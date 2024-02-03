Раскольническая ПЦУ отреклась от Невского, его поменяли на другого Александра
© culture.ruАлександр Невский
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Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского. Об этом 3 февраля сообщило украинское информагентство УНН
"Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября", - говорится в постановлении синода.
Невского в ПЦУ посчитали "образом российской пропаганды", поэтому решили "отдать его день" другому Александру - первоначальнику обители "Неусыпающих", который 30 лет управлял епископской кафедрой в городе Едессе.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Невский одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат.
В 1547 году он был канонизирован в лике благоверного.
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Украинская православная церковь Московского патриархата (УА+ПЦ МП) последнее время подвергается активным гонениям со стороны киевского режима. УПЦ законодательно запрещена в стране, ее храмы захватывают с помощью националистов и полиции, а в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.