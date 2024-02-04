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Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ

Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ - 04.02.2024 Украина.ру

Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ

Приложение украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") восстановлено после масштабного сбоя. Об этом сообщает издание "Страна.ua"

2024-02-04T10:43

2024-02-04T10:43

2024-02-04T10:43

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"Работа "Дии" восстановлена после сбоя. Голосование за представителей Украины на "Евровидении" тоже работает. При этом пользователи жаловались, что начали некорректно отображаться некоторые документы. Например, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline. Но сейчас и эта проблема устранена", - говорится в материале.Ранее украинские СМИ информировали о сбое в работе "Дии" после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров позднее сообщал, что сбой вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу.

https://ukraina.ru/20240125/1052898032.html

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