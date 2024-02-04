Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат - 04.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240204/1053071233.html
Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат - 04.02.2024 Украина.ру
Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма
2024-02-04T09:58
2024-02-04T09:58
анджей дуда
крым
владимир зеленский
новости
россия
польша
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a126d3f7b7e2d11349088a27ff518eb.jpg
"Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали", - сказал Белик.По его словам, заявление президента Польши о полуострове имеет большое значение для всего западного мира.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это заявление признаком адекватности.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что заявление Дуды является сигналом Украине оставить крымчан в покое.При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.
https://ukraina.ru/20240203/1053067824.html
крым
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_64f02d7deffaf538a418725af96ceccb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
анджей дуда, крым, владимир зеленский, новости, россия, польша, зарубежье
Анджей Дуда, Крым, Владимир Зеленский, Новости, Россия, Польша, Зарубежье

Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат

09:58 04.02.2024
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Читать в
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма
"Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали", - сказал Белик.
По его словам, заявление президента Польши о полуострове имеет большое значение для всего западного мира.

"Ни для кого не секрет, что в Европе Польша - это проводник американских интересов и самый ярый русофоб в своей политике. Заявление о том, что Крым не вернется обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша", - объяснил депутат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это заявление признаком адекватности.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что заявление Дуды является сигналом Украине оставить крымчан в покое.
При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Вчера, 14:39
"Где-то заплакал один Зеленский": Дуда сделал неожиданное заявление про КрымПрезидент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Киеву удастся вернуть Крым, а также сделал заявлении о русских корнях полуострова. Все это он сказал 3 февраля в интервью для программы Kanal Zero
 
Анджей ДудаКрымВладимир ЗеленскийНовостиРоссияПольшаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
17:13Штурм Киева. Год 1919-й
17:00Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:48Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля
16:38Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
15:50Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
15:11Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
15:02Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях
14:32Польша готовится к разделу Украины - Рогов
13:54Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
13:16Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
12:59Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
12:55Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро
12:19ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
11:44Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске
11:01В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
10:43Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
10:10Россия проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску - Захарова
09:58Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
09:56"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны
Лента новостейМолния