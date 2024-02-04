https://ukraina.ru/20240204/1053075621.html

Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах

Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах - 04.02.2024 Украина.ру

Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах

Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах рассказал об истоках... Украина.ру, 04.02.2024

2024-02-04T13:16

2024-02-04T13:16

2024-02-04T13:17

аммар канах

хамас

сша

ядерное оружие

кризис

выборы

видео

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/04/1053075498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ca252f071455ca09a60b97a72bf1e5b.png

Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах рассказал об истоках глобальных кризисов и вызовов для США, а также поделился мнением о том, как Штаты будут разрешать все эти кризисы и создадут ли новые: 00:40 – Конфликт в Красном море.05:15 – Справятся ли США со всеми кризисами? 09:06 – Перспектива глобальной войны.11:06 – Базы США в Ираке и Сирии.16:56 – Расширение НАТО.20:29 – Стабилизация мира.

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

аммар канах, хамас, сша, ядерное оружие, кризис, выборы, видео, спецоперация, видео