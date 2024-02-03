Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели
16:24 03.02.2024 (обновлено: 16:25 03.02.2024)
© AP / Bernat Armangue
© AP / Bernat Armangue
За неделю с 27 января по 3 февраля российские войска нанесли 37 ударов по военным объектам Украины. Такую статистику в субботу обнародовало Министерство обороны РФ. Также в ведомстве посчитали недельные потери противника на разных направлениях фронта
"В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве уточнили, что российские военные также "поражали пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников".
Потери ВСУ за неделю по 3 февраля составили:
- —свыше 750 военнослужащих на Купянском направлении,
- —до 1825 вэсэушников на Краснолиманском направлении,
- —до 290 украинских военных на Херсонском направлении,
- —до 735 - на Южнодонецком,
- —более 385 - на Запорожском,
- —более 2245 - на Донецком.
Итого недельные потери ВСУ составили порядка 6200 военнослужащих или в среднем по 890 украинских солдат в день.
В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.