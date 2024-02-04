ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.45 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительства
Чуть раньше, в 9.05, Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров.
С 10.15 по 11.30 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три - кассетные.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.