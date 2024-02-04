Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ - 04.02.2024 Украина.ру
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Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ - 04.02.2024 Украина.ру
Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
Приложение украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") восстановлено после масштабного сбоя. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2024-02-04T10:43
2024-02-04T10:43
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"Работа "Дии" восстановлена после сбоя. Голосование за представителей Украины на "Евровидении" тоже работает. При этом пользователи жаловались, что начали некорректно отображаться некоторые документы. Например, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline. Но сейчас и эта проблема устранена", - говорится в материале.Ранее украинские СМИ информировали о сбое в работе "Дии" после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров позднее сообщал, что сбой вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу.
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Новости, Украина, Евровидение, документы, работа

Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ

10:43 04.02.2024
 
© Открытые источникиклавиатура, флаг Украины, интернет
клавиатура, флаг Украины, интернет
© Открытые источники
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Приложение украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") восстановлено после масштабного сбоя. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
"Работа "Дии" восстановлена после сбоя. Голосование за представителей Украины на "Евровидении" тоже работает. При этом пользователи жаловались, что начали некорректно отображаться некоторые документы. Например, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline. Но сейчас и эта проблема устранена", - говорится в материале.
Ранее украинские СМИ информировали о сбое в работе "Дии" после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение".
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров позднее сообщал, что сбой вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу.
почта украина укрпочта - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 13:30
"Укрпошта" сообщила о техническом сбоеПочта Украины ("Укрпошта") 25 января уведомила своих клиентов о техническом сбое, который произошел в ее IT-cистеме
 
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