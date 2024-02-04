https://ukraina.ru/20240204/1053073254.html

Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске

Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске - 04.02.2024 Украина.ру

Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске

Крым разделяет боль жителей Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), где в результате очередного террористического акта украинских войск погибли десятки людей. Об этом сообщил 4 февраля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале

2024-02-04T11:44

2024-02-04T11:44

2024-02-04T11:44

лисичанск

сергей аксенов

новости

теракт

обстрелы

всу

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"Обстрел пекарни в Лисичанске – еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь" , - написал Аксенов.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник указал, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре подсчитали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили, что, по уточненным данным, погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек.

https://ukraina.ru/20240204/1053071694.html

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лисичанск, сергей аксенов, новости, теракт, обстрелы, всу