https://ukraina.ru/20240203/1053066626.html

Нужно ли увеличивать призывной возраст для иностранцев, которые получили гражданство России - Гаспарян

Нужно ли увеличивать призывной возраст для иностранцев, которые получили гражданство России - Гаспарян - 03.02.2024 Украина.ру

Нужно ли увеличивать призывной возраст для иностранцев, которые получили гражданство России - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2024-02-03T10:26

2024-02-03T10:26

2024-02-03T10:26

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В ролике упоминаются иноагенты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Дмитрий Быков, а также известный под псевдонимом Борис Акунин Григорий Чхартишвили, который признан не только иноагентом, но и террористом и экстремистом.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, армен гаспарян, призыв, гражданство, россия, видео