https://ukraina.ru/20240203/1053066626.html
Нужно ли увеличивать призывной возраст для иностранцев, которые получили гражданство России - Гаспарян
Нужно ли увеличивать призывной возраст для иностранцев, которые получили гражданство России - Гаспарян - 03.02.2024 Украина.ру
Нужно ли увеличивать призывной возраст для иностранцев, которые получили гражданство России - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-02-03T10:26
2024-02-03T10:26
2024-02-03T10:26
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В ролике упоминаются иноагенты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Дмитрий Быков, а также известный под псевдонимом Борис Акунин Григорий Чхартишвили, который признан не только иноагентом, но и террористом и экстремистом.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, армен гаспарян, призыв, гражданство, россия, видео
Новости, Видео, Армен Гаспарян, призыв, гражданство, Россия
Нужно ли увеличивать призывной возраст для иностранцев, которые получили гражданство России - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
—О противостоянии Залужного и Зеленского;
—ЕС выделил Украине 50 млрд. долларов на войну: какие сложности с этими деньгами?
—О противостоянии властей ЕС и фермеров: как это скажется на финансировании Украины;
—Русские артисты-релоканты не прижились за границей. Почему?
—Почему Улицкая так спокойно выложила пранкерам Вовану и Лексусу историю о том, как финансировала ВСУ?
—О призыве в армию получивших российское гражданство не по рождению.
В ролике упоминаются иноагенты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Дмитрий Быков, а также известный под псевдонимом Борис Акунин Григорий Чхартишвили, который признан не только иноагентом, но и террористом и экстремистом.