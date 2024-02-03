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Московского врача, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО, освободили в зале суда
Московского врача, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО, освободили в зале суда - 03.02.2024 Украина.ру
Московского врача, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО, освободили в зале суда
Тушинский суд Москвы освободил из-под стражи врача-педиатра, которая по данным Следственного комитета насмехалась над тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу ребенком, а также оправдывала действия ВСУ
2024-02-03T15:35
2024-02-03T15:35
2024-02-03T15:38
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Обвинение, предъявленное медику ранее, остается в силе. Речь идет о части 1 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ". По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 5-ти лет.На днях вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140. Поводом послужил визит семьи к врачу по поводу проблем 7-летнего мальчика с глазом.Ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".Вдова военного также отметила, что врач приехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально.После обращения женщины председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача из филиала московской детской поликлиники № 140.Также вдова погибшего бойца рассказывала, что с ней связались правоохранители и пообещали, что уголовному делу быть. Также женщина отметила, что разбирательство состоится и в отношении главврача учреждения, который пытался замять историю.Тем временем с пострадавшим ребенком начал работу психолог.
https://ukraina.ru/20240203/1053066917.html
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новости, москва, врач, суд, боец, сво, ребенок
Московского врача, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО, освободили в зале суда
15:35 03.02.2024 (обновлено: 15:38 03.02.2024)
Тушинский суд Москвы освободил из-под стражи врача-педиатра, которая по данным Следственного комитета насмехалась над тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу ребенком, а также оправдывала действия ВСУ
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Надежды Буяновой меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказали в суде, уточнив, что женщину освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Обвинение, предъявленное медику ранее, остается в силе. Речь идет о части 1 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ". По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 5-ти лет.
На днях вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140. Поводом послужил визит семьи к врачу по поводу проблем 7-летнего мальчика с глазом.
Ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".
Вдова военного также отметила, что врач приехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально.
После обращения женщины председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача из филиала московской детской поликлиники № 140.
Также вдова погибшего бойца рассказывала, что с ней связались правоохранители и пообещали, что уголовному делу быть. Также женщина отметила, что разбирательство состоится и в отношении главврача учреждения, который пытался замять историю.
Тем временем с пострадавшим ребенком начал работу психолог.