Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля - 03.02.2024 Украина.ру
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Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля
Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля - 03.02.2024 Украина.ру
Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля
Российские силы ПВО отразили атаки семи дронов в Белгородской, Ростовской и Волгоградской областях. Один из беспилотников упал на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, из-за чего на предприятии произошло возгорание. Об этом сообщили в Минобороны
2024-02-03T09:16
2024-02-03T09:16
новости
беспилотники
украина
нпз
белгородская область
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волгоградская область
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Никто рне пострадал, площадь пожара предварительно оценивается в 300 квадратных метров, к 8 утра горение было локализовано."7.55 полная ликвидация", - отрапортовали в Главном управлении МЧС по региону.Волгоградский НПЗ был введен в строй в1957 году, с 1993 года входит в компанию ЛУКОЙЛ. Предприятие получило название "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.
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новости, беспилотники, украина, нпз, белгородская область, ростовская область, волгоградская область
Новости, беспилотники, Украина, НПЗ, Белгородская область, Ростовская область, Волгоградская область

Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля

09:16 03.02.2024
 
© РИА Новости . Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Николай Лазаренко
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Российские силы ПВО отразили атаки семи дронов в Белгородской, Ростовской и Волгоградской областях. Один из беспилотников упал на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, из-за чего на предприятии произошло возгорание. Об этом сообщили в Минобороны
"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - подтвердил информацию ведомства губернатор региона Андрей Бочаров.
Никто рне пострадал, площадь пожара предварительно оценивается в 300 квадратных метров, к 8 утра горение было локализовано.
"7.55 полная ликвидация", - отрапортовали в Главном управлении МЧС по региону.

Волгоградский НПЗ был введен в строй в1957 году, с 1993 года входит в компанию ЛУКОЙЛ. Предприятие получило название "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.
2 февраля, 18:00
Терпение лопнуло, Ставка против Залужного. Итоги 2 февраля на УкраинеПольские фермеры пригрозили новой блокадой границ с Украиной, заявив о том, что их терпение лопнуло. Украинские СМИ сообщили о скором заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором попытаются снять Валерия Залужного с должности главкома ВСУ
 
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