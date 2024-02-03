Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО" - 03.02.2024 Украина.ру
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Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО"
Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО" - 03.02.2024 Украина.ру
Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО"
Мультимедийная конференция "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО" прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
2024-02-03T12:39
2024-02-03T12:39
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Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИН;- военный лётчик, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, украинское досье, сво, будущее
Новости, Украина.ру, Украинское Досье, СВО, будущее

Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО"

12:39 03.02.2024
 
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Мультимедийная конференция "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО" прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;
- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;
- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИН;
- военный лётчик, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО.
П/к Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 16:32
Украинское досье: Войны будущего начинаются сегодняВойна меняет свой облик. Участники боевых действий на Украине стремительно наращивают и совершенствуют новые виды вооружений – в первую очередь, беспилотные и роботизированные воздушные, наземные и морские системы, с широким использованием искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерных технологий
 
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