https://ukraina.ru/20240202/1053061214.html

В Брюсселе заявили, что Украина не сможет получить европейские деньги раньше марта

В Брюсселе заявили, что Украина не сможет получить европейские деньги раньше марта - 02.02.2024 Украина.ру

В Брюсселе заявили, что Украина не сможет получить европейские деньги раньше марта

Достигнутая 1 февраля на саммите в Брюсселе договоренность об увеличении многолетнего бюджета Евросоюза, включая 50 млрд долларов на помощь Украине, "пока только политическая". Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник ЕС

2024-02-02T18:07

2024-02-02T18:07

2024-02-02T18:07

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По его словам, теперь это решение требует законодательного утверждения и разработки конкретного практического механизма."Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность – это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на следующей неделе… Надеемся, что согласованный текст будет принят в конце февраля, так как Украина нуждается в срочном финансировании", - процитировали РИА Новости слова источника.Он сказал, что дата выделения первого транша из согласованного пакета будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.Как сообщало издание Украина.ру, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля согласовали долгосрочное финансирование Украины на период до 2027 года в размере 50 млрд евро. Также они договорились ввести механизм отчетности, в соответствии с которым финансирование для Киева будет утверждаться ежегодно. На этом условии настаивала Венгрия, которая в декабре заблокировала выделение помощи Украине.

https://ukraina.ru/20240201/1053030405.html

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новости, украина, ес, финансовая помощь