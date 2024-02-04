Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева* - 04.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240204/1053075350.html
Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева* - 04.02.2024 Украина.ру
Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева*. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости
2024-02-04T12:59
2024-02-04T12:59
депутат
фсб
уголовное дело
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102507/82/1025078220_0:169:3067:1894_1920x0_80_0_0_751e417e575a4fbe2ec571cfb837e08b.jpg
"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела - о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве", - сказал источник в правоохранительных органах.Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".* Признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20221229/1042241631.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102507/82/1025078220_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_d1a904e4fcf33ec62ca726fcb2d77af2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
депутат, фсб, уголовное дело, новости, украина, россия
депутат, ФСБ, уголовное дело, Новости, Украина, Россия

Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*

12:59 04.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВаршавский форум по безопасности
Варшавский форум по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева*. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости
"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела - о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве", - сказал источник в правоохранительных органах.
Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.
В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".
* Признан в РФ иноагентом.
Варшавский форум по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 10:18
В РФ проводятся обыски у соратников сбежавшего на Украину экс-депутата Пономарева*В семи регионах РФ утром 29 декабря проходят обыски в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева уголовного дела о фейках о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах
 
депутатФСБуголовное делоНовостиУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
17:13Штурм Киева. Год 1919-й
17:00Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:48Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля
16:38Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
15:50Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
15:11Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
15:02Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях
14:32Польша готовится к разделу Украины - Рогов
13:54Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
13:16Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
12:59Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
12:55Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро
12:19ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
11:44Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске
11:01В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
10:43Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
10:10Россия проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску - Захарова
09:58Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
09:56"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны
Лента новостейМолния