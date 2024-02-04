Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях - 04.02.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях - 04.02.2024 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях
Войска Украины за сутки потеряли около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом 4 февраля сообщили в Минобороны России
2024-02-04T15:02
2024-02-04T15:02
всу
потери
новости
россия
военные
минобороны рф
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На Купянском направлении российские военные отразили четыре атаки нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.На Краснолиманском направлении - отражено три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отметили в министерстве.Также украинские войска за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении до 30 солдат, одну артустановку, орудие и три автомобиля.На Южнодонецком направлении ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих.Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на Запорожском направлении, потери Киева составили до 45 солдат.Кроме того, противник лишился двух автомобилей, орудия Д-20 и боевой машины РСЗО "Град".На Донецком направлении россияне отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов.В ходе контрбатарейной борьбы, по информации министерства, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.Также российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области.* Признан в РФ террористической организацией.
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всу, потери, новости, россия, военные, минобороны рф
ВСУ, потери, Новости, Россия, военные, Минобороны РФ

Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях

15:02 04.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Войска Украины за сутки потеряли около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом 4 февраля сообщили в Минобороны России
На Купянском направлении российские военные отразили четыре атаки нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении - отражено три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отметили в министерстве.
Также украинские войска за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении до 30 солдат, одну артустановку, орудие и три автомобиля.
На Южнодонецком направлении ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих.
Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на Запорожском направлении, потери Киева составили до 45 солдат.
Кроме того, противник лишился двух автомобилей, орудия Д-20 и боевой машины РСЗО "Град".
На Донецком направлении россияне отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов.
В ходе контрбатарейной борьбы, по информации министерства, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.
В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
Также российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области.
* Признан в РФ террористической организацией.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 04:50
"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под КупянскомЛюбое продвижение ВС РФ на запад — это улучшение линии соприкосновения. Потому что ВСУ не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался их удержать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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