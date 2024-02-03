Киев добился: Биковича выгнали из "Белого лотоса"

"Я был бы рад сниматься в "Белом Лотосе" - сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", - написал он, отметив, что когда "внешние обстоятельства" начинают влиять на творческие решения - это приводит к "торжеству абсурда и поражению искусства".