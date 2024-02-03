https://ukraina.ru/20240203/1053067366.html

Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО"

Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО" - 03.02.2024 Украина.ру

Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО"

Мультимедийная конференция "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО" прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках спецпроекта "Украинское досье".

2024-02-03T12:39

2024-02-03T12:39

2024-02-03T12:39

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Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИН;- военный лётчик, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО.

https://ukraina.ru/20240202/1053057328.html

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