок.
О том, как эта проблема была решена, смотрите в нашем сюжете.