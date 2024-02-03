Киев добился: Биковича выгнали из "Белого лотоса" - 03.02.2024 Украина.ру
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Киев добился: Биковича выгнали из "Белого лотоса"
Киев добился: Биковича выгнали из "Белого лотоса" - 03.02.2024 Украина.ру
Киев добился: Биковича выгнали из "Белого лотоса"
Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович исключен из американского сериала "Белый лотос" американского канала НВО. Об этом сам артист сообщил в соцсетях
2024-02-03T11:39
2024-02-03T11:39
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Американский телеканал НВО разорвал контракт с Биковичем после жалобы украинского МИД, требовавшего исключить актера из сериала за его "неправильную" пророссийскую позицию.Телеканал не ответил на публикацию МИДа Украины, но вскоре попрощался с Биковичем. Вскоре СМИ стало известно, что сценаристы картины "переработают" уже снятые фрагменты с его участием.Милош Бикович известен ролями в фильмах "Холоп", "Холоп 2", "Духless 2", "Лед", "Вызов", "Балканский рубеж" и других.
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Новости, актер, сериал, Украина, Сербия, США

Киев добился: Биковича выгнали из "Белого лотоса"

11:39 03.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМилош Бикович
Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович исключен из американского сериала "Белый лотос" американского канала НВО. Об этом сам артист сообщил в соцсетях

"Я был бы рад сниматься в "Белом Лотосе" - сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", - написал он, отметив, что когда "внешние обстоятельства" начинают влиять на творческие решения - это приводит к "торжеству абсурда и поражению искусства".

Американский телеканал НВО разорвал контракт с Биковичем после жалобы украинского МИД, требовавшего исключить актера из сериала за его "неправильную" пророссийскую позицию.
Телеканал не ответил на публикацию МИДа Украины, но вскоре попрощался с Биковичем. Вскоре СМИ стало известно, что сценаристы картины "переработают" уже снятые фрагменты с его участием.
Милош Бикович известен ролями в фильмах "Холоп", "Холоп 2", "Духless 2", "Лед", "Вызов", "Балканский рубеж" и других.
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