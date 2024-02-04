https://ukraina.ru/20240204/1053072841.html

В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз

В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз - 04.02.2024 Украина.ру

В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз

Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей (Nébih) в январе обнаружило почти 40 тысяч семян кукурузы с ГМО, прибывших с Украины. Об этом заявил в видеообращении в соцсетях министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь

2024-02-04T11:01

2024-02-04T11:01

2024-02-04T11:23

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"Благодаря постоянным проверкам и строгим правилам пищевой безопасности Nébih в январе обнаружила почти 40 тысяч килограммов семян кукурузы, загрязненных ГМО, из Украины. Nébih начала процесс против компании-распространителя, а также принимает меры по уничтожению в соответствии с законом", - сказал Надь.Он напомнил, что Венгрия запретила импорт ряда продуктов питания с Украины, однако по-прежнему разрешает транзитные перевозки по своей территории, проверяя грузовики на границе и отслеживая их путь. Семена не входят в список запрещенных к импорту товаров с Украины, отметил он.На улицах Будапешта после окончания национальной консультации по вопросам, вызывающим разногласия Венгрии и ЕС, появились плакаты с текстом "99% сказали нет генно-модифицированному зерну с Украины".

https://ukraina.ru/20240119/1052789907.html

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венгрия, новости, украина, импорт, продукты, зарубежье