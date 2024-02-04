https://ukraina.ru/20240204/1053075910.html
Польша готовится к разделу Украины - Рогов
Польша готовится к разделу Украины - Рогов - 04.02.2024 Украина.ру
Польша готовится к разделу Украины - Рогов
Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель. Об этом 4 февраля заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-02-04T14:32
2024-02-04T14:32
2024-02-04T14:32
анджей дуда
польша
крым
владимир рогов
украина
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg
"Подобные заявления Дуды говорят только об одном – Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют - Восточные Кресы (польское название территорий нынешней западной Украины – ред.). Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель", - заверил Рогов.По его словам, польские власти сделали заявление по Крыму, преследуя свои корыстные интересы.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
https://ukraina.ru/20240203/1053067824.html
польша
крым
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_2511f74f7f01501da641a22c06a6ed69.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анджей дуда, польша, крым, владимир рогов, украина, новости, зарубежье
Анджей Дуда, Польша, Крым, Владимир Рогов, Украина, Новости, Зарубежье
Польша готовится к разделу Украины - Рогов
Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель. Об этом 4 февраля заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Подобные заявления Дуды говорят только об одном – Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют - Восточные Кресы (польское название территорий нынешней западной Украины – ред.). Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель", - заверил Рогов.
По его словам, польские власти сделали заявление по Крыму, преследуя свои корыстные интересы.
"Они тестируют общественное мнение, выискивают исторические параллели и готовят обоснование для захвата западных земель, чтобы затем сравнить это с возращением Крыма в состав России", - подчеркнул Рогов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.