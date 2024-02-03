Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга - 03.02.2024 Украина.ру
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Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга - 03.02.2024 Украина.ру
Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 февраля в эфире "Украинского радио" объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
2024-02-03T12:54
2024-02-03T15:42
новости
украина
алексей данилов
демилитаризация
москва
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Данилов пояснил, что у украинских военных "есть желание иметь как можно больше средств поражения", поэтому Киев планирует "продвинуть демилитаризованную зону, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург".Параллельно секретарь СНБО утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.Интересно и то, что все это Данилов говорит на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия."Плавали - знаем. Небратья клялись, что в июне 23-го будут гулять по набережной Ялты. И что? Чего не прогуливаются???", - прокомментировал обещание Данилова один из пользователей дзен-канала Украина.ру".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине так, чтобы обеспечить безопасность мирных городов России.Также в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии российский лидер подчеркнул, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев отправляет своих людей на очевидное истребление, и даже сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20240131/1053013385.html
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новости, украина, алексей данилов, демилитаризация, москва
Новости, Украина, Алексей Данилов, демилитаризация, Москва

Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга

12:54 03.02.2024 (обновлено: 15:42 03.02.2024)
 
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 февраля в эфире "Украинского радио" объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
Данилов пояснил, что у украинских военных "есть желание иметь как можно больше средств поражения", поэтому Киев планирует "продвинуть демилитаризованную зону, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург".
Параллельно секретарь СНБО утверждает, что "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.
Интересно и то, что все это Данилов говорит на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия.
"Плавали - знаем. Небратья клялись, что в июне 23-го будут гулять по набережной Ялты. И что? Чего не прогуливаются???", - прокомментировал обещание Данилова один из пользователей дзен-канала Украина.ру".
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 17:53
Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная зона на УкраинеДемилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 31 января во время встречи с доверенными лицами в Москве
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине так, чтобы обеспечить безопасность мирных городов России.
Также в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии российский лидер подчеркнул, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев отправляет своих людей на очевидное истребление, и даже сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.
В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 08:00
Роман Шкурлатов: ВСУ устроили кассовый разрыв, а Россия запутает их в паутине и перевесит в воздухе СВО — это первый в истории человечества конфликт, который мы наблюдаем в прямом эфире. Собрать ударную группировку незаметно для противника невозможно.- Как только ты ее соберешь, по ней будет нанесено огневое поражение.
 
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