Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного - 01.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240201/1053032943.html
Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного
Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного - 01.02.2024 Украина.ру
Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему Зеленский не в состоянии уволить главкома ВСУ Залужного, что дали России "прощупывающие" удары, а также прокомментировал ситуацию на разных участках фронта
2024-02-01T16:11
2024-02-01T16:11
видео
борис рожин
валерий залужный
сво
украина
россия
сша
наступление
кирилл буданов
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053032650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b1f16993dd9709c73eb59f0f2bd897a.jpg.webp
00:27 – Проблемы на фронте, усиление мобилизации и конфликт между Зеленским и Залужным;04:37 – О фигуре Валерия Залужного;06:29 – Что Украине даст ужесточение мобилизации?11:26 – Где противник понёс наибольшие потери?12:30 – О ситуации на разных участках фронта;13:56 – О борьбе с FPV-дронами;16:22 – В чём остро нуждается российский ВПК?22:35 – Где ожидать продвижения в феврале?24:55 – Учения НАТО Steadfast Defender 2024 – подготовка к войне?
украина
россия
сша
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053032650_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66935bfcb848dd01f83eba752dcc7cef.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, борис рожин, валерий залужный, сво, украина, россия, сша, наступление, кирилл буданов, мобилизация, дроны, авдеевка, видео
Видео, Борис Рожин, Валерий Залужный, СВО, Украина, Россия, США, наступление, Кирилл Буданов, мобилизация, дроны, Авдеевка

Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного

16:11 01.02.2024
 
Читать в
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему Зеленский не в состоянии уволить главкома ВСУ Залужного, что дали России "прощупывающие" удары, а также прокомментировал ситуацию на разных участках фронта

00:27 – Проблемы на фронте, усиление мобилизации и конфликт между Зеленским и Залужным;
04:37 – О фигуре Валерия Залужного;
06:29 – Что Украине даст ужесточение мобилизации?
11:26 – Где противник понёс наибольшие потери?
12:30 – О ситуации на разных участках фронта;
13:56 – О борьбе с FPV-дронами;
16:22 – В чём остро нуждается российский ВПК?
22:35 – Где ожидать продвижения в феврале?
24:55 – Учения НАТО Steadfast Defender 2024 – подготовка к войне?
 
ВидеоБорис РожинВалерий ЗалужныйСВОУкраинаРоссияСШАнаступлениеКирилл БудановмобилизациядроныАвдеевка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного
16:00Трубы для керосина: с чего начинался Никополь-Мариупольский металлургический район
15:41Легендарный военный медик "Добрый Кот": Приступая к работе, я обращаюсь к Христу
14:55Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76
14:53Песков указал на незаинтересованность Запада в международном расследовании по Ил-76
14:46Удар перед поражением. США готовят Украину в последний и решительный бой
14:37Лидеры Евросоюза согласились выдать Украине €50 млрд помощи
14:34Богдан Безпалько: Россия одержала юридическую победу над Украиной в суде ООН, но радоваться рано
14:22Затея украинцев провалилась, потому что в суд пришли с нечистыми руками - Косачев
13:56В Гааге не поверили Украине. Эксперты о решении Международного суда ООН
13:49Залужного погубят его политические амбиции - западные СМИ об увольнении главкома ВСУ
13:37Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску Украины
13:19СК России установил тип вооружения, которым ВСУ поразили Ил-76
13:14Переселять крымчан и поддерживать теракты. Что Улицкая рассказала пранкерам
13:01Срок для Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 февраля
12:47Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему
12:18Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестах
12:14"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
12:11Скупал земли и заводы, сотрудничал с опальными бизнесменами. "Раскулачат" ли Сергея Тигипко
12:05Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации
Лента новостейМолния