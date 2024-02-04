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Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат - 04.02.2024 Украина.ру
Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма
2024-02-04T09:58
2024-02-04T09:58
2024-02-04T09:58
анджей дуда
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"Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали", - сказал Белик.По его словам, заявление президента Польши о полуострове имеет большое значение для всего западного мира.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это заявление признаком адекватности.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что заявление Дуды является сигналом Украине оставить крымчан в покое.При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.
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анджей дуда, крым, владимир зеленский, новости, россия, польша, зарубежье
Анджей Дуда, Крым, Владимир Зеленский, Новости, Россия, Польша, Зарубежье
Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма
"Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали", - сказал Белик.
По его словам, заявление президента Польши о полуострове имеет большое значение для всего западного мира.
"Ни для кого не секрет, что в Европе Польша - это проводник американских интересов и самый ярый русофоб в своей политике. Заявление о том, что Крым не вернется обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша", - объяснил депутат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это заявление признаком адекватности.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что заявление Дуды является сигналом Украине оставить крымчан в покое.
При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.