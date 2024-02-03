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Платон Беседин о новой экранизации "Мастера и Маргариты", приключениях "Би-2" и хорошем фильме о СВО

Платон Беседин о новой экранизации "Мастера и Маргариты", приключениях "Би-2" и хорошем фильме о СВО - 03.02.2024 Украина.ру

Платон Беседин о новой экранизации "Мастера и Маргариты", приключениях "Би-2" и хорошем фильме о СВО

"Мастер и Маргарита" Булгакова - бренд, поэтому экранизация Михаила Локшина не могла пройти не замеченной, но картина вышла спорной, в то же время, чтобы популяризировать российскую позицию по Украине за рубежом было бы хорошо пригласить именитого западного "отщепенца"

2024-02-03T07:30

2024-02-03T07:30

2024-02-03T07:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор телеграм-канала Платон Беседин.– Платон, год только начался, а в культурной и эстрадной жизни России произошло уже столько скандалов и сенсаций.О чем, пожалуй, говорят все, так это новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина: сам фильм вызвал у критиков и зрителей полярно противоречивые эмоции, кто-то согласен с новым прочтением романа, кто-то – нет.Кроме того, не обошлось без сравнения с сериалом Владимира Бортко и политического скандала [в соцсетях Локшин выражал поддержку Украине и украинским деятелям кино, но удалил публикации после того, как телеграм-канал Readovka опубликовал их в день премьеры].В своем телеграм-канале вы писали рецензию на фильм, я знаю, что он понравился вам не очень, но, все же, расскажите свои впечатления и причину такого запредельного внимания к экранизации.– Сразу обозначу мнение по самому обсуждаемому аспекту: мне глубоко плевать, какая там у режиссера политическая позиция. Режиссера я сужу по фильмам.Но я все-равно в упор не понимаю, как так получается: люди снимают фильмы частично за государственное финансирование и пишут такие посты. Любопытный факт еще в том, что родители Локшина в свое время приехали из США в Советский Союз, а сам он, насколько я знаю – американский гражданин, то есть – поворот истории в обратную сторону.И вот он пишет однозначный пост, в котором прямо заявляет: я хочу, чтобы Украина победила, а Россия проиграла. Да, деньги выделили после его поста, но я не думаю, что до этого господин Локшин как-то пылал любовью к России и русскому народу.Его пост, на мой взгляд – омерзительный. Он не за пацифизм, не за людей: это однозначно политическое действие, которое человек делает, чтобы выслужиться перед определенными силами на Западе.Что касается денег, там фигурируют очень серьезные люди: господин [Леонид] Блаватник через своего агента и другие крупные фигуры.На этом политический вопрос закрываем.– Давайте о самом фильме.– Мне он категорически не понравился, но это не оценка. Если ты берешься экранизировать классику, один из самых знаковых и сложных романов XX века…Мы ведь знаем, что любая постановка или экранизация "Мастера и Маргариты" - это всегда сложности, мистика, чертовщина. Этот роман ртутный. Это один из самых читаемых романов, потому что там герои постоянно действуют, они все время в движении.Он универсален, хотя это и очевидно русский, советский роман.И вот авторы понимают, что у них не хватит мозгов на все смыслы этого романа, и они берут какие-то верхние пласты, решают сосредоточиться на самом простом. Локшин взял "лавстори" - именно это слово, знаете, как в Instagram*. Причем снято это очень клипово. И на мой взгляд – не убедительно.Я искренне был удивлен, когда узнал, что [Евгений] Цыганов и [Юлия] Снигирь – пара. Ну так если вы пара, можно же было как-то разойтись?! Искры у них совершенно не высекаются.И кроме того: вы хотя бы подумайте, кто такая Маргарита у [Михаила] Булгакова? Откуда это странное понимание, что между ними большая любовь? Ведь не зря же Маргарита неоднократно называет Мастера "любовником", много раз подчеркивается, что она – ведьма. И куда в итоге отправляется Мастер? Только глупые люди думают, что он отправляется в рай. Почему Воланд приставляет к нему этого гомункула, эту женщину, которая была королевой на балу сатаны? При чем же здесь любовь?Ну ладно, вы делаете лавстори. Второе: вы берете конфликт Мастера, то есть творца, и системы. Такая плохая система угадывает бедного Мастера, в котором мы очевидно угадываем Булгакова. Но когда вы делаете из Латунского, который сломал судьбу Мастеру, кальку на Гитлера и отсылку к Осипу Брику, вы же должны понимать, что Брик был за Булгакова, а не против него?!И вот вы бичуете все эти пороки, четко видна попытка плюнуть в то, как изображена вечеринка в стиле "Великий Гэтсби" под кокаином". Видимо, Локшин, сценарист [Роман] Кантор и съемочная группа так представляли себе писателей в Советском Союзе?Это "смехопанарама": какая-то обезьянка, [Игорь] Верник в роли травести-дивы, шампанское стоит как в "Великом Гэтсби" - помните, пирамидка из бокалов? Ну да, в Советском Союзе все именно так происходило, да – это я иронизирую, если что. Какое-то очень мещанское представление.Кроме того, Булгаков – он очень яркий, сочный, ироничный. Тут же – вся советская действительность сделана черно-белой, под Кристофера Нолана. На Западе этот прием давно уже используется, а к нам все, как обычно, с запозданием приходит.– Вспоминая многополановость романа и предыдущую экранизацию – сериал Бортко, перед создателями стояла особенно трудная задача вместить весь сюжет и все линии в полный метр, верно?– Смотрите, на днях был день рождения Леонида Гайдая. Он снял "Иван Васильевич меняет профессию", но большинство людей даже не знают, что он снял это по Булгакову. Снял он этот фильм тогда, когда Булгакова вообще почти не печатали. Смог Гайдай прочесть Булгакова? Добавить туда научную фишку, сделать самостоятельное произведение на все времена? Да, смог.Есть великие многомерные романы, которые были экранизированы удачно: "Война и мир", снятая [Сергеем] Бондарчуком, "Анна Каренина", у которой есть удачные экранизации. Это все очень сложные романы.А тут Локшин и продюсеры прикрылись фразой "по мотивам". Да задрали уже, теперь все по мотивам.– К слову, были ли за последнее время удачные экранизации классики, что-нибудь можете припомнить?– За последнее время – не помню. Могу только привести в пример "Идиота" Бортко с чудесной игрой Евгения Миронова.Возвращаясь к "Мастеру и Маргарите": из актерских работ в этой ленте я бы отметил [Марата] Башарова в роли Лиходеева. И мне, конечно, понравился Аугуст Диль в роли Воланда. Помните, в прежних экранизациях и к [Валентину] Гафту, и к [Олегу] Басилашвили были претензии, что Воланд должен быть молодым?А здесь Воланд – такой революционер, трикстер. Правда к концу стал слишком похож на офицера СС из "Бесславных ублюдков" [Квентина] Тарантино, слишком немец.А такой ажиотаж вокруг фильма объясняется очень легко, все совпало: "Мастер и Маргарита" – это бренд, этот роман читали абсолютно все, плюс шлейф чертовщины вокруг романа. Ну и, конечно – на безрыбье и рак – рыба. Люди так уже устали, люди идут уже на любой фильм, а у нас ничего иностранного не показывают. Но как только нам разрешат смотреть "Бетменов" и Marvel, народ пойдет смотреть их, поверьте мне.– Еще одна скандальная околокультурная тема: концерты российских оппозиционных артистов массово отменяют в разных странах. Самой громкой историей стал, конечно же, арест музыкантов группы "Би-2" в Таиланде.Некоторые СМИ и телеграм-каналы пишут, что якобы российские дипломатические представительства в этих странах имеют отношение к отменам. Что вы об этом думаете?– На самом деле, это связано с рядом факторов. Первое: касательно "руки Кремля" я думаю, что отчасти это действительно имеет место, но явно не в тех масштабах, в которых пишут оппозиционные СМИ. Давайте на чистоту: если речь идет о какой-нибудь крупной фигуре – ладно, но большим дядькам точно наплевать на всяких Галкиных** и "Би-2". Выдавили и выдавили, и воцарился везде условный SHAMAN (Ярослав Дронов). Отшаманили всю страну.Я недавно делал интервью с Юрием Лозой, сказал пару слов про SHAMANа – и все, набежали сотни комментаторов, начали защищать, "как так, вы посягнули на святое". Так что, поле зачищено.Но в частных случаях это, возможно, имеет место.Другой вопрос в том, что все эти наши артисты – небожители. Вспомните, когда уже СВО шло, "Би-2" что вякали, а потом выступили на кубке России на матче "Спартак" – "Зенит". Их там освистали и все решили, что причина в том, что у нас такая патриотичная публика, а они против СВО.А на самом деле, их освистали потому, что Лёва** [Егор Бортник] вышел с шарфиком "Спартака" на стадион петербургского "Зенита".Они так привыкли: они законов не соблюдают, живут в своем мире, где они – божества. А там они – никто. Властям Индонезии и Таиланда просто плевать. Если бы Леди Гаге [Стефани Джоанн Анжджелина Джерманотта] не дали выступить – это да, был бы скандал – она американская гражданка и серьезная фигура, а эти – так…Они действуют тупо в рамках законодательства, а наши артисты к такому не привыкли.– В Европе, тем временем, украинское посольство добивается запретов российского фильма "Свидетель" (Давида Дадунашвили). Мы его с вами обсуждали, в фильме рассказывается о скрипаче из Бельгии, который оказался в Киеве и области в феврале 2022 года.Буквально на днях Флоренция стала уже четвертым городом Италии, в котором показ "Свидетеля" запретили по настоянию украинского посла.– Ну это как Галкин**, только наоборот. Запретили его только по одной причине: обычно в таких случаях говорят "нелицеприятная правда", но "Свидетеля" я так назвать не могу. Просто это высказывание, которое не вписывается в эту матрицу лжи и пропаганды, которая на Западе.Для "Свидетеля" это – огромный плюс. Чем больше запретят, тем больше зрителей посмотрят.А я считаю, что хорошо было бы взять какого-нибудь "отщепенца" из западного кино – например, Романа Полански, или того же Оливера Стоуна, и чтобы они сняли что-то с российской стороны о тех событиях, что сейчас происходят. Взять сильных актеров, [Сергея] Безрукова какого-нибудь, режиссера, который там и никому не нужен, и снять. Вот этот фильм точно запретят и его точно все посмотрят.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская**Признан иноагентом в РФ

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интервью, платон беседин, кино, музыка, италия, россия, украина