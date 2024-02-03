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Что изменит конфискация имущества за фейки об армии: Дудчак о принятом в России законе
Что изменит конфискация имущества за фейки об армии: Дудчак о принятом в России законе - 03.02.2024 Украина.ру
Что изменит конфискация имущества за фейки об армии: Дудчак о принятом в России законе
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, насколько далёк украинский импорт от европейского стандарта, как напряжённость в Красном море влияет на мировую торговлю, а также прокомментировал принятый Госдумой РФ закон о конфискации имущества за фейки о ВС России:
2024-02-03T17:50
2024-02-03T17:50
2024-02-03T17:50
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Украина.ру
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новости, видео, александр дудчак, конфискация, имущество, фейк, армия, россия, закон
Новости, Видео, Александр Дудчак, конфискация, имущество, фейк, Армия, Россия, Закон
Что изменит конфискация имущества за фейки об армии: Дудчак о принятом в России законе
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, насколько далёк украинский импорт от европейского стандарта, как напряжённость в Красном море влияет на мировую торговлю, а также прокомментировал принятый Госдумой РФ закон о конфискации имущества за фейки о ВС России:
—Почему в Европе расширяется протестное движение фермеров?
—Насколько Украина далека от "европейского стандарта";
—Миграционный кризис в США;
—Кризис в Красном море и последствия для европейцев;
—Разрастётся ли ближневосточный конфликт до войны Ирана с США?
—Украина получила арестованные у России 850 тысяч долларов: что дальше?
—Конфискация имущества за фейки: насколько актуален данный закон и что он изменит?