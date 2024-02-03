Украинское досье: "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО"
Мультимедийная конференция "Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО" прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;
- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;
- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИН;
- военный лётчик, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО.
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- командир батальона "БАРС-13", полковник Андрей ПИНЧУК;
- профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим КОЗЮЛИН;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН;
- ведущий инженер Международной медиагруппы "Россия сегодня". Специалист по конструированию и созданию беспилотных летательных аппаратов для аэро-, фото- и видеосъёмок Игорь МАЗУНИН;
- военный лётчик, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО.
2 февраля, 16:32Украинское досье: Войны будущего начинаются сегодняВойна меняет свой облик. Участники боевых действий на Украине стремительно наращивают и совершенствуют новые виды вооружений – в первую очередь, беспилотные и роботизированные воздушные, наземные и морские системы, с широким использованием искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерных технологий