ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк - 04.02.2024 Украина.ру
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ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк - 04.02.2024 Украина.ру
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2024-02-04T12:19
2024-02-04T12:19
всу
беспилотники
донецк
взрыв
новости
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"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.45 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительстваЧуть раньше, в 9.05, Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров.С 10.15 по 11.30 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три - кассетные.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
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всу, беспилотники, донецк, взрыв, новости
ВСУ, беспилотники, Донецк, взрыв, Новости

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк

12:19 04.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.45 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в телеграм-канале представительства
Чуть раньше, в 9.05, Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров.
С 10.15 по 11.30 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три - кассетные.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
21 января, 19:46
Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступленияУкраинские неонацисты вновь совершили террористический акт против жителей Донецка. Обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления. Об этом 21 января сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в телеграм
 
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