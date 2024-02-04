"Вокруг Булгакова": водка или спирт?
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
День рождения водки празднуется 31 января - в это день в 1865 году Дмитрий Иванович Менделеев защитил диссертацию об оптимальном соотношении спирта и воды в растворе. Диссертация эта была напрямую связана с новой технологией производства водки, которую решительно не одобрял Михаил Афанасьевич Булгаков и, соответственно, его персонажи
"Помилуйте, королева, (…) разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!", – этот возмущённый вопль кота Бегемота все помнят, но возникает закономерный вопрос – отчего и почему Михаил Афанасьевич так осторожно относился к "казёнке"?
Нет, мы, конечно, понимаем, что спирт, по народному мнению, питьё чистое, медицинское, но вообще герои Булгакова, начиная с "Белой гвардии", вполне себе нормально пьют водку. Да и сам писатель ею не пренебрегал, хоть и висел в прихожей квартиры писателя в Нащокинском переулке плакат с перечёркнутой бутылкой и надписью: "Водка – враг, сберкасса – друг".
Тут интересен тот момент, что водка во всех почти произведениях писателя – просто водка как таковая. Единственное исключение, которые проливает свет на странное к ней отношение – "Собачье сердце", где профессор Преображенский научает доктора Борменталя правильному пищеварению.
"- Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.
Красавец тяпнутый (он был уже без халата в приличном чёрном костюме) передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки.
11 сентября 2022, 07:49"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": вредные советы профессора Воланда
- Новоблагословенная? – осведомился он.
- Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин. – Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.
- А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, – это, во-первых, – наставительно перебил Филипп Филиппович, – а во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?
- Все, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый.
- И я того же мнения, – добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло".
В "Руководстве для приготовления горьких водок, ликёров и наливок домашним способом" издания 1895 года Александр Альмединген приводит рецептуры двух горьких английских водок. Основные их компоненты: полынь, померанцевая корка, хина и тысячелистник. Их измельчённую смесь заливали обычной 40° водкой, настаивали 20 дней, а потом фильтровали. Т.е., это не водка, а горькая настойка.
Об актуальной русской водке Михаил Афанасьевич писал в дневнике 20 декабря 1924 года: "в Москве – событие. Выпустили 30° водку, которую публика с полным основанием назвала “рыковкой”. Отличается она от “царской” водки тем, что на 10° она слабее, хуже на вкус и в четыре раза её дороже. Бутылка стоит 1 р. 75 коп". В январе 1925 года он пишет: "водку называют “рыковка” и “полурыковка”. Полурыковка потому, что она в 30°, а сам Рыков (горький пьяница) пьёт в 60°".
Другое её название – по улице Новоблагословенной (или Ново-Благословенной) в Лефортово, где в 1901 году был построен "Московский казённый винный склад №1", где собственно и производили "рыковку". Правда, улица с 1924 года называется Самокатной, завод стал Московским ликёро-водочным, а с 1987 года – "Кристаллом".
31 января 2022, 07:11День рождения водки. Что полезно знать о легендарном напиткеВодка – обязательный атрибут праздничного (и не только праздничного) стола у всех восточных славян. Почти каждый народ претендует на первенство в открытии водки/гжелки/горелки, а Россия и Польша даже судились за это. И уж конечно трудно найти литературное произведение, в котором бы она не упоминалась
Профессор Преображенский водку ругает, потому что именно "рыковка" была водкой, которую делали из смеси спирта с водой, а не путём переработки начального сырья. Справедливости ради надо сказать, что делали её так с момента введения монополии в 1895 году, но не всю и не все об этом знали. С 1843 года стандартной считалась крепость 38°, при которой выгорала половина смеси ("полугар"). Именно на это и намекает профессор, а вовсе не на исследование Менделеева, которое касалось именно смеси воды и спирта, позволявшей избежать потери объёма. И на это же намекает Булгаков в сцене праздничного ужина у Воланда – зачем потреблять разбавленный спирт, если его можно потребить без вмешательства государства? Именно так поступал герой "Записок юного врача", называя это водкой. В пьесе "Блаженство" в XXIII веке из стенки торчит кран с чистым спиртом, но местные люди дикие, его не пьют. Их Милославский научил. Кстати, автор статьи спиртное начал потреблять в те времена, когда проще и дешевле было купить литровую банку спирта с завода, чем бутылку водки…
Судя по всему, странная крепость "рыковки" объяснилась поэтапным выходом из "сухого закона": в 1922 году разрешили варить пиво, в 1923 году – алкогольные напитки крепостью не выше 20°, а в 1924 году – "рыковку". Качество её, кстати, "гуляло" довольно сильно. В приличных семьях были тогда спиртомеры, которые показывали разную ерунду в коридоре от официальных 30 до 24° (!). Наконец, в 1925 году опять была опять введена водочная монополия, в рамках которой производилась водка "менделеевской" крепости (но шесть десятилетий спустя "русская" бывала и 38°, и 42°), которую по инерции продолжали называть "рыковкой". Но это было уже после написания пьесы.
Ну а самогон, который готовит Дарья Петровна, это и есть то самое "хлебное вино".
В пьесе "Иван Васильевич", 1934 года, фигурирует уже настойка "Горный Дубняк" (к моменту съёмок фильма настойка была уже изрядно забыта, потому из сценария выпала):
24 июля 2022, 10:40"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Дело было в Грибоедове"
"Тимофеев: Вы водку пьёте?
Иоанн: О горе мне!.. Анисовую.
Тимофеев: Нет анисовой у меня. Выпейте горного дубнячку, вы подкрепитесь и придёте в себя. Я тоже. (Вынимает водку, закуску). Пейте".
Настойку "Горький дубняк" создали в честь победы русских войск в 1877 году над турками под селением Горный дубняк в Болгарии. Настойка делалась на десятке компонентов, включая чёрный и красный перец, дубовую щепу и жёлуди, имбирь, гвоздику и др. Однако в булгаковские времена это был уже не тот "Горный дубняк" – из всех компонентов остались, преимущественно, дубовые опилки, которые маскировали спиртец не лучшего качества. Вот и морщился царь, поминая ключницу, которая делала водку для дворни…
А вот Воланд именно на спирте зациклен не был. Он, например, вполне себе спокойно выпивает, не закусывая, водочки вместе со Стёпой Лиходеевым, предостерегая его, задним числом, от смешивания водки с вином (между прочим, водка с красным вином в соотношении 50/50 по Ерофееву – коктейль "поцелуй"). Кстати, подействовало – "немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провёл восемь дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьёт только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел".
Впрочем, что там пьёт Воланд нам неведомо, ибо он свободно управляет спиртными напитками. Вспомним сценку в кабачке Ауэрбаха из "Фауста":
"Мефистофель (взяв бурав, Фрошу): Какого же вина отведать вам угодно?
Фрош: Что за вопрос! Иль много их у вас?".
Ничего не напоминает?
"– Вы хотите курить, как я вижу? – неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, – вы какие предпочитаете?
– А у вас разные, что ли, есть? – мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились".
Далее Мефистофель буравит в столе дырки и читает над ними "заклинание":
"Нам виноград лоза дала;
На лбу рога есть у козла;
Вино на древе рождено;
Стол деревянный даст вино.
В природу вникните верней:
Поверьте, чудо скрыто в ней!
Ну, пробки прочь – и пейте живо!"
На лбу рога есть у козла;
Вино на древе рождено;
Стол деревянный даст вино.
В природу вникните верней:
Поверьте, чудо скрыто в ней!
Ну, пробки прочь – и пейте живо!"
25 сентября 2022, 07:55История"Вокруг Булгакова": in vino veritas
Опять же, вспомним: "не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья".
Ну и из стола течёт рейнвейн, шампанское и токайское…
Правда, Бегемот тоже такое умеет: "Бегемот наколдовал чего-то у пасти Нептуна, и тотчас с шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну тёмно-жёлтого цвета. Дамы с визгом и воплем:
- Коньяк! – кинулись от краёв бассейна за колонны".