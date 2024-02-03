Sic transit gloria mundi: кто такая Юлия Тимошенко?
Юлия Владимировна Тимошенко не могла удержаться, что бы не встрять в конфликт вокруг отставки главком Залужного: "мы были едины, потому что нашими Вооруженными силами руководили люди, которым доверяет армия и народ". Однако в данном случае её заявление было нужно не Залужному, а самой Тимошенко - она уже давно на грани политического небытия
Юлия Тимошенко, в 2019 году имевшая все шансы стать президентом, стремительно уходит в историю… И тут нет повода, чтобы не вспомнить яркое событие в политической биографии Тимошенко, которое произошло 4 февраля 2005 года, когда Верховная Рада 375 голосами дала согласие на назначение её премьером. Второе премьерство далось ей с куда большим трудом, а президентские выборы 2010 и 2019 годов она проиграла.
Тогда же она чувствовала себя в центре народной любви. Разумеется, речь шла о любви только половины народа — той, которая поддержала Майдан-2004. Причём даже в этой половине отношение к Тимошенко было неоднозначным. Однако даже среди противников Майдана были ожидания каких-то позитивных изменений…
Борьба за кресло
Триумф Тимошенко мог и не случиться. По действовавшей тогда редакции Конституции премьера выбирал президент — Рада только его утверждала. У Ющенко же был длинный список желающих занять премьерский пост. Фаворитом считался президентский кум Пётр Порошенко.
У Тимошенко, конечно, был свой козырь в корсаже — соглашение, подписанное Ющенко в ходе избирательной кампании, по которому он обещал сделать Тимошенко премьером в случае своей победы.
Надо сказать, что решение принять помощь Тимошенко было принято авторитарным путём — весь штаб был против, — репутация у Юлии Владимировны та ещё. По сей день трудно сказать, было ли это решение правильным или нет. Да, Тимошенко сыграла ключевую роль в успехе Майдана, но она бы ее сыграла даже и в том случае, если бы не имела соглашения с Ющенко.
28 января 2023, 09:28Тимошенко в Дубае и Трейси в Москве. Эксперты о том, кому и как отдыхать, а кому - представительствоватьСудя по тому, как украинская политическая элита потянулась к солнцу экзотических стран, назревает серьезный политический кризис. Не успел отгреметь скандал с заместителем председателя фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, как на другом курорте – в Дубай – украинские журналисты обнаружили Юлию Тимошенко.
Почему было принято такое решение — не знает, пожалуй, и сам Ющенко. Самый очевидный вариант — он не хотел, чтобы Тимошенко оказалась в оппозиции. Но Юлия Владимировна, с её сверхъестественным чутьём к малейшим изменениям общественного мнения, тогда в оппозицию и не пошла бы.
Платье
На церемонию инаугурации Юлия Владимировна явилась в совершенно безумном платье, которое было тут же осуждено большинством наблюдателей.
Откровенно говоря, у Тимошенко вкуса к одежде нет. Ни врождённого, ни приобретённого. Она из довольно странной семьи (мать — преподаватель вуза, отец — таксист), а по сути — дворовая девчонка. Манька-Облигация. Или Аблигация. В начале своей политической карьеры она одевалась довольно своеобразно.
Собственно, Тимошенко за собой это знает и к своим способностям подбирать вещи относится с некоторой иронией. Отсюда и её привязанность к "луи виттону" — это как форма. Вещи связаны замыслом дизайнера, и достаточно просто следовать этому замыслу, чтобы выглядеть стильно.
Вообще же в команде Тимошенко были люди, имеющие вкус и помогающие ей одеваться. Однако в этот раз она их мнения не спрашивала. Это был политический акт — ей обязательно надо было надеть костюм украинского дизайнера, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. Эксперимент был сочтён неудачным, больше она так не делала.
Удивительно, но образ Тимошенко в этом платье позже использовался в рекламе для молодёжной аудитории. Фокус-группы показали, что в ней отношение к этому платью было скорее положительным. Суждение было примерно таким: если позволила себе такое напялить, значит, тётка весёлая и без комплексов.
Правительство
Первое правительство Тимошенко было, пожалуй, самым ярким за всю историю независимой Украины.
Там, например, получил пост Евгений Червоненко — фигура очень своеобразная. А трагикомический министр юстиции Роман Зварыч? Тогда ещё было внове, что министр может в принципе не иметь профильного образования… А вице-премьер Роман Бессмертный, который отправился в родной райцентр Макаров презентовать административно-территориальную реформу (сейчас она уже реализована Зеленским), столкнулся с недовольством земляков и вынужден был ретироваться — сначала из Макарова, а потом и из правительства…
Впрочем, главным в этом правительстве было не это, а то, что его… не было!
Дело в том, что по существовавшей тогда конституционной процедуре кандидатуры министров должен был согласовать с президентом премьер-министр, а не кандидат в премьеры, как это произошло на практике. Выполнить конституционное требование было просто: после голосования Тимошенко должна была раскланяться, взять под руку Ющенко и выйти с ним за кулисы — секунд на десять. И тут же сказать, что состав правительства был согласован.
Этого сделано не было, так что на протяжении более чем полугода вместо министров на Украине были какие-то странные люди, непонятно каким образом на эти посты назначенные. Самое интересное, что никто из самопровозглашённых "министров" против этого не возражал.
Тимошенко-премьер
На посту премьер-министра Тимошенко оказалось удивительно неудачливой.
Правительство Януковича-Азарова демонстрировало рекордные темпы экономического роста. Причиной был не только экономический гений Николая Яновича, но и исключительно выгодная для Украины внешнеэкономическая конъюнктура.
9 сентября 2020, 10:15Как Тимошенко до дверей не дошла: хроника несостоявшейся сенсацииО том, что Юлия Тимошенко уходит из политики сообщило накануне издание «Вести». По их информации Тимошенко провела переговоры с неким «очень влиятельным» человеком, после чего приняла решение уйти «с высоко поднятой головой»
Но стоило премьером стать Тимошенко, как спрос на украинский металл упал, что привело к снижению темпов экономического роста и наполняемости бюджета. Причём пинали за это, понятно, саму Тимошенко.
Стоило вернуться в кабинет на улице Грушевского Януковичу, как оказалось, что конъюнктура исправилась, и правительство опять продемонстрировало очень неплохие результаты, пусть и не рекордные.
Потом Тимошенко опять стала премьером, и тут бац — мировой экономический кризис. Плюс эпидемия "свиного гриппа".
В общем, Юлии Владимировне при власти фатально не везло. И именно потому её звездный час пришел лишь однажды — восемнадцать лет назад…