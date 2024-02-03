Что изменит конфискация имущества за фейки об армии: Дудчак о принятом в России законе

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, насколько далёк украинский импорт от европейского стандарта, как напряжённость в Красном море влияет на мировую торговлю, а также прокомментировал принятый Госдумой РФ закон о конфискации имущества за фейки о ВС России: