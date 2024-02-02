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В Брюсселе заявили, что Украина не сможет получить европейские деньги раньше марта
В Брюсселе заявили, что Украина не сможет получить европейские деньги раньше марта - 02.02.2024 Украина.ру
В Брюсселе заявили, что Украина не сможет получить европейские деньги раньше марта
Достигнутая 1 февраля на саммите в Брюсселе договоренность об увеличении многолетнего бюджета Евросоюза, включая 50 млрд долларов на помощь Украине, "пока только политическая". Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник ЕС
2024-02-02T18:07
2024-02-02T18:07
2024-02-02T18:07
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По его словам, теперь это решение требует законодательного утверждения и разработки конкретного практического механизма."Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность – это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на следующей неделе… Надеемся, что согласованный текст будет принят в конце февраля, так как Украина нуждается в срочном финансировании", - процитировали РИА Новости слова источника.Он сказал, что дата выделения первого транша из согласованного пакета будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.Как сообщало издание Украина.ру, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля согласовали долгосрочное финансирование Украины на период до 2027 года в размере 50 млрд евро. Также они договорились ввести механизм отчетности, в соответствии с которым финансирование для Киева будет утверждаться ежегодно. На этом условии настаивала Венгрия, которая в декабре заблокировала выделение помощи Украине.
https://ukraina.ru/20240201/1053030405.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, финансовая помощь
В Брюсселе заявили, что Украина не сможет получить европейские деньги раньше марта
Достигнутая 1 февраля на саммите в Брюсселе договоренность об увеличении многолетнего бюджета Евросоюза, включая 50 млрд долларов на помощь Украине, "пока только политическая". Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник ЕС
По его словам, теперь это решение требует законодательного утверждения и разработки конкретного практического механизма.
"Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность – это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на следующей неделе… Надеемся, что согласованный текст будет принят в конце февраля, так как Украина нуждается в срочном финансировании", - процитировали РИА Новости слова источника.
Он сказал, что дата выделения первого транша из согласованного пакета будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
Как сообщало издание Украина.ру, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля согласовали долгосрочное финансирование Украины на период до 2027 года в размере 50 млрд евро. Также они договорились ввести механизм отчетности, в соответствии с которым финансирование для Киева будет утверждаться ежегодно. На этом условии настаивала Венгрия, которая в декабре заблокировала выделение помощи Украине.