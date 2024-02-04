https://ukraina.ru/20240204/1053072841.html
В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз - 04.02.2024 Украина.ру
В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей (Nébih) в январе обнаружило почти 40 тысяч семян кукурузы с ГМО, прибывших с Украины. Об этом заявил в видеообращении в соцсетях министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
2024-02-04T11:01
2024-02-04T11:01
2024-02-04T11:23
венгрия
новости
украина
импорт
продукты
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102411/41/1024114173_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_4aa405eb4f57f311023bfe54898a4e53.jpg
"Благодаря постоянным проверкам и строгим правилам пищевой безопасности Nébih в январе обнаружила почти 40 тысяч килограммов семян кукурузы, загрязненных ГМО, из Украины. Nébih начала процесс против компании-распространителя, а также принимает меры по уничтожению в соответствии с законом", - сказал Надь.Он напомнил, что Венгрия запретила импорт ряда продуктов питания с Украины, однако по-прежнему разрешает транзитные перевозки по своей территории, проверяя грузовики на границе и отслеживая их путь. Семена не входят в список запрещенных к импорту товаров с Украины, отметил он.На улицах Будапешта после окончания национальной консультации по вопросам, вызывающим разногласия Венгрии и ЕС, появились плакаты с текстом "99% сказали нет генно-модифицированному зерну с Украины".
https://ukraina.ru/20240119/1052789907.html
венгрия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102411/41/1024114173_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8c82c45e3dea54c825d41d3561f7a7df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, новости, украина, импорт, продукты, зарубежье
Венгрия, Новости, Украина, импорт, продукты, Зарубежье
В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
11:01 04.02.2024 (обновлено: 11:23 04.02.2024)
Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей (Nébih) в январе обнаружило почти 40 тысяч семян кукурузы с ГМО, прибывших с Украины. Об этом заявил в видеообращении в соцсетях министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
"Благодаря постоянным проверкам и строгим правилам пищевой безопасности Nébih в январе обнаружила почти 40 тысяч килограммов семян кукурузы, загрязненных ГМО, из Украины. Nébih начала процесс против компании-распространителя, а также принимает меры по уничтожению в соответствии с законом", - сказал Надь.
Он напомнил, что Венгрия запретила импорт ряда продуктов питания с Украины, однако по-прежнему разрешает транзитные перевозки по своей территории, проверяя грузовики на границе и отслеживая их путь.
Семена не входят в список запрещенных к импорту товаров с Украины, отметил он.
На улицах Будапешта после окончания национальной консультации по вопросам, вызывающим разногласия Венгрии и ЕС, появились плакаты с текстом "99% сказали нет генно-модифицированному зерну с Украины".