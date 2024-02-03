Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
12:54 03.02.2024 (обновлено: 15:42 03.02.2024)
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 февраля в эфире "Украинского радио" объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
Данилов пояснил, что у украинских военных "есть желание иметь как можно больше средств поражения", поэтому Киев планирует "продвинуть демилитаризованную зону, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург".
Параллельно секретарь СНБО утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.
Интересно и то, что все это Данилов говорит на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия.
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