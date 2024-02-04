Польша готовится к разделу Украины - Рогов - 04.02.2024 Украина.ру
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Польша готовится к разделу Украины - Рогов
Польша готовится к разделу Украины - Рогов - 04.02.2024 Украина.ру
Польша готовится к разделу Украины - Рогов
Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель. Об этом 4 февраля заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-02-04T14:32
2024-02-04T14:32
анджей дуда
польша
крым
владимир рогов
украина
новости
зарубежье
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"Подобные заявления Дуды говорят только об одном – Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют - Восточные Кресы (польское название территорий нынешней западной Украины – ред.). Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель", - заверил Рогов.По его словам, польские власти сделали заявление по Крыму, преследуя свои корыстные интересы.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
https://ukraina.ru/20240203/1053067824.html
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анджей дуда, польша, крым, владимир рогов, украина, новости, зарубежье
Анджей Дуда, Польша, Крым, Владимир Рогов, Украина, Новости, Зарубежье

Польша готовится к разделу Украины - Рогов

14:32 04.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель. Об этом 4 февраля заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Подобные заявления Дуды говорят только об одном – Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют - Восточные Кресы (польское название территорий нынешней западной Украины – ред.). Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель", - заверил Рогов.
По его словам, польские власти сделали заявление по Крыму, преследуя свои корыстные интересы.
"Они тестируют общественное мнение, выискивают исторические параллели и готовят обоснование для захвата западных земель, чтобы затем сравнить это с возращением Крыма в состав России", - подчеркнул Рогов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Вчера, 14:39
"Где-то заплакал один Зеленский": Дуда сделал неожиданное заявление про КрымПрезидент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Киеву удастся вернуть Крым, а также сделал заявлении о русских корнях полуострова. Все это он сказал 3 февраля в интервью для программы Kanal Zero
 
Анджей ДудаПольшаКрымВладимир РоговУкраинаНовостиЗарубежье
 
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