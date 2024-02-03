Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели - 03.02.2024 Украина.ру
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Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели
Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели - 03.02.2024 Украина.ру
Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели
За неделю с 27 января по 3 февраля российские войска нанесли 37 ударов по военным объектам Украины. Такую статистику в субботу обнародовало Министерство обороны РФ. Также в ведомстве посчитали недельные потери противника на разных направлениях фронта
2024-02-03T16:24
2024-02-03T16:25
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В ведомстве уточнили, что российские военные также "поражали пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников".Потери ВСУ за неделю по 3 февраля составили:Итого недельные потери ВСУ составили порядка 6200 военнослужащих или в среднем по 890 украинских солдат в день.В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20240203/1053066784.html
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Новости, Украина, ВСУ, потери, потери ВСУ

Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели

16:24 03.02.2024 (обновлено: 16:25 03.02.2024)
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP / Bernat Armangue
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За неделю с 27 января по 3 февраля российские войска нанесли 37 ударов по военным объектам Украины. Такую статистику в субботу обнародовало Министерство обороны РФ. Также в ведомстве посчитали недельные потери противника на разных направлениях фронта

"В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные также "поражали пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников".
Свеча - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Вчера, 11:01
ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры УкраиныОбъекты критической инфраструктуры Кривого Рога, Никополя и Херсона повреждены в результате взрывов. Об этом сообщили украинские администрации
Потери ВСУ за неделю по 3 февраля составили:
  • свыше 750 военнослужащих на Купянском направлении,
  • до 1825 вэсэушников на Краснолиманском направлении,
  • до 290 украинских военных на Херсонском направлении,
  • до 735 - на Южнодонецком,
  • более 385 - на Запорожском,
  • более 2245 - на Донецком.
Итого недельные потери ВСУ составили порядка 6200 военнослужащих или в среднем по 890 украинских солдат в день.
В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
 
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