"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург - 03.02.2024 Украина.ру
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"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург
"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург - 03.02.2024 Украина.ру
"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург
Объявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга оторвано от реальности. Такую оценку озвученным планам киевского режима дал депутат Госдумы РФ Алексей Чепа
2024-02-03T18:13
2024-02-03T18:13
новости
украина
алексей данилов
государственная дума рф
москва
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Он добавил, что своим высказываем Данилов, по всей видимости, хотел привлечь чье-то внимание. Правда пока не совсем понятно - чье именно."Плавали - знаем. Небратья клялись, что в июне 23-го будут гулять по набережной Ялты. И что? Чего не прогуливаются???", "Перед названием должности "Секретарь Совета нацбезопасности Украины " не хватает уточнения "так называемый". Тогда людям проще будет сопоставлять этого человека и его высказываниями", "А почему Данилов свою родню передвинул аж в Америку?", - отреагировали пользователи дзен-канала Украина.ру".В субботу, 3 февраля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга.Данилов пояснил, что у украинских военных "есть желание иметь как можно больше средств поражения", поэтому Киев планирует "продвинуть демилитаризованную зону, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург".Параллельно секретарь СНБО утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.Интересно и то, что все это Данилов говорит на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине так, чтобы обеспечить безопасность мирных городов России.Также в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии российский лидер подчеркнул, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев отправляет своих людей на очевидное истребление, и даже сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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новости, украина, алексей данилов, государственная дума рф, москва, санкт-петербург
Новости, Украина, Алексей Данилов, Государственная дума РФ, Москва, Санкт-Петербург

"Проснулся": в Думе отреагировали на обещание Данилова взять под прицел Москву и Санкт-Петербург

18:13 03.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Объявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга оторвано от реальности. Такую оценку озвученным планам киевского режима дал депутат Госдумы РФ Алексей Чепа
"Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление", - сказал Чепа.
Он добавил, что своим высказываем Данилов, по всей видимости, хотел привлечь чье-то внимание. Правда пока не совсем понятно - чье именно.
"Плавали - знаем. Небратья клялись, что в июне 23-го будут гулять по набережной Ялты. И что? Чего не прогуливаются???", "Перед названием должности "Секретарь Совета нацбезопасности Украины " не хватает уточнения "так называемый". Тогда людям проще будет сопоставлять этого человека и его высказываниями", "А почему Данилов свою родню передвинул аж в Америку?", - отреагировали пользователи дзен-канала Украина.ру".
В субботу, 3 февраля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга.
Данилов пояснил, что у украинских военных "есть желание иметь как можно больше средств поражения", поэтому Киев планирует "продвинуть демилитаризованную зону, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург".
Параллельно секретарь СНБО утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.
Интересно и то, что все это Данилов говорит на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия.
Вчера, 12:54
Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-ПетербургаСекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 февраля в эфире "Украинского радио" объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине так, чтобы обеспечить безопасность мирных городов России.
Также в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии российский лидер подчеркнул, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев отправляет своих людей на очевидное истребление, и даже сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.
В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловГосударственная дума РФМоскваСанкт-Петербург
 
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