https://ukraina.ru/20240204/1053075621.html
Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах - 04.02.2024 Украина.ру
Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах рассказал об истоках... Украина.ру, 04.02.2024
2024-02-04T13:16
2024-02-04T13:16
2024-02-04T13:17
аммар канах
хамас
сша
ядерное оружие
кризис
выборы
видео
спецоперация
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Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах рассказал об истоках глобальных кризисов и вызовов для США, а также поделился мнением о том, как Штаты будут разрешать все эти кризисы и создадут ли новые: 00:40 – Конфликт в Красном море.05:15 – Справятся ли США со всеми кризисами? 09:06 – Перспектива глобальной войны.11:06 – Базы США в Ираке и Сирии.16:56 – Расширение НАТО.20:29 – Стабилизация мира.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
аммар канах, хамас, сша, ядерное оружие, кризис, выборы, видео, спецоперация, видео
Аммар Канах, ХАМАС, США, Ядерное оружие, кризис, выборы, Видео, Спецоперация
Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах рассказал об истоках глобальных кризисов и вызовов для США, а также поделился мнением о том, как Штаты будут разрешать все эти кризисы и создадут ли новые:
00:40 – Конфликт в Красном море.
05:15 – Справятся ли США со всеми кризисами?
09:06 – Перспектива глобальной войны.
11:06 – Базы США в Ираке и Сирии.
20:29 – Стабилизация мира.