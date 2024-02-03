Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать - 03.02.2024 Украина.ру
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Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать
Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать - 03.02.2024 Украина.ру
Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать
Великобритания предложила союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на собственный осведомленный источник, который также назвал некоторые подробности этого плана Лондона
2024-02-03T12:06
2024-02-03T12:06
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Он оговорился, что, с одной стороны, в Лондоне понимают нежелание большинства стран - членов блока идти на такие меры, но с другой стороны, рассчитывают, что союзники все же одобрят эту инициативу, осознав факт значительного ослабления ВСУ.Собеседник агентства отметил, что у Британии уже есть черновик плана по переброске экспедиционного корпуса НАТО на Украину. В нем указаны следующие пункты.Полностью завершить разработку плана Британия намерена до мая, резюмировал собеседник агентства.В Кремле не раз подчеркивали, что именно ориентация киевского режима на вступление в НАТО и расширение альянса на восток стало одной из причин начала специальной военной операции.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что несмотря на заверения о невмешательстве, на самом деле инструкторы и военные стран блока уже давно участвуют в конфликте на Украине.Также в Москве уже комментировали планы Запада на закрытие воздушного пространства над Украиной. Российские власти обещали отреагировать на подобное "соответствующим образом".
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новости, британия, нато, украина, лондон
Новости, Британия, НАТО, Украина, Лондон

Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать

12:06 03.02.2024
 
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Великобритания предложила союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на собственный осведомленный источник, который также назвал некоторые подробности этого плана Лондона
"В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий в украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Он оговорился, что, с одной стороны, в Лондоне понимают нежелание большинства стран - членов блока идти на такие меры, но с другой стороны, рассчитывают, что союзники все же одобрят эту инициативу, осознав факт значительного ослабления ВСУ.
Собеседник агентства отметил, что у Британии уже есть черновик плана по переброске экспедиционного корпуса НАТО на Украину. В нем указаны следующие пункты.
  • Отправка крупных высокоманевренных сил НАТО из приграничных районов Румынии и Польши на правый берег Днепра.
  • "Не исключается также превентивный удар Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью", - рассказал источник РИА Новостей.
  • Развертывание на территории Норвегии и Финляндии контингента альянса и армий отдельных членов организации для "распыления" сил и средств российских войск.
  • "Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России", - подчеркнул источник.
  • Далее натовские военные планируют создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.
Полностью завершить разработку плана Британия намерена до мая, резюмировал собеседник агентства.
В Кремле не раз подчеркивали, что именно ориентация киевского режима на вступление в НАТО и расширение альянса на восток стало одной из причин начала специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что несмотря на заверения о невмешательстве, на самом деле инструкторы и военные стран блока уже давно участвуют в конфликте на Украине.
Также в Москве уже комментировали планы Запада на закрытие воздушного пространства над Украиной. Российские власти обещали отреагировать на подобное "соответствующим образом".
Свеча - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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