ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры Украины - 03.02.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры Украины
ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры Украины - 03.02.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры Украины
Объекты критической инфраструктуры Кривого Рога, Никополя и Херсона повреждены в результате взрывов. Об этом сообщили украинские администрации
2024-02-03T11:01
2024-02-03T11:01
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В частности, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем телеграм-канале, что часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, а также обесточены две котельные.Он добавил, что в городе Никополь также повреждены хозяйственная постройка и линия электропередач.Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, а также в городе прогнозируют веерные перебои со связью.Параллельно назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры.Херсонская область - регион России, область вернулась в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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новости, вс рф, удары, инфраструктура, украина
Новости, ВС РФ, удары, инфраструктура, Украина

ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры Украины

11:01 03.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Объекты критической инфраструктуры Кривого Рога, Никополя и Херсона повреждены в результате взрывов. Об этом сообщили украинские администрации
В частности, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем телеграм-канале, что часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, а также обесточены две котельные.

"Без света... около 15 тысяч человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал Лысак.

Он добавил, что в городе Никополь также повреждены хозяйственная постройка и линия электропередач.
Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, а также в городе прогнозируют веерные перебои со связью.
Параллельно назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры.
Херсонская область - регион России, область вернулась в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
 
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