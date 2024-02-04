https://ukraina.ru/20240204/1053075350.html
Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева* - 04.02.2024 Украина.ру
Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева*. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости
2024-02-04T12:59
2024-02-04T12:59
2024-02-04T12:59
депутат
фсб
уголовное дело
новости
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россия
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"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела - о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве", - сказал источник в правоохранительных органах.Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".* Признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20221229/1042241631.html
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депутат, фсб, уголовное дело, новости, украина, россия
депутат, ФСБ, уголовное дело, Новости, Украина, Россия
Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева*. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости
"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела - о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве", - сказал источник в правоохранительных органах.
Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.
В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".
* Признан в РФ иноагентом.