Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу - 03.02.2024 Украина.ру
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Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу
Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу - 03.02.2024 Украина.ру
Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу
Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат, который позволяет доставлять грузы в труднодоступные точки страны. Создано изделие на основе полностью отечественного контроллера, отметили в пресс-службе Научно-технического института (НТИ)
2024-02-03T17:03
2024-02-03T17:03
новости
технологии
разработки
беспилотники
россия
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"Команда инженеров из молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" разработала беспилотник с полностью отечественным контроллером для мониторинга и доставки грузов в отдаленных и труднодоступных районах страны", — говорится в релизе.Техник Семен Королев, участвующий в разработке, пояснил, что беспилотник построят из современных композитных материалов, а критически нагруженные детали произведут из авиационных сплавов.Известно также, что аппарат сможет держаться в воздухе более 4-х часов, преодолевать около 250-ти километров, летать со скоростью 60 километров в час и при этом переносить грузы весом в килограмм."Мы планируем уменьшить вклад индуктивного сопротивления крыльев за счет использования свежих исследований в области аэродинамики. Благодаря нововведениям планируем повысить массу полезной нагрузки или дальность полета на 20 процентов по сравнению с классическими решениями по сопоставимой стоимости", — привела НТИ пресс-служба слова техника Королева.Ожидается, что полетный контроллер выйдет на рынок в третьем квартале 2024 года.
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новости, технологии, разработки, беспилотники, россия
Новости, технологии, разработки, беспилотники, Россия

Российские инженеры использовали военные технологии, чтобы сделать регионы России ближе друг к другу

17:03 03.02.2024
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат, который позволяет доставлять грузы в труднодоступные точки страны. Создано изделие на основе полностью отечественного контроллера, отметили в пресс-службе Научно-технического института (НТИ)
"Команда инженеров из молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" разработала беспилотник с полностью отечественным контроллером для мониторинга и доставки грузов в отдаленных и труднодоступных районах страны", — говорится в релизе.
Техник Семен Королев, участвующий в разработке, пояснил, что беспилотник построят из современных композитных материалов, а критически нагруженные детали произведут из авиационных сплавов.
Известно также, что аппарат сможет держаться в воздухе более 4-х часов, преодолевать около 250-ти километров, летать со скоростью 60 километров в час и при этом переносить грузы весом в килограмм.
"Мы планируем уменьшить вклад индуктивного сопротивления крыльев за счет использования свежих исследований в области аэродинамики. Благодаря нововведениям планируем повысить массу полезной нагрузки или дальность полета на 20 процентов по сравнению с классическими решениями по сопоставимой стоимости", — привела НТИ пресс-служба слова техника Королева.
Ожидается, что полетный контроллер выйдет на рынок в третьем квартале 2024 года.
Свеча - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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