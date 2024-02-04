https://ukraina.ru/20240204/1053076393.html

Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж

Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж - 04.02.2024 Украина.ру

Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж

Бесстрашные медики ДНР неоднократно проявляли личный героизм с самого начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году, не оставили они свою работу и после... Украина.ру, 04.02.2024

2024-02-04T15:11

2024-02-04T15:11

2024-02-04T15:11

днр

обстрелы

горловка

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Бесстрашные медики ДНР неоднократно проявляли личный героизм с самого начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году, не оставили они свою работу и после начала спецоперации в 2022 году. Однако долгое время им не хватало средств индивидуальной защиты – бронежилетов и касок. О том, как эта проблема была решена, смотрите в нашем сюжете.

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днр, обстрелы, горловка, украина, всу, россия, сво, видео, видео