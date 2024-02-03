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Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля

Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля - 03.02.2024 Украина.ру

Один дрон упал на Волгоградский НПЗ: о ситуации с беспилотниками на утро 3 февраля

Российские силы ПВО отразили атаки семи дронов в Белгородской, Ростовской и Волгоградской областях. Один из беспилотников упал на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, из-за чего на предприятии произошло возгорание. Об этом сообщили в Минобороны

2024-02-03T09:16

2024-02-03T09:16

2024-02-03T09:16

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Никто рне пострадал, площадь пожара предварительно оценивается в 300 квадратных метров, к 8 утра горение было локализовано."7.55 полная ликвидация", - отрапортовали в Главном управлении МЧС по региону.Волгоградский НПЗ был введен в строй в1957 году, с 1993 года входит в компанию ЛУКОЙЛ. Предприятие получило название "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.

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