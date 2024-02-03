https://ukraina.ru/20240203/1053068517.html

Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели

Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели - 03.02.2024 Украина.ру

Удары по военным объектам Украины и потери ВСУ за неделю: в Минобороны РФ подвели итоги недели

За неделю с 27 января по 3 февраля российские войска нанесли 37 ударов по военным объектам Украины. Такую статистику в субботу обнародовало Министерство обороны РФ. Также в ведомстве посчитали недельные потери противника на разных направлениях фронта

2024-02-03T16:24

2024-02-03T16:24

2024-02-03T16:25

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В ведомстве уточнили, что российские военные также "поражали пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников".Потери ВСУ за неделю по 3 февраля составили:Итого недельные потери ВСУ составили порядка 6200 военнослужащих или в среднем по 890 украинских солдат в день.В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20240203/1053066784.html

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