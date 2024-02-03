https://ukraina.ru/20240203/1053068907.html

Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу

Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу - 03.02.2024 Украина.ру

Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу

Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат, который позволяет доставлять грузы в труднодоступные точки страны. Создано изделие на основе полностью отечественного контроллера, отметили в пресс-службе Научно-технического института (НТИ)

2024-02-03T17:03

2024-02-03T17:03

2024-02-03T17:03

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"Команда инженеров из молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" разработала беспилотник с полностью отечественным контроллером для мониторинга и доставки грузов в отдаленных и труднодоступных районах страны", — говорится в релизе.Техник Семен Королев, участвующий в разработке, пояснил, что беспилотник построят из современных композитных материалов, а критически нагруженные детали произведут из авиационных сплавов.Известно также, что аппарат сможет держаться в воздухе более 4-х часов, преодолевать около 250-ти километров, летать со скоростью 60 километров в час и при этом переносить грузы весом в килограмм."Мы планируем уменьшить вклад индуктивного сопротивления крыльев за счет использования свежих исследований в области аэродинамики. Благодаря нововведениям планируем повысить массу полезной нагрузки или дальность полета на 20 процентов по сравнению с классическими решениями по сопоставимой стоимости", — привела НТИ пресс-служба слова техника Королева.Ожидается, что полетный контроллер выйдет на рынок в третьем квартале 2024 года.

https://ukraina.ru/20240203/1053066784.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, технологии, разработки, беспилотники, россия