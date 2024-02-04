https://ukraina.ru/20240204/1053073837.html

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк - 04.02.2024 Украина.ру

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2024-02-04T12:19

2024-02-04T12:19

2024-02-04T12:19

всу

беспилотники

донецк

взрыв

новости

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"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.45 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительстваЧуть раньше, в 9.05, Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров.С 10.15 по 11.30 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три - кассетные.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.

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всу, беспилотники, донецк, взрыв, новости