https://ukraina.ru/20240204/1053075350.html

Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*

Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева* - 04.02.2024 Украина.ру

Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева*. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости

2024-02-04T12:59

2024-02-04T12:59

2024-02-04T12:59

депутат

фсб

уголовное дело

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102507/82/1025078220_0:169:3067:1894_1920x0_80_0_0_751e417e575a4fbe2ec571cfb837e08b.jpg

"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела - о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве", - сказал источник в правоохранительных органах.Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".* Признан в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20221229/1042241631.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

депутат, фсб, уголовное дело, новости, украина, россия