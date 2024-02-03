https://ukraina.ru/20240203/1053069589.html

"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург

"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург - 03.02.2024 Украина.ру

"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург

Объявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга оторвано от реальности. Такую оценку озвученным планам киевского режима дал депутат Госдумы РФ Алексей Чепа

2024-02-03T18:13

2024-02-03T18:13

2024-02-03T18:13

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Он добавил, что своим высказываем Данилов, по всей видимости, хотел привлечь чье-то внимание. Правда пока не совсем понятно - чье именно."Плавали - знаем. Небратья клялись, что в июне 23-го будут гулять по набережной Ялты. И что? Чего не прогуливаются???", "Перед названием должности "Секретарь Совета нацбезопасности Украины " не хватает уточнения "так называемый". Тогда людям проще будет сопоставлять этого человека и его высказываниями", "А почему Данилов свою родню передвинул аж в Америку?", - отреагировали пользователи дзен-канала Украина.ру".В субботу, 3 февраля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга.Данилов пояснил, что у украинских военных "есть желание иметь как можно больше средств поражения", поэтому Киев планирует "продвинуть демилитаризованную зону, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург".Параллельно секретарь СНБО утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.Интересно и то, что все это Данилов говорит на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине так, чтобы обеспечить безопасность мирных городов России.Также в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии российский лидер подчеркнул, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев отправляет своих людей на очевидное истребление, и даже сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20240203/1053067665.html

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новости, украина, алексей данилов, государственная дума рф, москва, санкт-петербург