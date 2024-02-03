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"Где-то заплакал один Зеленский": Дуда сделал неожиданное заявление про Крым
"Где-то заплакал один Зеленский": Дуда сделал неожиданное заявление про Крым - 03.02.2024 Украина.ру
"Где-то заплакал один Зеленский": Дуда сделал неожиданное заявление про Крым
Президент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Киеву удастся вернуть Крым, а также сделал заявлении о русских корнях полуострова. Все это он сказал 3 февраля в интервью для программы Kanal Zero
2024-02-03T14:39
2024-02-03T14:39
2024-02-03T14:39
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анджей дуда
заявление
россия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Далее он оговорился, что попытки по возвращению Крыма Киеву и коллективному Западу прекращать все равно нельзя. Кроме того, Дуда выразил уверенность, что Украина сможет вернуть в свой состав Донецкую и Луганскую Народные Республики.Однако даже эти оговорки не смягчили признание русских корней Крыма, из-за чего на польского президента разозлились как граждане его страны, так и украинцы."Вот это зрада! Где-то заплакал один Зеленский", "Не верю я этому Дуде, это он для чего-то это говорит", "А что такое? Дружба врозь*", - отреагировали российские пользователи.Представители киевского режима не перестают требовать вернуть Украине границы 1991 года, то есть с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями). Однако никаких предпосылок к этому нет: граждане указанных регионов на референдумах решили, что будут жить в Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20240128/1052944062.html
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новости, крым, анджей дуда, заявление, россия, владимир зеленский
Новости, Крым, Анджей Дуда, заявление, Россия, Владимир Зеленский
"Где-то заплакал один Зеленский": Дуда сделал неожиданное заявление про Крым
Президент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Киеву удастся вернуть Крым, а также сделал заявлении о русских корнях полуострова. Все это он сказал 3 февраля в интервью для программы Kanal Zero
"Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым. Фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени", - сказал Дуда.
Далее он оговорился, что попытки по возвращению Крыма Киеву и коллективному Западу прекращать все равно нельзя. Кроме того, Дуда выразил уверенность, что Украина сможет вернуть в свой состав Донецкую и Луганскую Народные Республики.
Однако даже эти оговорки не смягчили признание русских корней Крыма, из-за чего на польского президента разозлились как граждане его страны, так и украинцы.
"Вот это зрада! Где-то заплакал один Зеленский", "Не верю я этому Дуде, это он для чего-то это говорит", "А что такое? Дружба врозь*", - отреагировали российские пользователи.
Представители киевского режима не перестают требовать вернуть Украине границы 1991 года, то есть с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями). Однако никаких предпосылок к этому нет: граждане указанных регионов на референдумах решили, что будут жить в Российской Федерации.