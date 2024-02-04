https://ukraina.ru/20240204/1053071008.html
Байден против законопроекта о помощи Израилю без Украины — Белый дом
Байден против законопроекта о помощи Израилю без Украины — Белый дом - 04.02.2024 Украина.ру
Байден против законопроекта о помощи Израилю без Украины — Белый дом
Администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
2024-02-04T09:41
2024-02-04T09:41
2024-02-04T09:41
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"Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины… а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям", - говорится в заявлении.Как отметила Жан-Пьер, Белый дом "месяцами работает с двухпартийной группой сенаторов", чтобы достичь соглашения по законопроекту о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы, который позволил бы выделить новые средства Украине и Израилю.Накануне спикер палаты Майк Джонсон в письме конгрессменам сообщил, что палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует по нему.Законопроект предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.Американские власти утверждают, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ukraina.ru/20240204/1053070776.html
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джо байден, украина, сша, зарубежье, помощь, новости
Джо Байден, Украина, США, Зарубежье, помощь, Новости
Байден против законопроекта о помощи Израилю без Украины — Белый дом
Администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
"Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины… а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям", - говорится в заявлении.
Как отметила Жан-Пьер, Белый дом "месяцами работает с двухпартийной группой сенаторов", чтобы достичь соглашения по законопроекту о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы, который позволил бы выделить новые средства Украине и Израилю.
Накануне спикер палаты Майк Джонсон в письме конгрессменам сообщил, что палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует по нему.
Законопроект предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.
Американские власти утверждают, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.