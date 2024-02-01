https://ukraina.ru/20240201/1053032943.html
Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного
Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного - 01.02.2024 Украина.ру
Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему Зеленский не в состоянии уволить главкома ВСУ Залужного, что дали России "прощупывающие" удары, а также прокомментировал ситуацию на разных участках фронта
2024-02-01T16:11
2024-02-01T16:11
2024-02-01T16:11
видео
борис рожин
валерий залужный
сво
украина
россия
сша
наступление
кирилл буданов
мобилизация
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00:27 – Проблемы на фронте, усиление мобилизации и конфликт между Зеленским и Залужным;04:37 – О фигуре Валерия Залужного;06:29 – Что Украине даст ужесточение мобилизации?11:26 – Где противник понёс наибольшие потери?12:30 – О ситуации на разных участках фронта;13:56 – О борьбе с FPV-дронами;16:22 – В чём остро нуждается российский ВПК?22:35 – Где ожидать продвижения в феврале?24:55 – Учения НАТО Steadfast Defender 2024 – подготовка к войне?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, борис рожин, валерий залужный, сво, украина, россия, сша, наступление, кирилл буданов, мобилизация, дроны, авдеевка, видео
Видео, Борис Рожин, Валерий Залужный, СВО, Украина, Россия, США, наступление, Кирилл Буданов, мобилизация, дроны, Авдеевка
Рожин: чего ждать в феврале, что дали России прощупывающие удары и что хотят списать на Залужного
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, почему Зеленский не в состоянии уволить главкома ВСУ Залужного, что дали России "прощупывающие" удары, а также прокомментировал ситуацию на разных участках фронта
00:27
– Проблемы на фронте, усиление мобилизации и конфликт между Зеленским и Залужным;04:37
– О фигуре Валерия Залужного;06:29
– Что Украине даст ужесточение мобилизации?11:26
– Где противник понёс наибольшие потери?12:30
– О ситуации на разных участках фронта;13:56
– О борьбе с FPV-дронами;16:22
– В чём остро нуждается российский ВПК?22:35
– Где ожидать продвижения в феврале?24:55
– Учения НАТО Steadfast Defender 2024 – подготовка к войне?