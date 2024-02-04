https://ukraina.ru/20240204/1053075910.html

Польша готовится к разделу Украины - Рогов

Польша готовится к разделу Украины - Рогов - 04.02.2024 Украина.ру

Польша готовится к разделу Украины - Рогов

Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель. Об этом 4 февраля заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-02-04T14:32

2024-02-04T14:32

2024-02-04T14:32

анджей дуда

польша

крым

владимир рогов

украина

новости

зарубежье

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"Подобные заявления Дуды говорят только об одном – Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют - Восточные Кресы (польское название территорий нынешней западной Украины – ред.). Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель", - заверил Рогов.По его словам, польские власти сделали заявление по Крыму, преследуя свои корыстные интересы.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.

https://ukraina.ru/20240203/1053067824.html

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анджей дуда, польша, крым, владимир рогов, украина, новости, зарубежье