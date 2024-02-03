https://ukraina.ru/20240203/1053069129.html

Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине

Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине - 03.02.2024 Украина.ру

Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине

Включение НАТО в войну на Украине не принесет так сильно желаемой Западом победы над Россией, зато нанесет членам альянса непоправимый ущерб. Такое заявление 3 февраля сделал лидер "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов

2024-02-03T17:40

2024-02-03T17:40

2024-02-03T17:40

новости

миронов

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038135484_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ffc0b76d5a85478c15a08facc31c1aac.jpg

Он добавил, что в Североатлантическом альянсе не перестают разрабатывать сценарии по обострению ситуации у границ России, однако в НАТО прекрасно понимают, что конфликт с ядерной державой - "это дорога в один конец", причем в том числе и для Великобритании.В субботу, 3 февраля, ссылаясь на собственный осведомленный источник, РИА Новости написали о том, что Великобритания предложила союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса.Собеседник агентства отметил, что у Лондона уже есть черновик плана, и в нем указаны следующие пункты.В Кремле не раз подчеркивали, что именно ориентация киевского режима на вступление в НАТО и расширение альянса на восток стало одной из причин начала специальной военной операции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что несмотря на заверения о невмешательстве, на самом деле инструкторы и военные стран блока уже давно участвуют в конфликте на Украине.

https://ukraina.ru/20240203/1053067040.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миронов, нато, украина