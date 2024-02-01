https://ukraina.ru/20240201/1053032943.html

Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного

Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного - 01.02.2024 Украина.ру

Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему Зеленский не в состоянии уволить главкома ВСУ Залужного, что дали России "прощупывающие" удары, а также прокомментировал ситуацию на разных участках фронта

2024-02-01T16:11

2024-02-01T16:11

2024-02-01T16:11

видео

борис рожин

валерий залужный

сво

украина

россия

сша

наступление

кирилл буданов

мобилизация

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00:27 – Проблемы на фронте, усиление мобилизации и конфликт между Зеленским и Залужным;04:37 – О фигуре Валерия Залужного;06:29 – Что Украине даст ужесточение мобилизации?11:26 – Где противник понёс наибольшие потери?12:30 – О ситуации на разных участках фронта;13:56 – О борьбе с FPV-дронами;16:22 – В чём остро нуждается российский ВПК?22:35 – Где ожидать продвижения в феврале?24:55 – Учения НАТО Steadfast Defender 2024 – подготовка к войне?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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