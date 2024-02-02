Терпение лопнуло, Ставка против Залужного. Итоги 2 февраля на Украине - 02.02.2024 Украина.ру
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Терпение лопнуло, Ставка против Залужного. Итоги 2 февраля на Украине
Терпение лопнуло, Ставка против Залужного. Итоги 2 февраля на Украине - 02.02.2024 Украина.ру
Терпение лопнуло, Ставка против Залужного. Итоги 2 февраля на Украине
Польские фермеры пригрозили новой блокадой границ с Украиной, заявив о том, что их терпение лопнуло. Украинские СМИ сообщили о скором заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором попытаются снять Валерия Залужного с должности главкома ВСУ
2024-02-02T18:00
2024-02-02T18:00
эксклюзив
хроники
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Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" анонсировали проведение всеобщей забастовки, с перекрытием дорог и пограничных переходов с Украиной. Они назвали позицию евробюрократов неприемлемой."Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", - указывалось в сообщении профсоюза.В "Солидарности" подчеркнули, что через неделю, в пятницу, 9 февраля в 10 утра по местному времени (11:00 по Москве — Ред.) будут заблокированы все пограничные переходы из Польши на Украину. Срок, на который фермеры заблокируют переходы, они не уточнили.Кроме того, в некоторых воеводствах должны начаться временные перекрытия дорог. Они продлятся с 9 февраля по 10 марта.Фермеры подчеркнули, что будут бороться до конца.Протестующие призвали поляков проявить понимание и понять, "в какой ситуации мы все оказались"."Мы сражаемся за общее благо, пытаясь предотвратить банкротство польских семейных, иногда насчитывающих несколько поколений, домохозяйств", — подчеркнули организаторы акции.Одним из лидеров протестующих является бывший министр сельского хозяйства, член "Права и справедливости" и депутат Сейма Роберт Телус.Причиной возмущения польских фермеров стало то, что 31 января Еврокомиссия предложила ещё на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран-членов."С этой целью (для защиты интересов европейских аграриев — Ред.), и учитывая значительный рост импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022-2023 годах, возобновленные автономные торговые меры содержат усиленный механизм предохранителей. Это позволяет быстрое реагирование в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынке одной из стран-членов" ,- указывалось в коммюнике.Так, трёх видов продукции – мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы "стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах". Это означает, что в случае превышения данных объёмов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.В тот же день Еврокомиссия предложила ещё на год продлить приостановление пошлин на импорт из Молдавии.Предложение Еврокомиссии должен рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.Тем временем Европу сотрясают протесты фермеров. Одной из главных причин протестов является наплыв на рынке сельхозпродукции украинских агрохолдингов. Протесты охватили даже столицу ЕС Брюссель.Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в ночь перед саммитом ЕС из-за гудящих тракторов протестующих фермеров под его окнами."Самым трудным были не переговоры, а ночь перед ними. В Брюсселе проходили протесты фермеров, я едва спал. Под моим окном остановились примерно 200 тракторов и всю ночь гудели, каждые десять минут будили звоном магнитофонов. Так что на переговоры я прибыл, пропустив ночь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем он пошутил, что чувствовал себя как венгерские футболисты на чемпионате мира 1954 года, когда перед финальным матчем в Берне под окнами их гостиницы проходили уличные беспорядки, по сведениям Венгрии, организованные Германией, в результате чего венгерская сборная, считавшаяся фаворитом, матч проиграла и чемпионом мира впервые в своей истории стала команда ФРГ.Премьер-министр Венгрии также рассказал, как общался с протестующими фермерами, которые блокировали двери его гостиницы."Я наткнулся на них сразу, против не был, я деревенский парень, я понимаю, о чем говорят фермеры, этот тракторный мир я тоже понимаю и уважаю, достаточно занимался им в детстве", - отметил он.Фермеры, по его словам, оказались испанскими, но у них "те же проблемы, что и у венгров", вызванные решениями евробюрократов разрешить импорт украинского зерна на европейский рынок."Они меня просили заблокировать украинские поставки, если уж у Брюсселя нет здравого смысла", - отметил Орбан.По его словам, на саммите по этому вопросу была большая дискуссия, "некоторые гневно призвали Еврокомиссию прекратить это".Ставка против ЗалужногоГлавред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что в ближайшее время должно состояться заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором попытаются снять с поста главкома ВСУ Валерия Залужного."В ближайшее время состоится заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной вопрос – увольнение с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначение нового военного руководства. Текст указа президента по увольнению Залужного подготовлен 29 января. В тот день верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на встрече с участием министра обороны Рустема Умерова предложил Залужному добровольно подать в отставку, но генерал самостоятельно покидать должность отказался. Теперь Зеленский будет обсуждать на Ставке вопрос смены значительной части военного руководства, и в том числе Залужного. Президент убеждает всех поддержать его решение, чтобы это была общая позиция Ставки", - написал Бутусов на своей странице в соцсетях.Он заявил, что Офис президента Украины "опасается негативных политических и информационных последствий увольнения Залужного"."Поэтому изменения планируются на разных уровнях. В частности, в офисе активно обсуждается продвижение до двух десятков авторитетных в ВСУ и Нацгвардии командиров, преимущественно комбригов, на высшие должности. Проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и обществе и на какие должности их можно назначать. На смену Залужному рассматриваются на данный момент такие кандидаты: начальник ГУР МО Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, причём не исключается вариант назначения в тандеме", - сообщил Бутусов.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что проведение Ставки для отставки Залужного логично."Логично. ОП хочет представить увольнение Главкома, как общую позицию руководства государства. Слухов, что снимут уже сегодня, всё больше", - указывалось в публикации канала.Ранее, 31 января, американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что указ об увольнении с занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подпишут на этой неделе. До этого о возможной отставке Залужного сообщали другие западные СМИ. Среди кандидатов на его должность называли начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующих Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, которого ряд украинских СМИ называл любимым военачальником президента Украины Владимира Зеленского.
https://ukraina.ru/20240202/1053050047.html
https://ukraina.ru/20240202/1053045181.html
https://ukraina.ru/20240201/1053037095.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Терпение лопнуло, Ставка против Залужного. Итоги 2 февраля на Украине

18:00 02.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Польские фермеры пригрозили новой блокадой границ с Украиной, заявив о том, что их терпение лопнуло. Украинские СМИ сообщили о скором заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором попытаются снять Валерия Залужного с должности главкома ВСУ
Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" анонсировали проведение всеобщей забастовки, с перекрытием дорог и пограничных переходов с Украиной. Они назвали позицию евробюрократов неприемлемой.
"Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", - указывалось в сообщении профсоюза.
В "Солидарности" подчеркнули, что через неделю, в пятницу, 9 февраля в 10 утра по местному времени (11:00 по Москве — Ред.) будут заблокированы все пограничные переходы из Польши на Украину. Срок, на который фермеры заблокируют переходы, они не уточнили.
Кроме того, в некоторых воеводствах должны начаться временные перекрытия дорог. Они продлятся с 9 февраля по 10 марта.
Фермеры подчеркнули, что будут бороться до конца.
Протестующие призвали поляков проявить понимание и понять, "в какой ситуации мы все оказались".
женщины-военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 13:00
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"Мы сражаемся за общее благо, пытаясь предотвратить банкротство польских семейных, иногда насчитывающих несколько поколений, домохозяйств", — подчеркнули организаторы акции.
Одним из лидеров протестующих является бывший министр сельского хозяйства, член "Права и справедливости" и депутат Сейма Роберт Телус.
Причиной возмущения польских фермеров стало то, что 31 января Еврокомиссия предложила ещё на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран-членов.
"С этой целью (для защиты интересов европейских аграриев — Ред.), и учитывая значительный рост импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022-2023 годах, возобновленные автономные торговые меры содержат усиленный механизм предохранителей. Это позволяет быстрое реагирование в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынке одной из стран-членов" ,- указывалось в коммюнике.
Так, трёх видов продукции – мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы "стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах". Это означает, что в случае превышения данных объёмов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.
В тот же день Еврокомиссия предложила ещё на год продлить приостановление пошлин на импорт из Молдавии.
Предложение Еврокомиссии должен рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.
Тем временем Европу сотрясают протесты фермеров. Одной из главных причин протестов является наплыв на рынке сельхозпродукции украинских агрохолдингов. Протесты охватили даже столицу ЕС Брюссель.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 10:04
Статья Залужного, СМИ сообщили о потоплении "Ивановца". Главное на Украине на утро 2 февраляГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью о планах на 2024 год. Российские СМИ сообщили о потоплении МРК "Ивановец"
Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в ночь перед саммитом ЕС из-за гудящих тракторов протестующих фермеров под его окнами.
"Самым трудным были не переговоры, а ночь перед ними. В Брюсселе проходили протесты фермеров, я едва спал. Под моим окном остановились примерно 200 тракторов и всю ночь гудели, каждые десять минут будили звоном магнитофонов. Так что на переговоры я прибыл, пропустив ночь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем он пошутил, что чувствовал себя как венгерские футболисты на чемпионате мира 1954 года, когда перед финальным матчем в Берне под окнами их гостиницы проходили уличные беспорядки, по сведениям Венгрии, организованные Германией, в результате чего венгерская сборная, считавшаяся фаворитом, матч проиграла и чемпионом мира впервые в своей истории стала команда ФРГ.
Премьер-министр Венгрии также рассказал, как общался с протестующими фермерами, которые блокировали двери его гостиницы.
"Я наткнулся на них сразу, против не был, я деревенский парень, я понимаю, о чем говорят фермеры, этот тракторный мир я тоже понимаю и уважаю, достаточно занимался им в детстве", - отметил он.
Фермеры, по его словам, оказались испанскими, но у них "те же проблемы, что и у венгров", вызванные решениями евробюрократов разрешить импорт украинского зерна на европейский рынок.
"Они меня просили заблокировать украинские поставки, если уж у Брюсселя нет здравого смысла", - отметил Орбан.
По его словам, на саммите по этому вопросу была большая дискуссия, "некоторые гневно призвали Еврокомиссию прекратить это".
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Ставка против Залужного
Главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что в ближайшее время должно состояться заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором попытаются снять с поста главкома ВСУ Валерия Залужного.
"В ближайшее время состоится заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной вопрос – увольнение с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначение нового военного руководства. Текст указа президента по увольнению Залужного подготовлен 29 января. В тот день верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на встрече с участием министра обороны Рустема Умерова предложил Залужному добровольно подать в отставку, но генерал самостоятельно покидать должность отказался. Теперь Зеленский будет обсуждать на Ставке вопрос смены значительной части военного руководства, и в том числе Залужного. Президент убеждает всех поддержать его решение, чтобы это была общая позиция Ставки", - написал Бутусов на своей странице в соцсетях.
Он заявил, что Офис президента Украины "опасается негативных политических и информационных последствий увольнения Залужного".
"Поэтому изменения планируются на разных уровнях. В частности, в офисе активно обсуждается продвижение до двух десятков авторитетных в ВСУ и Нацгвардии командиров, преимущественно комбригов, на высшие должности. Проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и обществе и на какие должности их можно назначать. На смену Залужному рассматриваются на данный момент такие кандидаты: начальник ГУР МО Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, причём не исключается вариант назначения в тандеме", - сообщил Бутусов.
Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что проведение Ставки для отставки Залужного логично.
"Логично. ОП хочет представить увольнение Главкома, как общую позицию руководства государства. Слухов, что снимут уже сегодня, всё больше", - указывалось в публикации канала.
Ранее, 31 января, американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что указ об увольнении с занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подпишут на этой неделе. До этого о возможной отставке Залужного сообщали другие западные СМИ. Среди кандидатов на его должность называли начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующих Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, которого ряд украинских СМИ называл любимым военачальником президента Украины Владимира Зеленского.
 
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