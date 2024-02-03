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Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга

Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга - 03.02.2024 Украина.ру

Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 февраля в эфире "Украинского радио" объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга

2024-02-03T12:54

2024-02-03T12:54

2024-02-03T15:42

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Данилов пояснил, что у украинских военных "есть желание иметь как можно больше средств поражения", поэтому Киев планирует "продвинуть демилитаризованную зону, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург".Параллельно секретарь СНБО утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.Интересно и то, что все это Данилов говорит на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия."Плавали - знаем. Небратья клялись, что в июне 23-го будут гулять по набережной Ялты. И что? Чего не прогуливаются???", - прокомментировал обещание Данилова один из пользователей дзен-канала Украина.ру".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине так, чтобы обеспечить безопасность мирных городов России.Также в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии российский лидер подчеркнул, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев отправляет своих людей на очевидное истребление, и даже сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

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новости, украина, алексей данилов, демилитаризация, москва