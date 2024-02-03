Sic transit gloria mundi: кто такая Юлия Тимошенко? - 03.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240203/1043184846.html
Sic transit gloria mundi: кто такая Юлия Тимошенко?
Sic transit gloria mundi: кто такая Юлия Тимошенко? - 03.02.2024 Украина.ру
Sic transit gloria mundi: кто такая Юлия Тимошенко?
Юлия Владимировна Тимошенко не могла удержаться, что бы не встрять в конфликт вокруг отставки главком Залужного: "мы были едины, потому что нашими Вооруженными силами руководили люди, которым доверяет армия и народ". Однако в данном случае её заявление было нужно не Залужному, а самой Тимошенко - она уже давно на грани политического небытия
2024-02-03T15:55
2024-02-03T15:55
история
история
история украины
украина
премьер-министр
майдан
юлия тимошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103296/81/1032968197_0:0:598:336_1920x0_80_0_0_945082d43c9d60e0e7d7acd7756bd8ec.png
Юлия Тимошенко, в 2019 году имевшая все шансы стать президентом, стремительно уходит в историю… И тут нет повода, чтобы не вспомнить яркое событие в политической биографии Тимошенко, которое произошло 4 февраля 2005 года, когда Верховная Рада 375 голосами дала согласие на назначение её премьером. Второе премьерство далось ей с куда большим трудом, а президентские выборы 2010 и 2019 годов она проиграла.Тогда же она чувствовала себя в центре народной любви. Разумеется, речь шла о любви только половины народа — той, которая поддержала Майдан-2004. Причём даже в этой половине отношение к Тимошенко было неоднозначным. Однако даже среди противников Майдана были ожидания каких-то позитивных изменений…Борьба за креслоТриумф Тимошенко мог и не случиться. По действовавшей тогда редакции Конституции премьера выбирал президент — Рада только его утверждала. У Ющенко же был длинный список желающих занять премьерский пост. Фаворитом считался президентский кум Пётр Порошенко.У Тимошенко, конечно, был свой козырь в корсаже — соглашение, подписанное Ющенко в ходе избирательной кампании, по которому он обещал сделать Тимошенко премьером в случае своей победы.Надо сказать, что решение принять помощь Тимошенко было принято авторитарным путём — весь штаб был против, — репутация у Юлии Владимировны та ещё. По сей день трудно сказать, было ли это решение правильным или нет. Да, Тимошенко сыграла ключевую роль в успехе Майдана, но она бы ее сыграла даже и в том случае, если бы не имела соглашения с Ющенко.Почему было принято такое решение — не знает, пожалуй, и сам Ющенко. Самый очевидный вариант — он не хотел, чтобы Тимошенко оказалась в оппозиции. Но Юлия Владимировна, с её сверхъестественным чутьём к малейшим изменениям общественного мнения, тогда в оппозицию и не пошла бы.ПлатьеНа церемонию инаугурации Юлия Владимировна явилась в совершенно безумном платье, которое было тут же осуждено большинством наблюдателей.Откровенно говоря, у Тимошенко вкуса к одежде нет. Ни врождённого, ни приобретённого. Она из довольно странной семьи (мать — преподаватель вуза, отец — таксист), а по сути — дворовая девчонка. Манька-Облигация. Или Аблигация. В начале своей политической карьеры она одевалась довольно своеобразно.Собственно, Тимошенко за собой это знает и к своим способностям подбирать вещи относится с некоторой иронией. Отсюда и её привязанность к "луи виттону" — это как форма. Вещи связаны замыслом дизайнера, и достаточно просто следовать этому замыслу, чтобы выглядеть стильно.Вообще же в команде Тимошенко были люди, имеющие вкус и помогающие ей одеваться. Однако в этот раз она их мнения не спрашивала. Это был политический акт — ей обязательно надо было надеть костюм украинского дизайнера, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. Эксперимент был сочтён неудачным, больше она так не делала.Удивительно, но образ Тимошенко в этом платье позже использовался в рекламе для молодёжной аудитории. Фокус-группы показали, что в ней отношение к этому платью было скорее положительным. Суждение было примерно таким: если позволила себе такое напялить, значит, тётка весёлая и без комплексов.ПравительствоПервое правительство Тимошенко было, пожалуй, самым ярким за всю историю независимой Украины.Там, например, получил пост Евгений Червоненко — фигура очень своеобразная. А трагикомический министр юстиции Роман Зварыч? Тогда ещё было внове, что министр может в принципе не иметь профильного образования… А вице-премьер Роман Бессмертный, который отправился в родной райцентр Макаров презентовать административно-территориальную реформу (сейчас она уже реализована Зеленским), столкнулся с недовольством земляков и вынужден был ретироваться — сначала из Макарова, а потом и из правительства…Впрочем, главным в этом правительстве было не это, а то, что его… не было!Дело в том, что по существовавшей тогда конституционной процедуре кандидатуры министров должен был согласовать с президентом премьер-министр, а не кандидат в премьеры, как это произошло на практике. Выполнить конституционное требование было просто: после голосования Тимошенко должна была раскланяться, взять под руку Ющенко и выйти с ним за кулисы — секунд на десять. И тут же сказать, что состав правительства был согласован.Этого сделано не было, так что на протяжении более чем полугода вместо министров на Украине были какие-то странные люди, непонятно каким образом на эти посты назначенные. Самое интересное, что никто из самопровозглашённых "министров" против этого не возражал.Тимошенко-премьерНа посту премьер-министра Тимошенко оказалось удивительно неудачливой.Правительство Януковича-Азарова демонстрировало рекордные темпы экономического роста. Причиной был не только экономический гений Николая Яновича, но и исключительно выгодная для Украины внешнеэкономическая конъюнктура.Но стоило премьером стать Тимошенко, как спрос на украинский металл упал, что привело к снижению темпов экономического роста и наполняемости бюджета. Причём пинали за это, понятно, саму Тимошенко.Стоило вернуться в кабинет на улице Грушевского Януковичу, как оказалось, что конъюнктура исправилась, и правительство опять продемонстрировало очень неплохие результаты, пусть и не рекордные.Потом Тимошенко опять стала премьером, и тут бац — мировой экономический кризис. Плюс эпидемия "свиного гриппа".В общем, Юлии Владимировне при власти фатально не везло. И именно потому её звездный час пришел лишь однажды — восемнадцать лет назад…
https://ukraina.ru/20230128/1043051759.html
https://ukraina.ru/20220125/1033144934.html
https://ukraina.ru/20200909/1028831373.html
украина
майдан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103296/81/1032968197_0:0:598:450_1920x0_80_0_0_1904343cfe6ce72942c6c16351c02be1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, украина, премьер-министр, майдан, юлия тимошенко
История, История, история Украины, Украина, премьер-министр, Майдан, Юлия Тимошенко

Sic transit gloria mundi: кто такая Юлия Тимошенко?

15:55 03.02.2024
 
© Юлия Тимошенко/InstagramЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© Юлия Тимошенко/Instagram
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Юлия Владимировна Тимошенко не могла удержаться, что бы не встрять в конфликт вокруг отставки главком Залужного: "мы были едины, потому что нашими Вооруженными силами руководили люди, которым доверяет армия и народ". Однако в данном случае её заявление было нужно не Залужному, а самой Тимошенко - она уже давно на грани политического небытия
Юлия Тимошенко, в 2019 году имевшая все шансы стать президентом, стремительно уходит в историю… И тут нет повода, чтобы не вспомнить яркое событие в политической биографии Тимошенко, которое произошло 4 февраля 2005 года, когда Верховная Рада 375 голосами дала согласие на назначение её премьером. Второе премьерство далось ей с куда большим трудом, а президентские выборы 2010 и 2019 годов она проиграла.
Тогда же она чувствовала себя в центре народной любви. Разумеется, речь шла о любви только половины народа — той, которая поддержала Майдан-2004. Причём даже в этой половине отношение к Тимошенко было неоднозначным. Однако даже среди противников Майдана были ожидания каких-то позитивных изменений…
Борьба за кресло
Триумф Тимошенко мог и не случиться. По действовавшей тогда редакции Конституции премьера выбирал президент — Рада только его утверждала. У Ющенко же был длинный список желающих занять премьерский пост. Фаворитом считался президентский кум Пётр Порошенко.
У Тимошенко, конечно, был свой козырь в корсаже — соглашение, подписанное Ющенко в ходе избирательной кампании, по которому он обещал сделать Тимошенко премьером в случае своей победы.
Надо сказать, что решение принять помощь Тимошенко было принято авторитарным путём — весь штаб был против, — репутация у Юлии Владимировны та ещё. По сей день трудно сказать, было ли это решение правильным или нет. Да, Тимошенко сыграла ключевую роль в успехе Майдана, но она бы ее сыграла даже и в том случае, если бы не имела соглашения с Ющенко.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января 2023, 09:28
Тимошенко в Дубае и Трейси в Москве. Эксперты о том, кому и как отдыхать, а кому - представительствоватьСудя по тому, как украинская политическая элита потянулась к солнцу экзотических стран, назревает серьезный политический кризис. Не успел отгреметь скандал с заместителем председателя фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, как на другом курорте – в Дубай – украинские журналисты обнаружили Юлию Тимошенко.
Почему было принято такое решение — не знает, пожалуй, и сам Ющенко. Самый очевидный вариант — он не хотел, чтобы Тимошенко оказалась в оппозиции. Но Юлия Владимировна, с её сверхъестественным чутьём к малейшим изменениям общественного мнения, тогда в оппозицию и не пошла бы.
Платье
На церемонию инаугурации Юлия Владимировна явилась в совершенно безумном платье, которое было тут же осуждено большинством наблюдателей.
Откровенно говоря, у Тимошенко вкуса к одежде нет. Ни врождённого, ни приобретённого. Она из довольно странной семьи (мать — преподаватель вуза, отец — таксист), а по сути — дворовая девчонка. Манька-Облигация. Или Аблигация. В начале своей политической карьеры она одевалась довольно своеобразно.
Собственно, Тимошенко за собой это знает и к своим способностям подбирать вещи относится с некоторой иронией. Отсюда и её привязанность к "луи виттону" — это как форма. Вещи связаны замыслом дизайнера, и достаточно просто следовать этому замыслу, чтобы выглядеть стильно.
Вообще же в команде Тимошенко были люди, имеющие вкус и помогающие ей одеваться. Однако в этот раз она их мнения не спрашивала. Это был политический акт — ей обязательно надо было надеть костюм украинского дизайнера, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. Эксперимент был сочтён неудачным, больше она так не делала.
Юлия Тимошенко
25 января 2022, 12:12
Переехала? Тимошенко обосновалась в ДубаеГлава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко почти месяц находилась в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом на днях сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Госпогранслужбе
Удивительно, но образ Тимошенко в этом платье позже использовался в рекламе для молодёжной аудитории. Фокус-группы показали, что в ней отношение к этому платью было скорее положительным. Суждение было примерно таким: если позволила себе такое напялить, значит, тётка весёлая и без комплексов.
Правительство
Первое правительство Тимошенко было, пожалуй, самым ярким за всю историю независимой Украины.
Там, например, получил пост Евгений Червоненко — фигура очень своеобразная. А трагикомический министр юстиции Роман Зварыч? Тогда ещё было внове, что министр может в принципе не иметь профильного образования… А вице-премьер Роман Бессмертный, который отправился в родной райцентр Макаров презентовать административно-территориальную реформу (сейчас она уже реализована Зеленским), столкнулся с недовольством земляков и вынужден был ретироваться — сначала из Макарова, а потом и из правительства…
Впрочем, главным в этом правительстве было не это, а то, что его… не было!
Дело в том, что по существовавшей тогда конституционной процедуре кандидатуры министров должен был согласовать с президентом премьер-министр, а не кандидат в премьеры, как это произошло на практике. Выполнить конституционное требование было просто: после голосования Тимошенко должна была раскланяться, взять под руку Ющенко и выйти с ним за кулисы — секунд на десять. И тут же сказать, что состав правительства был согласован.
Этого сделано не было, так что на протяжении более чем полугода вместо министров на Украине были какие-то странные люди, непонятно каким образом на эти посты назначенные. Самое интересное, что никто из самопровозглашённых "министров" против этого не возражал.
Тимошенко-премьер
На посту премьер-министра Тимошенко оказалось удивительно неудачливой.
Правительство Януковича-Азарова демонстрировало рекордные темпы экономического роста. Причиной был не только экономический гений Николая Яновича, но и исключительно выгодная для Украины внешнеэкономическая конъюнктура.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября 2020, 10:15
Как Тимошенко до дверей не дошла: хроника несостоявшейся сенсацииО том, что Юлия Тимошенко уходит из политики сообщило накануне издание «Вести». По их информации Тимошенко провела переговоры с неким «очень влиятельным» человеком, после чего приняла решение уйти «с высоко поднятой головой»
Но стоило премьером стать Тимошенко, как спрос на украинский металл упал, что привело к снижению темпов экономического роста и наполняемости бюджета. Причём пинали за это, понятно, саму Тимошенко.
Стоило вернуться в кабинет на улице Грушевского Януковичу, как оказалось, что конъюнктура исправилась, и правительство опять продемонстрировало очень неплохие результаты, пусть и не рекордные.
Потом Тимошенко опять стала премьером, и тут бац — мировой экономический кризис. Плюс эпидемия "свиного гриппа".
В общем, Юлии Владимировне при власти фатально не везло. И именно потому её звездный час пришел лишь однажды — восемнадцать лет назад…
 
ИсторияИсторияистория УкраиныУкраинапремьер-министрМайданЮлия Тимошенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
17:13Штурм Киева. Год 1919-й
17:00Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:48Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля
16:38Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
15:50Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
15:11Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
15:02Минобороны РФ рассказало об успехах россиян и потерях ВСУ на нескольких направлениях
14:32Польша готовится к разделу Украины - Рогов
13:54Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
13:16Ход за Вашингтоном: как США разрешат текущие кризисы, что будет с НАТО и ждать ли глобальной войны– Канах
12:59Госизмена и призывы к террору. ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-депутата Пономарева*
12:55Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро
12:19ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
11:44Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске
11:01В Венгрии выявили десятки тысяч семян кукурузы с Украины с ГМО - минсельхоз
10:43Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИ
10:10Россия проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску - Захарова
09:58Слова президента Польши о Крыме стали шоком для Киева — депутат
09:56"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны
Лента новостейМолния