Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
© Открытые источникиклавиатура, флаг Украины, интернет
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Приложение украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") восстановлено после масштабного сбоя. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
"Работа "Дии" восстановлена после сбоя. Голосование за представителей Украины на "Евровидении" тоже работает. При этом пользователи жаловались, что начали некорректно отображаться некоторые документы. Например, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline. Но сейчас и эта проблема устранена", - говорится в материале.
Ранее украинские СМИ информировали о сбое в работе "Дии" после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение".
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров позднее сообщал, что сбой вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу.