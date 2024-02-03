Галкин* обвинил Москву в своих неудачах в "раю" - 03.02.2024 Украина.ру
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Галкин* обвинил Москву в своих неудачах в "раю"
Галкин* обвинил Москву в своих неудачах в "раю" - 03.02.2024 Украина.ру
Галкин* обвинил Москву в своих неудачах в "раю"
Беглого российского шоумена Максима Галкина* не пустили на райский Бали, где он должен был выступить с концертом. Сам артист обвинил в произошедшем Россию, которая якобы заставила власти Индонезии это сделать. Местный портал Detik со ссылкой на МИД Индонезии Лалу Мухаммада Икбала написал, что дело в "иммиграционных проблемах"
2024-02-03T10:20
2024-02-03T10:20
новости
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Галкин рассказал, что за несколько дней до поездки ему оформили рабочую визу, все документы для выступления "были в порядке", но на паспортном контроле его не пустили в страну. Ранее были отменены два концерта шоумена в Таиланде - в Пхукете и Паттайе. СМИ отметили, что "местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены".Представитель МИД России Мария Захарова, отметила, что российские дипломаты "оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам", однако никаких указаний другим государствам давать не могут.Аналогичным образом в ведомстве прокомментировали и недавние обвинения участников группы "Би-2" в том, что Москва якобы приказала властям Таиланда задержать их.Музыканты выступали там незаконно и в итоге получили штраф и депортацию. Однако оказаться в России они не захотели и попросили МИД Израиля принять их. Что и было сделано.Накануне украинский артист Андрей Данилко также обвинил Россию в своих неудачах. Он заявил, что Объединенные Арабские Эмираты запретили ему въезд на свою территорию по указанию из Кремля.Галкин* и его жена Алла Пугачева бежали из России после начала СВО, сначала семья обосновалась в Израиле. Ведущий активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Посла атаки ХАМАС на Израиль, Галкин заявил, что гордится, что он израильтянин, и они с супругой никуда не собираются уезжать. Но в скором времени все семейство оказалось на Кипре.*-Иноагент.
https://ukraina.ru/20240130/1052976476.html
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новости, максим галкин, индонезия, бали, запрет
Новости, Максим Галкин, Индонезия, Бали, запрет

Галкин* обвинил Москву в своих неудачах в "раю"

10:20 03.02.2024
 
Галкин
Галкин
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Беглого российского шоумена Максима Галкина* не пустили на райский Бали, где он должен был выступить с концертом. Сам артист обвинил в произошедшем Россию, которая якобы заставила власти Индонезии это сделать. Местный портал Detik со ссылкой на МИД Индонезии Лалу Мухаммада Икбала написал, что дело в "иммиграционных проблемах"
Галкин рассказал, что за несколько дней до поездки ему оформили рабочую визу, все документы для выступления "были в порядке", но на паспортном контроле его не пустили в страну.
Ранее были отменены два концерта шоумена в Таиланде - в Пхукете и Паттайе. СМИ отметили, что "местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены".
Представитель МИД России Мария Захарова, отметила, что российские дипломаты "оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам", однако никаких указаний другим государствам давать не могут.
Аналогичным образом в ведомстве прокомментировали и недавние обвинения участников группы "Би-2" в том, что Москва якобы приказала властям Таиланда задержать их.
Музыканты выступали там незаконно и в итоге получили штраф и депортацию. Однако оказаться в России они не захотели и попросили МИД Израиля принять их. Что и было сделано.
Лёва Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Накануне украинский артист Андрей Данилко также обвинил Россию в своих неудачах. Он заявил, что Объединенные Арабские Эмираты запретили ему въезд на свою территорию по указанию из Кремля.
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Галкин* и его жена Алла Пугачева бежали из России после начала СВО, сначала семья обосновалась в Израиле. Ведущий активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Посла атаки ХАМАС на Израиль, Галкин заявил, что гордится, что он израильтянин, и они с супругой никуда не собираются уезжать. Но в скором времени все семейство оказалось на Кипре.
*-Иноагент.
 
НовостиМаксим ГалкинИндонезияБализапрет
 
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