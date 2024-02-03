https://ukraina.ru/20240203/1053067040.html

Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать

Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать - 03.02.2024 Украина.ру

Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО: что именно планируют сделать

Великобритания предложила союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на собственный осведомленный источник, который также назвал некоторые подробности этого плана Лондона

2024-02-03T12:06

2024-02-03T12:06

2024-02-03T12:06

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Он оговорился, что, с одной стороны, в Лондоне понимают нежелание большинства стран - членов блока идти на такие меры, но с другой стороны, рассчитывают, что союзники все же одобрят эту инициативу, осознав факт значительного ослабления ВСУ.Собеседник агентства отметил, что у Британии уже есть черновик плана по переброске экспедиционного корпуса НАТО на Украину. В нем указаны следующие пункты.Полностью завершить разработку плана Британия намерена до мая, резюмировал собеседник агентства.В Кремле не раз подчеркивали, что именно ориентация киевского режима на вступление в НАТО и расширение альянса на восток стало одной из причин начала специальной военной операции.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что несмотря на заверения о невмешательстве, на самом деле инструкторы и военные стран блока уже давно участвуют в конфликте на Украине.Также в Москве уже комментировали планы Запада на закрытие воздушного пространства над Украиной. Российские власти обещали отреагировать на подобное "соответствующим образом".

https://ukraina.ru/20240203/1053066784.html

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