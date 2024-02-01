И 50 миллиардов мало. Зеленский потребовал от ЕС еще денег - 01.02.2024 Украина.ру
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И 50 миллиардов мало. Зеленский потребовал от ЕС еще денег
И 50 миллиардов мало. Зеленский потребовал от ЕС еще денег - 01.02.2024 Украина.ру
И 50 миллиардов мало. Зеленский потребовал от ЕС еще денег
После того, как Евросоюз согласовал помощь Киеву в размере 50 млрд евро, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором потребовал от Брюсселя еще больше денег. Обращение украинского лидера опубликовано в его телеграм-канале 1 февраля
2024-02-01T17:15
2024-02-01T17:15
новости
владимир зеленский
ес
финансовая помощь
украина
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После согласования программы макрофинансовой помощи Украине, Брюсселю следует одобрить дополнительные взносы через Европейский фонд мира, заявил Зеленский."Это должно быть не менее пяти миллиардов евро в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет", — сказал он.За выделенный пакет помощи Зеленский все же поблагодарил Евросоюз. При этом он пожаловался, что план передать Киеву миллион артиллерийских снарядов был отложен.Как сообщало издание Украина.ру, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в соцсетях сообщил о том, что на саммите в Брюсселе между лидерами стран ЕС была достигнута договоренность о выделении 50 млрд долларов макрофинансовой помощи Украине."Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины", — написал он.На саммите в декабре выделение помощи для Украины заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На днях он заявлял, что Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, ес, финансовая помощь, украина
Новости, Владимир Зеленский, ЕС, финансовая помощь, Украина

И 50 миллиардов мало. Зеленский потребовал от ЕС еще денег

17:15 01.02.2024
 
Зеленский
Зеленский
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После того, как Евросоюз согласовал помощь Киеву в размере 50 млрд евро, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором потребовал от Брюсселя еще больше денег. Обращение украинского лидера опубликовано в его телеграм-канале 1 февраля
После согласования программы макрофинансовой помощи Украине, Брюсселю следует одобрить дополнительные взносы через Европейский фонд мира, заявил Зеленский.
"Это должно быть не менее пяти миллиардов евро в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет", — сказал он.
За выделенный пакет помощи Зеленский все же поблагодарил Евросоюз. При этом он пожаловался, что план передать Киеву миллион артиллерийских снарядов был отложен.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в соцсетях сообщил о том, что на саммите в Брюсселе между лидерами стран ЕС была достигнута договоренность о выделении 50 млрд долларов макрофинансовой помощи Украине.
"Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины", — написал он.
На саммите в декабре выделение помощи для Украины заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На днях он заявлял, что Будапешт формально поддержит общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму и целесообразность помощи будут утверждать ежегодно единогласным голосованием.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
14:37
Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощиЛидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил 1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в сети X
 
НовостиВладимир ЗеленскийЕСфинансовая помощьУкраина
 
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