Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине - 03.02.2024 Украина.ру
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Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине
Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине - 03.02.2024 Украина.ру
Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине
Включение НАТО в войну на Украине не принесет так сильно желаемой Западом победы над Россией, зато нанесет членам альянса непоправимый ущерб. Такое заявление 3 февраля сделал лидер "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов
2024-02-03T17:40
2024-02-03T17:40
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Он добавил, что в Североатлантическом альянсе не перестают разрабатывать сценарии по обострению ситуации у границ России, однако в НАТО прекрасно понимают, что конфликт с ядерной державой - "это дорога в один конец", причем в том числе и для Великобритании.В субботу, 3 февраля, ссылаясь на собственный осведомленный источник, РИА Новости написали о том, что Великобритания предложила союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса.Собеседник агентства отметил, что у Лондона уже есть черновик плана, и в нем указаны следующие пункты.В Кремле не раз подчеркивали, что именно ориентация киевского режима на вступление в НАТО и расширение альянса на восток стало одной из причин начала специальной военной операции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что несмотря на заверения о невмешательстве, на самом деле инструкторы и военные стран блока уже давно участвуют в конфликте на Украине.
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Новости, Миронов, НАТО, Украина

Два раза "да", два раза "нет": Миронов оценил британский сценарий включения НАТО в войну на Украине

17:40 03.02.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Включение НАТО в войну на Украине не принесет так сильно желаемой Западом победы над Россией, зато нанесет членам альянса непоправимый ущерб. Такое заявление 3 февраля сделал лидер "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов
"Смогут ли "ограниченные контингенты" НАТО изменить ситуацию на Украине? Нет. Сможет ли НАТО тем самым спровоцировать войну с Россией? Да. Сможет ли победить в ней? Нет. Будет ли нанесен членам альянса непоправимый ущерб? Да. Натовские стратеги, прежде всего американцы и британцы, прекрасно понимают, что киевский режим не сможет выполнить свою главную задачу - нанести поражение России, поэтому придется воевать самим. Но, как и всегда, хотят они это делать чужими руками и так, чтобы не доводить дело до ядерной войны", - сказал Миронов.
Он добавил, что в Североатлантическом альянсе не перестают разрабатывать сценарии по обострению ситуации у границ России, однако в НАТО прекрасно понимают, что конфликт с ядерной державой - "это дорога в один конец", причем в том числе и для Великобритании.
В субботу, 3 февраля, ссылаясь на собственный осведомленный источник, РИА Новости написали о том, что Великобритания предложила союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса.
Собеседник агентства отметил, что у Лондона уже есть черновик плана, и в нем указаны следующие пункты.
  • Отправка крупных высокоманевренных сил НАТО из приграничных районов Румынии и Польши на правый берег Днепра.
  • "Не исключается также превентивный удар Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью", - рассказал источник РИА Новостей.
  • Развертывание на территории Норвегии и Финляндии контингента альянса и армий отдельных членов организации для "распыления" сил и средств российских войск.
  • "Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России", - подчеркнул источник.
  • Далее натовские военные планируют создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.
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Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделатьВеликобритания предложила союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на собственный осведомленный источник, который также назвал некоторые подробности этого плана Лондона
В Кремле не раз подчеркивали, что именно ориентация киевского режима на вступление в НАТО и расширение альянса на восток стало одной из причин начала специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что несмотря на заверения о невмешательстве, на самом деле инструкторы и военные стран блока уже давно участвуют в конфликте на Украине.
 
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