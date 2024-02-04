https://ukraina.ru/20240204/1053076043.html

Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях - 04.02.2024 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях

Войска Украины за сутки потеряли около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом 4 февраля сообщили в Минобороны России

2024-02-04T15:02

2024-02-04T15:02

2024-02-04T15:02

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На Купянском направлении российские военные отразили четыре атаки нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.На Краснолиманском направлении - отражено три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отметили в министерстве.Также украинские войска за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении до 30 солдат, одну артустановку, орудие и три автомобиля.На Южнодонецком направлении ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих.Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на Запорожском направлении, потери Киева составили до 45 солдат.Кроме того, противник лишился двух автомобилей, орудия Д-20 и боевой машины РСЗО "Град".На Донецком направлении россияне отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов.В ходе контрбатарейной борьбы, по информации министерства, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.Также российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области.* Признан в РФ террористической организацией.

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всу, потери, новости, россия, военные, минобороны рф