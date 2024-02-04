В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз - 04.02.2024 Украина.ру
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В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз - 04.02.2024 Украина.ру
В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей (Nébih) в январе обнаружило почти 40 тысяч семян кукурузы с ГМО, прибывших с Украины. Об этом заявил в видеообращении в соцсетях министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
2024-02-04T11:01
2024-02-04T11:23
венгрия
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украина
импорт
продукты
зарубежье
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"Благодаря постоянным проверкам и строгим правилам пищевой безопасности Nébih в январе обнаружила почти 40 тысяч килограммов семян кукурузы, загрязненных ГМО, из Украины. Nébih начала процесс против компании-распространителя, а также принимает меры по уничтожению в соответствии с законом", - сказал Надь.Он напомнил, что Венгрия запретила импорт ряда продуктов питания с Украины, однако по-прежнему разрешает транзитные перевозки по своей территории, проверяя грузовики на границе и отслеживая их путь. Семена не входят в список запрещенных к импорту товаров с Украины, отметил он.На улицах Будапешта после окончания национальной консультации по вопросам, вызывающим разногласия Венгрии и ЕС, появились плакаты с текстом "99% сказали нет генно-модифицированному зерну с Украины".
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венгрия, новости, украина, импорт, продукты, зарубежье
Венгрия, Новости, Украина, импорт, продукты, Зарубежье

В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз

11:01 04.02.2024 (обновлено: 11:23 04.02.2024)
 
© ISHMAEL PALPARAN / flickr
© ISHMAEL PALPARAN / flickr
Читать в
Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей (Nébih) в январе обнаружило почти 40 тысяч семян кукурузы с ГМО, прибывших с Украины. Об этом заявил в видеообращении в соцсетях министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
"Благодаря постоянным проверкам и строгим правилам пищевой безопасности Nébih в январе обнаружила почти 40 тысяч килограммов семян кукурузы, загрязненных ГМО, из Украины. Nébih начала процесс против компании-распространителя, а также принимает меры по уничтожению в соответствии с законом", - сказал Надь.
Он напомнил, что Венгрия запретила импорт ряда продуктов питания с Украины, однако по-прежнему разрешает транзитные перевозки по своей территории, проверяя грузовики на границе и отслеживая их путь.
Семена не входят в список запрещенных к импорту товаров с Украины, отметил он.
На улицах Будапешта после окончания национальной консультации по вопросам, вызывающим разногласия Венгрии и ЕС, появились плакаты с текстом "99% сказали нет генно-модифицированному зерну с Украины".
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