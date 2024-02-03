https://ukraina.ru/20240203/1053055600.html

ТОП-5 нужных для фронта вещей, которые везут бойцам волонтеры. Прежде всего, беспилотники

ТОП-5 нужных для фронта вещей, которые везут бойцам волонтеры. Прежде всего, беспилотники - 03.02.2024 Украина.ру

ТОП-5 нужных для фронта вещей, которые везут бойцам волонтеры. Прежде всего, беспилотники

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, что бойцы просят привезти на передовую

2024-02-03T07:00

2024-02-03T07:00

2024-02-03T07:00

эксклюзив

бпла

сво

спецоперация

волонтеры

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1) Беспилотники разведчикам для сбросов боеприпасов и дроны-камикадзеБобкова: "Надо понять, что государственные структуры действует медленнее, чем частные лица: много согласований, обсуждений типа "нужно/не нужно" и так далее, что затрудняет и замедляет принятие нужного решения. А вот частник – к ним относимся мы, волонтеры, не обременены всей этой бюрократической волокитой, поэтому мы мобильней и быстрее работаем. А значит мы быстрее сможем доставить на фронт нужные вещи.Вещь N1, в которой нуждаются бойцы на фронте – это БПЛА. Именно волонтеры первыми в больших количествах стали их доставлять бойцам, так как наша промышленность только относительно недавно стала налаживать их производство.Мы везем комплектующие для сборки FPV-дронов. Заказываем на китайских маркет-плейсах нужные комплектующие: раму, контролер и маленькую камеру. Из-за того, что это все поступает из Китая, обычно ждем почти два месяца.Рама – это такая сердцевина, с расходящимися лучами, к которым привешиваются моторчики. Моторчики печатают сами бойцы на 3-D принтерах. Они есть почти во всех подразделениях. Контролер – это обычная маленькая микросхема. Плюс взрывное устройство, но это уже достают сами бойцы, а не мы.Такой дрон-камикадзе не больше полуметра в длину. Я такие перевозила в обычном пластиковом клетчатом пакете с ручками. Помните в 90-х в них на рынок шубы или джинсы перевозили? Стоит такой дрон обычно от 15 тыс. до 35 тысяч рублей".2) Тепловизоры и приборы ночного виденияБобкова: "Очень дорогие штуки. Прибор ночного видения (ПНВ) стоит от 300 тыс. до 350 тыс. рублей, а тепловизор немного дороже – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. Без коммерсов-патриотов их не купить. Многие не совсем понимают разницу между ПНВ и ТВ, думая, что это одно и тоже. Например, вы ночью идете на задание. К шлему вы прицепили тепловизор в виде окуляра – он реагирует на тепло, поэтому так и называется. В кромешной темноте вы можете различить, что перед вами человек, а не кабан или лиса, по цветным очертаниям: в середине живое существо "горит" красным, а по бокам желтым.В прибор ночного видения вам просто показывает черно-белое кино. Вы все более-менее видите, но только в сером цвете".2) Легковые автомобилиБобкова: "Машины на фронте нужная вещь: необходимо быстро подвезти на передовую боекомплект, еду, воду, забрать раненных. Да, есть "Уралы", "Рыси", "Тигры", но их мало. Часто они долго не живут. По ним бьют ПТУРы, дроны-камикадзе, осколки от снарядов, они попадают под перекрестный огонь. В общем, нужна быстрая и недорогая машина.Бойцы просят нас привозить "Нивы" (стоимость подержанной – 400 тысяч рублей), "уазики" и "буханки" (750 тысяч рублей). Я с другими волонтерами привозила "Ниву" для артиллеристов и две "буханки" на авдеевский фронт. "Газпром" списал "буханки", а мы доставили их бойцам".Издание Украина.ру в рамках гуманитарной помощи фронту также передавала Союзу добровольцев Донбасса, члены которого воюют в Новороссии, легковые автомобили и рации.4) УниформаБобкова: "Это тоже всё расходники. Везем не только собственно униформу, но и берцы, ботинки, кроссовки типа Lowa, кепки, панамы, масхалаты, футболки, спальники, перчатки с обрезанными "пальцами", рюкзаки, маскировочные сети, спальные мешки. Очень нужны спальники. Их надо как минимум два на бойца. Боец в поту и грязи. Спальники всё это впитывают, начинают вонять. Пока постиранный спальник высыхает, солдат спит в другом.Зимой везем бушлаты и ватные штаны, теплые перчатки, вязанные шапки, балаклавы"5) Продукты питания и аптечкиБобкова: "Бойцы – молодые и немолодые ребята – хотят чего-то вкусненького и домашней пищи. Жены, сестры, мамы наших донецких бойцов часто собираются вместе что-то готовят, или, например, обрабатывают овощи, сушат их, делая из них фактически сухие супы, которые можно просто залить горячей водой и есть. Передаем домашние соления, домашнее печенье, домашние копчёности. Часто сигареты. Сигареты важны. Нервы успокаивают и не нужно ездить в ближайший магазин, который находится в часе езды от передовой."

https://ukraina.ru/20240131/1053006995.html

https://ukraina.ru/20240125/1052846435.html

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2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, бпла, сво, спецоперация, волонтеры