Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске - 04.02.2024 Украина.ру
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Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске
Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске - 04.02.2024 Украина.ру
Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске
Крым разделяет боль жителей Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), где в результате очередного террористического акта украинских войск погибли десятки людей. Об этом сообщил 4 февраля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
2024-02-04T11:44
2024-02-04T11:44
лисичанск
сергей аксенов
новости
теракт
обстрелы
всу
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"Обстрел пекарни в Лисичанске – еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь" , - написал Аксенов.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник указал, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре подсчитали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили, что, по уточненным данным, погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек.
https://ukraina.ru/20240204/1053071694.html
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лисичанск, сергей аксенов, новости, теракт, обстрелы, всу
Лисичанск, Сергей Аксенов, Новости, теракт, обстрелы, ВСУ

Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске

11:44 04.02.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Крым разделяет боль жителей Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), где в результате очередного террористического акта украинских войск погибли десятки людей. Об этом сообщил 4 февраля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
"Обстрел пекарни в Лисичанске – еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь" , - написал Аксенов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник указал, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР.
В военной комендатуре подсчитали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
В администрации главы ЛНР сообщили, что, по уточненным данным, погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
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Россия проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску - ЗахароваРоссия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова
 
ЛисичанскСергей АксеновНовоститерактобстрелыВСУ
 
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